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Галина Мубаракшина
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Alphabet согласовала запуск раздачи интернета с воздушных шаров Project Loon с правительством Кении Материал редакции

Аэростаты помогут улучшить качество связи во время пандемии коронавируса.

  • Loon (принадлежит Aplhabet) и её партнёр Telkom Kenya получили разрешение на реализацию проекта по запуску беспроводного интернета с помощью аэростатов. Об этом компания сообщила в своём блоге.

  • Loon должен помочь улучшить связь в стране во время пандемии коронавируса, пишет Engadget. Проект находился в работе с 2018 года, в 2019 году компании разрешили коммерческое тестирование. В 2020 году президент Кении Ухуру Кениата ускорил выдачу разрешения регулирующих органов, отмечает издание.

  • Компания планирует подключить интернет в удалённых районах страны «в ближайшее время». Благодаря интернет-аэростатами, жители Кении смогут покупать интернет 4G у Telkom Kenya, отмечает Engadget.

  • Сейчас дочерняя компания Alphabet готовит к запуску существующие аэростаты, часть из них прилетит из США. Транспортировка займёт несколько недель. Затем Loon проведёт заключительный этап тестирования с телеком-партнёром.

  • Проект Loon был запущен летом 2013 года для обеспечения доступа в интернет в трудноступных, удалённых районах. Он представляет собой сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере, на высоте 20 км от поверхности Земли. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи, принимающая сигнал от телеком-оператора на земле. Аэростаты оборудованы антеннами, солнечными панелями, лётной капсулой с оборудованием и парашютом.

#новость #loon #технологии

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10 комментариев
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Ivan Poliakov

1

Как тебе такое, Илов Макс?

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Машрум

1

Ура, Интернет раздают, кто последний?

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Alexander Bochkarev

0

Надеюсь, их собирают, когда они падают. Было нехорошо мусорить ими

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Tim Vid

0

Зачем там парашют, если нет операторов?..🤔

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Алексей Соловьёв

0

Они же вроде закрыть этот проект хотели

Ответить

Evgeni Nabokov

0

Они управляемые? Какая автономность? 

Ответить

Dolga Suomi

0

управляется изменением высоты полета и картой ветров
довольно точно выходит в заданный район и там дрейфует

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Машрум

0

В России то когда в кафе и общественном транспорте сделают интернет то?

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Василий

Машрум
0

А вы в какой стране живете? 

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бонч

0

Много лет слышал про этот проект, но фотографию увидел впервые...

Они 7 лет разрабатывали СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ ПРИВЯЗАННУЮ К ПАКЕТУ ???

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