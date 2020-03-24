Loon (принадлежит Aplhabet) и её партнёр Telkom Kenya получили разрешение на реализацию проекта по запуску беспроводного интернета с помощью аэростатов. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Loon должен помочь улучшить связь в стране во время пандемии коронавируса, пишет Engadget. Проект находился в работе с 2018 года, в 2019 году компании разрешили коммерческое тестирование. В 2020 году президент Кении Ухуру Кениата ускорил выдачу разрешения регулирующих органов, отмечает издание.

Компания планирует подключить интернет в удалённых районах страны «в ближайшее время». Благодаря интернет-аэростатами, жители Кении смогут покупать интернет 4G у Telkom Kenya, отмечает Engadget.

Сейчас дочерняя компания Alphabet готовит к запуску существующие аэростаты, часть из них прилетит из США. Транспортировка займёт несколько недель. Затем Loon проведёт заключительный этап тестирования с телеком-партнёром.