Одну из четырёх тысяч картин пользователь может «забрать».

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«Яндекс» открыл виртуальную галерею картин, которые были созданы искусственным интеллектом. В галерее четыре тематических зала: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».

Одну из четырёх тысяч картин пользователь может бесплатно скачать в полном размере — для этого нужно авторизоваться в любом сервисе «Яндекса». В полном размере каждая картина будет только у одного пользователя.