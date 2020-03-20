Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Одну из четырёх тысяч картин пользователь может «забрать».
«Яндекс» открыл виртуальную галерею картин, которые были созданы искусственным интеллектом. В галерее четыре тематических зала: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».
Одну из четырёх тысяч картин пользователь может бесплатно скачать в полном размере — для этого нужно авторизоваться в любом сервисе «Яндекса». В полном размере каждая картина будет только у одного пользователя.
Все картины созданы с помощью нейросети, которая повторяет архитектуру сети StyleGAN2, рассказали в компании. «Яндекс» обучил её на произведениях разных направлений живописи.
Блоги компаний
Показать еще