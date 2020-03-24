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Аэростаты помогут улучшить качество связи во время пандемии коронавируса.
Loon (принадлежит Aplhabet) и её партнёр Telkom Kenya получили разрешение на реализацию проекта по запуску беспроводного интернета с помощью аэростатов. Об этом компания сообщила в своём блоге.
Loon должен помочь улучшить связь в стране во время пандемии коронавируса, пишет Engadget. Проект находился в работе с 2018 года, в 2019 году компании разрешили коммерческое тестирование. В 2020 году президент Кении Ухуру Кениата ускорил выдачу разрешения регулирующих органов, отмечает издание.
Компания планирует подключить интернет в удалённых районах страны «в ближайшее время». Благодаря интернет-аэростатами, жители Кении смогут покупать интернет 4G у Telkom Kenya, отмечает Engadget.
Сейчас дочерняя компания Alphabet готовит к запуску существующие аэростаты, часть из них прилетит из США. Транспортировка займёт несколько недель. Затем Loon проведёт заключительный этап тестирования с телеком-партнёром.
Проект Loon был запущен летом 2013 года для обеспечения доступа в интернет в трудноступных, удалённых районах. Он представляет собой сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере, на высоте 20 км от поверхности Земли. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи, принимающая сигнал от телеком-оператора на земле. Аэростаты оборудованы антеннами, солнечными панелями, лётной капсулой с оборудованием и парашютом.
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Ivan Poliakov
Как тебе такое, Илов Макс?
Машрум
Ура, Интернет раздают, кто последний?
Alexander Bochkarev
Надеюсь, их собирают, когда они падают. Было нехорошо мусорить ими
Tim Vid
Зачем там парашют, если нет операторов?..🤔
Алексей Соловьёв
Они же вроде закрыть этот проект хотели
Evgeni Nabokov
Они управляемые? Какая автономность?
Dolga Suomi
управляется изменением высоты полета и картой ветров
довольно точно выходит в заданный район и там дрейфует
Машрум
В России то когда в кафе и общественном транспорте сделают интернет то?
ВасилийМашрум
А вы в какой стране живете?
бонч
Много лет слышал про этот проект, но фотографию увидел впервые...
Они 7 лет разрабатывали СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ ПРИВЯЗАННУЮ К ПАКЕТУ ???