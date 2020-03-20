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Татьяна Боброва
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«Яндекс» создал виртуальную галерею картин, созданных нейросетью Материал редакции

Одну из четырёх тысяч картин пользователь может «забрать».

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«Яндекс» открыл виртуальную галерею картин, которые были созданы искусственным интеллектом. В галерее четыре тематических зала: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».

Одну из четырёх тысяч картин пользователь может бесплатно скачать в полном размере — для этого нужно авторизоваться в любом сервисе «Яндекса». В полном размере каждая картина будет только у одного пользователя.

Все картины созданы с помощью нейросети, которая повторяет архитектуру сети StyleGAN2, рассказали в компании. «Яндекс» обучил её на произведениях разных направлений живописи.

#яндекс #нейросети

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