Спутниковый оператор OneWeb с $3 млрд инвестиций подал заявление о банкротстве компании
Материал редакции
Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для пользователей по всему миру.
Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве и о реорганизации компании в суд Нью-Йорка, говорится на его сайте. С начала 2020 года компания вела активные переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать её работу, но из-за нестабильности рынка, связанного с распространением коронавируса Covid-19, договорённости не были достигнуты.
По данным Financial Times, стартап несколько месяцев вёл переговоры о привлечениии $2 млрд с одним из своих инвесторов, японским SoftBank. По словам одного из источников, переговоры провалились в конце марта 2020 года. В OneWeb и SoftBank отказались от комментариев.
OneWeb хотела обеспечить высокоскоростной доступ к интернету по всему миру с помощью системы спутников. На март 2020 года компания запустила 74 из 650 аппаратов, запланированных к концу 2021 года. Всего стартап привлёк более $3 млрд от SoftBank, Qualcomm, Virgin Group и других.
23 марта TechCrunch писало, что OneWeb сократил 10% штата и предупредил о возможных задержках запусков из-за пандемии Covid-19. Тогда стартап подтвердил информацию об увольнениях, не уточнив общего количества сокращённых сотрудников.
До этого источники Bloomberg говорили, что компания рассматривает возможность подачи иска о банкротстве и другие варианты, чтобы справиться с нехваткой средств на фоне сильной конкуренции со стороны SpaceX, которая запустила первые спутники для раздачи интернета в 2018 году, и проекта Amazon — Kuiper.
Балкон.ру
Обожаю такое. Потратили на запуск спутников для всеобщего интернета 3 млрд. Потом ввели карантин на 2 недели и они такие: ну чтож, не судьба, до свидания.
Александр СавиновБалкон.ру
Внезапно оказалось, что это коронавирус во всем виноват, а то, что контора на ладан дышала еще задолго ДО цирка с ним - история, почему-то, умалчивает.
Или, к слову о том, что "это не мы идиоты, это просто.. остальные нас не понимают.. вот мы и прогорели"(тм).
А про "всеобщий интернет" - вообще смех. Это все денег стоит( в т.ч и работа со спутниковым интернетом, тут просто_телефоном_с_элтэйе не обойтись ).
Кто, почем и на каком основании платить будет ?
Какие скорости будут, торренты можно качать ?
А потом окажется, что т.н "всеобщий интернет"(тм) предполагался со скоростью уровня 128-64Кб( макс ) и только для очень ограниченного числа ресурсов( вроде, вики, фейсбук и еще несколько ) и что это просто прогоревший бизнес-проект по увеличению аудитории некоторых веб. ресурсов за счет стран, где интернета практически нет( но ели его там нет, откуда появятся нехилые средства для работы со "спутником" ? ).
Кирилл ВечкасовАлександр
Интернет вам будет доступен после просмотра 60 секундного рекламного ролика
Месье НикитаАлександр
Маск давал интервью, что его группировка спутников позволит:
а. Высокоскоростной интернет для самолетов.
Б. Интернет с пингом 50 мс для "одноэтажной Америки" и скоростью, комфортной для онлайн игр.
MikaАлександр
Внезапно оказалось, что это коронавирус во всем виноват, а то, что контора на ладан дышала еще задолго ДО цирка с ним - история, почему-то, умалчивает.
Даже на vc было несколько статей про проблемы этого стартапа. Какая история это умалчивает?
А потом окажется, что т.н "всеобщий интернет"(тм) предполагался со скоростью уровня 128-64Кб( макс ) и только для очень ограниченного числа ресурсов
Вся информация есть в свободном доступе надо только почитать захотеть. Но есть люди, лишь бы пиздануть чего-нить.
Alexandre SvergounАлександр
Сначала бы почитали об Oneweb и Starlink а потом писали бы комментарии. Тогда бы в вашем комментарии не было бы чуши про 128кб
Anton IvanovAlexandre
Так как это понимать? Мы офигенный, но не понятые?)
Alexandre SvergounAnton
Чувак даже базовой инфы не знает про oneweb и starlink , отсюда пишет чуть про 128кбс.
Андрей ВикторовичБалкон.ру
Нет ничего плохого, когда компании банкротятся. Потом откроют еще одну компанию, которая поменяет мир.
Гораздо хуже поддерживать убыточные вещи деньгами налогоплательщиков типа крымского моста, чья стоимость выросла с 50 млрд до 250 млрд.
Den TeodorАндрей
инфраструктура - всегда хорошо, это инвестиции на 100+ лет. а воровство на стройке - не хорошо, пусть прокуратуры разбираются.
Андрей ВикторовичDen
пусть прокуратуры разбираются
Проблема в том, что в РФ прокуратура зависима
Den TeodorАндрей
согласен, плохо. но мост есть, и это хорошо
AlexandreDen
А мост за двойную цену это хорошо? А стадион в Питере за пятирную цену хорошо?
Anton IvanovAlexand…
А аэропорт в Берлине за 10 цену хорошо? А брать взятки у мафиозных боссов как это практикуется в Канаде, где вы живёте - хорошо?
AlexandreAnton
Про Берлин не в курсе . Про Канаду давайте пруф, так как про откат итальянских строительных компаний в 10% я слышал а про мафию нет.
Anton IvanovAlexand…
Вы не знаете про аэропорт Берлин Бранденбург?) Лол. 14 лет уже построить не могут. Там может и не десять раз уже.
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/quebec-corruption-inquiry-focuses-on-dealings-at-exclusive-club/article5749675/
Месье НикитаAnton
Как именно наличие долгостроя в других странах оправдывает миллиардные хищения на стройках в РФ?
Егор МихайловичМесье
То есть когда в России что-то не так, то кричать, а вот в нормальных то странах не так, можно, а когда наоборот это стрелочка не поворачивается.
А логика примерно такая у вас - в России все плохо, потому что воруют, а в нормальных странах все хорошо, потому что не воруют. Но как только выясняется, что и там воруют, значит Россия тоже становиться нормальной страной, если этот критерий стирается, а это в вашей голове невозможно.
Месье НикитаЕгор
а вот в нормальных то странах не так, можно, а когда наоборот это стрелочка не
Я вроде как не гражданин Германии. Почему я должен кричать о том, что якобы своровали в Германии или любой другой стране?
А логика примерно такая у вас - в России все плохо, потому что воруют
В России не все плохо, потому что воруют. Еще потому что нет выборов, населения - амебы, и всюду происходит отрицательная селекция.
а в нормальных странах все хорошо, потому что не воруют
А кто это говорит? Во всех странах люди воруют. А вот вы сознательно манипулируете.
Но как только выясняется, что и там воруют, значит Россия тоже становиться нормальной страной,
Примерно так:
- Вы человек. Чикатило человек. Чикатило маньяк, следовательно - вы маньяк.
Точнее вы применили обратную логику:
Вы человек, Чикатило человек. Вы не маньяк, следовательно и Чикатило не маньяк.
Но, вы сейчас, наверное, обиделись, что я вас сравнил с Чикатило. Давайте я приведу более приятный для вас пример, который демонстрирует вашу логическую ошибку.
Месси играет в футбол. Вы играете в футбол. Месси получает за игру миллионы, значит и вы должны получать миллионы.
Поняли где вы сделали логическую ошибку?
Просто поищите, в каких еще странах АБСОЛЮТНО все чины замешаны в коррупции. От мелких сошек, у которых находят миллиарды налички в квартирах, до самых высоких должностей в правительстве. Так же найдите страны, где обычные друзья президента стали миллиардерами за время его правления. Найдите еще страны, где жены и дети чиновников становятся талантливыми бизнесманами сразу после прихода их родственника на высокий пост.
Воруют ли в США? Конечно воруют. Во всех странах есть мафия и бандиты. Но только в России у бандитов есть целая страна.
Егор МихайловичМесье
Очень громкие заявления про абсолютно всех. Доказать сможете?
Месье НикитаЕгор
Если я вам предложу посмотреть ролики Н, вы же заявите, что это все не доказательства и вообще комп. графика?
Егор МихайловичМесье
Нет, я просто скажу, что верить этому недоказанному бреду, а фактически разжиганию ненависти к людям за то, что у них есть деньги, яркий пример соловьёв, это быть не далёкого ума человеком.
Месье НикитаЕгор
Т.е. показывать чиновников, которые покупают недвижимость в сотни раз дороже, чем доход, который они получают - это разжигание ненависти?
Ох, чую, чую любителя соловиного помета.
Егор МихайловичМесье
Ты можешь доказать, что это нелегальный доход, или просто то, что у чиновника есть дорогая недвижимость уже является нарушением? Или может быть ты в документах разбираешься, и знаешь, где там нарушение?
Я тоже за то, чтобы вор сидел в тюрьме, только я ещё и за то, чтобы было доказательство того, что он вор. А то так дойдём до того, что если человек живёт лучше тебя, значит на воровал, ведь ты же не смог честным трудом такое заработать.
AlexandreЕгор
Мы тут не судьи, нам не надо доказывать сложными доказательствами. Если чиновник 20 лет на госслужбе и за время службы он купил имущества на 100 миллионов долларов при самой большой зарплате в 3к$ то этого достаточно чтобы быть уверенным что он вор.
Месье НикитаЕгор
Сообщение удалено
Дмитрий КаулькинМесье
Разве Соловьёв и армянская семейка с РТ чиновники? Стем же успехом можно разжигать ненависть к самому Навальному за его заграничные поездки пять раз в год и его квартиру с арендной платой в 10 минимальных пенсий.
AlexandreДмитрий
Армянская семейка пиздит деньги напрямую из бюджета. Причём реально сотнями миллионов рублей.
Месье НикитаЕгор
Ну и еще раз повторяю вопрос. Как именно наличие воровства в других странах оправдывает тот факт, что в России не расследуется воровство высших чинов?
Егор МихайловичМесье
Почему не расследуют? Громкие коррупционные скандалы у нас почти каждый месяц. А много коррупционных скандалов в Германии, США, Англии? Может быть там не расследуют, потому что людям пофиг?
Или вы обладаете какими то неопроаержимыми данными, только не выносите их на суд общественности и не пишите заявление в органы?
Месье НикитаЕгор
Может быть там не расследуют, потому что людям пофиг?
Вообще это потрясающе. Доказать наличие явления отсутствием этого явления. Это просто какой-то новый уровень манипуляций.
Или вы обладаете какими то неопроаержимыми данными, только не выносите их на суд общественности и не пишите заявление в органы?
Я в некотором роде даже завидую вашей детской наивности. Если, конечно, вы искренни.
https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-punin-son-in-law-booster/3124643.html
Давайте подумаем, что вы можете сказать в защиту солнцеликого:
1. Но это же не коррупция это кредит на развитие бизнеса под два процента.
2. При чем тут путин
3. Это голос америки - пропаганда.
4. А Трамп вообще оон предлагал собираться в своем гольф клубе.
5. А ты докажи, что не от Аллаха.
Егор МихайловичМесье
Ты же сам сказал, что все везде воруют, только у нас ловят, а там нет. Соответственно вопрос, либо там не воруют, либо там не ловят.
Выбираю 3 вариант даже не читая вашу ссылку.
Хотя прочитал. То есть вам не нравиться, что деньги из фнб, не просто лежат без дела, а инвестируются в реальный сектор экономики, создавая продукты, добавочную стоимость, и тысячи рабочих мест, с которых будут в белую платиться налоги, я верно понимаю? И я так предполагаю, что вы уж наверное лучше знаете, как распорядиться такими деньгами в 1.75 млрд долларов, навеоное акции тесла бы купили? И ещё скажите, какое именно тут нарушение или где тут воровство?
AlexandreЕгор
Ага. Всем дают под 7% а ему дали под 2%.значит украли 5%. И заметьте, деньги дали из фонда благосостояния. А когда я предложил чтобы бы на борьбу с коронавирусом деньги дали из этого фонда, то у псевдо-патриотов на этом сайте чуть инфаркт не случился.
Месье НикитаЕгор
только у нас ловят, а там нет
Балабол, доказательства где?
И ещё скажите, какое именно тут нарушение или где тут воровство?
Даже самый упертый жопализ подумает и поймет, что здесь как минимум конфликт интересов. Но это к вам не относится, желаю вам всю свою жизнь прожить при путине. I have spoken
Комментарий удален
Егор МихайловичМесье
На каком основании вы говорите, что не расследуется? У нас целый министр сидит, и десятки чиновников помельче. Когда и где ещё в другой стране были разбирательства на таком высоком уровне? Или вы верите, что там то чиновники не воруют?)
Месье НикитаЕгор
https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-punin-son-in-law-booster/3124643.html
Почему не расследуется вот эта коррупция?
У нас целый министр сидит
Ого, целый министр. Вот это да. Десятки помельче? Ух, борьба с коррупцией просто в самом разгаре.
Или вы верите, что там то чиновники не воруют?
Зачем вы повторяетесь, я же говорю, что очарован вашим умением доказать наличие явления отсутсвием этого явления.
Но все же позвольте мне процитировать одного человека.
Доказать сможете?
Или вы обладаете какими то неопроаержимыми данными, только не выносите их на суд общественности и не пишите заявление в органы?
Егор МихайловичМесье
Что вам в этой сделке не нравиться? То, что люди, которые умеют и знают как управлять большими деньгами занют друг друга? И откуда это информация, что он прямой родственник? А даже если это так, что тут коррупционного?
Комментарий удален
AlexandreЕгор
Навальный кучу расследований сделал с конкретными доказательствами. Ни кого не посадили и даже не спросили.
А министр сидит потому что сечину дорогу перешёл. А Захарченко сидит потому что не по чину взял и не поделился.
Anton IvanovAlexand…
Ну вы бы постеснялись Навальный и доказательства в одном предложении то употреблять)
AlexandreAnton
Может вы будете выписки из гос реестра тоже считать недостаточными доказательствами.
serge beloffAlexand…
ну конечно, в любой куче дерьма сразу возникает свергун, считающий себя вишенкой на торте
Alexandreserge
Получил 30 рублей за защиту режима? Даю тебе шанс заработать ещё больше денег. Расскажи нам почему царь сопли жуёт и не вводит карантин по всей стране? Почему Собянин должен вводить изоляцию не имея даже на это полномочий,?
serge beloffAlexand…
Ну вот, окончательный слет с катушек зарегистрирован, санитары в студию!
Anton IvanovAlexand…
Выписки из реестра о чем? Там так и написано:"купил на украденные деньги"?)Лол. Ещё раз - вы бы о своей Канаде переживали и о том что там власть по наследству передают.
AlexandreAnton
Как только перестанут собирать деньги детям на операции а пенсионерам будут платить минимум 500$ , обещаю сразу отстать.
Anton IvanovМесье
Как банкротство компании oneweb относится к наличию хищений в россии? И, кстати, человек с которым я говорил живёт не в России вроде как, так что ваш аргумент не валиден.
AlexandreAnton
Насколько я знаю, в Германии адская бюрократия. А аэропорт друг Меркель строит?
В Монреале, очень может быть что итальянские строительные фирмы делились с мафией. Но важно что произошло потом:
Два мэра вынуждены были уйти только из-за афиширования скандала. Одного мэра посадили. Кучу компаний заставили выплатить переплаты. Кучу компаний отстранили от государственных контрактов пожизненно. Создана новая служба которая независима от отдела закупок и может проверить любой контракт города и так же его выполнение. Цены на некоторые виды работ упали на 10%.
В любой стране есть коррупция и мафия. Важно как с ней бороться. У нас мэра посадили а в России Ротенбергу медаль героя труда дали.
Anton IvanovAlexand…
Причем тут бюрократия и воровство?) Не знаю друг ли он Меркель, но знаю, что главного инженера назначили по знакомству там и , бадамц, у него даже диплома не было о вышке, лол. Чертежи сделаны были через одно место. Ну и прочее по мелочи. И никто не присел за такое, все норм. Так что наверное да - друг Меркель.
"итальянские строительные фирмы делились с мафией" - вообще-то это мафия делилась и не со строительными фирмами, а с главным инженером города, который хороший друг мэра. И что забавно - инженер этот так и не сел). Вы гордитесь тем, что у вас сажают мэра? Ну у нас министра посадили за коррупцию если вы не знали. Вообще у вас двойные стандарты какие-то. Типо в Канаде да, коррупция, но там борются, хоть главных взяточников и не сажают. А у вас Ротенберг, он строит, его надо посадить. А примеры то коррупции с его стороны будут, лол?
Вы бы лучше за Трюдо своим следили получше, а то у них там целая династия политическая, сын от отца место наследует в правительстве).
AlexandreAnton
Главное борются. Инженер сидит в тюрьме как и мэр. А Ротенберг вам ещё десять мостов в три дорого построит своровав ни один миллиард долларов.
Anton IvanovAlexand…
Вообще-то инженер в тюрьме не сидит).
Den TeodorAlexand…
двойная цена - плохо. мост есть - хорошо. паттерн улавливаешь? )
AlexandreDen
Украли на строительстве моста, не хватило на здравоохранение. Как результат, детям собирают деньги на операцию смсками. Связь улавливаешь?
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Комментарий удален
Руслан АсанбековDen
Егор Михайлович на зарплате сидит и его работа заключается в написании постов, восхваляющих власть, так что не стоит тратить время на споры с ним. Он за каждый пост получит денежки, и заинтересован в написании их как можно больше. А вы споря синим ничего не получите. Так что не стоит тратить время на перепалку с ним
AlexandreРуслан
Не согласен. Надо таких Егоров разбивать в пух и прах. Раскрывать их вранье. Понятно что такие как Егор либо на зарплате либо зомбированые которые верят всяким соловьёвым. Причём если они на зарплате то они лучше нас знают как сильно они врут. Если зомбированые то им достаточно проверить информацию чтобы убедиться что их обманывают.
Есть ещё одна категория, они знают что царь вор и диктатор но считают что это вынужденная мера и без царя будет ещё хуже. С такими трудно спорить, потому что их устраивает воровство чиновников и нищета народа ради выдуманного величия страны. Особенно таких много за границей России, потому как они там хорошо устроены и им остаётся думать только о величии.
Anton IvanovAlexand…
Вы прямо почти себя описали, только наоборот. Такой же иммигрант который типо знает как обустроить Россию, лол.
AlexandreAnton
Я не знаю как обустроить Россию и даже Канаду. Я знаю что воровство, коррупция и узурпация власти это плохо. И чем их меньше в любой стране тем лучше.
Anton IvanovAlexand…
Так вот и занимайтесь ей в стране в которой живёте, что вас в Россию то все тянет?)
AlexandreAnton
Я русский, этого достаточно чтобы защищать русских.
Алмаз ХамидуллинАндрей
Facepalm. Новость о банкротстве частной компании, разрабатывавшей спутники, со штаб-квартирой в Англии. Причем тут крымский мост?
Андрей ВикторовичАлмаз
Ну если бы вы включили мозг, то поняли. Товарищ выше написал:
Обожаю такое. Потратили на запуск спутников для всеобщего интернета 3 млрд. Потом ввели карантин на 2 недели и они такие: ну чтож, не судьба, до свидания.
А при этом у нас под носом на НАШИ деньги строят мост, чья цена возрастает с 50 млрд. до 250 млрд.
Алмаз ХамидуллинАндрей
Товарищ выше прокомментировал новость о том, что oneweb банкротится. Собственно это и посвящен данный топик. Мост тут при чем? Как связаны крымский мост и спутники oneweb?
Maxim SergeevichБалкон.ру
Проблемы у них начались гораздо раньше. Covid19 стал последним гвоздем.
Abo TrukMaxim
Так, все же по домам сидят в онлайне.
Проблема не в COVID19.
Alex CoxAbo
Проблема как раз таки в нем, инвестиций пару лет можно точно не ждать на подобные проекты теперь. Они только 20% от задуманных инвестиций подняли.
Abo TrukAlex
Так, наверное, проект нерентабельный, раз инвесторов не тянет.
Они раздают интернет.
Сейчас из-за вируса трафик вырос у всех провайдеров.
Sergei TimofeyevAlex
Проблема в том, что в мире стало меньше свободных денег, либо стали условия такими для их получения, что лучше не брать. Вот и всё. Covid - реальное добитие стартапов. На VC ещё много интересных статей будет, посвящённых этой проблематике.
Инокентий СмирновБалкон.ру
Спасибо инвесторам, а у нас все хорошо!
Alex CoxБалкон.ру
В текущей ситуации просто денег никто не даст ближайшее пару лет на такие громадные проекты. Лучше быстрее захоронить.
MikaБалкон.ру
Вас не смущает, что у них последние пару лет серьезные проблемы с финансированием проекта, помимо covid?
Егор МихайловичБалкон.ру
Ну так туда же, в отличие от маска, пентагон не вкладывает миллиарды из бюджета.
Алексей ЛюбимовБалкон.ру
Полная ерунда. Спутники летают, компания работает. Да, не нашли инвестиций и обанкротились, но все те активы, что есть, можно продавать. Это не мошенничество.
Vl Al
Стартап, планировавший покрытие - накрылся!
Михаил АрнаутовVl
Anton BocharovМихаил
Навострите ушки
Вам Бандурин с Вашуковым
Пропоют чернушки
Жили-были дед да баба
На десятом этаже
Так как лифт работал слабо
Они померли уже
Тренировки ради лег
Под трамвай индийский йог
Поезд вылетел в кювет —
Дали йогу десять лет
Я болею за «Спартак»
Трепетно и пылко
А соседа скрючил рак
Вон его могилка
Мы в аптеке дуст купили,
Сыпали, старались!
Всех соседей потравили,
А клопы остались
Я соседу в день рожденья
Подарил электроплед
В плед закутался сосед —
И сгорел в расцвете лет
На автобусной площадке
Сжали дедушку в пельмень.
Тело всё его в порядке,
Но не дышит третий день
Раз художник для народа
Написать решил природу
В лес поехал, взял мольберт...
Третий год его уж нет
Помню я летел на ТУ
Выпил воду на борту
И теперь в стакан с водою
Зубы на ночь я кладу
Говорят, для пожилых
Лучший спорт — аэробика
Так и бегают трусцой
С пенсии, до гробика
Долго в море водолазы
Экипаж искали зря
С солью порох перепутал
Кок с большого корабля
С вертолета уронили
Летчика нетрезвого
И не стало в зоопарке
Бегемота резвого...
Мы оставили в лесу
Городскую колбасу.
Колбасу понюхал лось...
Хоронить его пришлось
Denis SmirnovAnton
Что этот длинно-коммент здесь делает?
Anton BocharovDenis
Настроение поднять в кризис. Правда там все частушки заканчиваются смертью.
Make LuvAnton
А мне норм, спасибо.
Дмитрий Корнеев
Введут план внешнего Управления, все будет хорошо, а если не будет, то через годик внимательно смотрим на авито спутники б/у - 74 шт. К телефону позвать Якова.
Ilya SorokinДмитрий
Самовывоз с орбиты?
НиколайIlya
Нет, просто укажете свой город и вам туда выведут с орбиты.
Ilya SorokinНиколай
Хм... а можно заказать данную доставку не по конкретному адресу, а по точным координатам ? Нужно попасть в участок, площадью 6 соток...
НиколайIlya
Думаю, там точность не такая хорошая, но если Вы укажете садовое товарищество - то на какие-то 6 соток точно свалится богатство.
Роман ГалиевIlya
В кооперативе "Озеро"?
Вася ПражкинРоман
В кооперативе "Озеро" участки сотками не меряют, только недвижимость.
Alexandre Svergoun
Oneweb всё делал по-старому: нанял Боинг чтобы делать спутники, нанял Роскосмос чтобы запускать спутники. Всё это по рыночным ценам.
А спейсх решили делать всё по по-новому. Ультра-дешёвые спутники :
1. Сделанны в форме книги чтобы складывать в стопки для запуска.
2. Почти никакого дублирования, сломашийся спутник заменяется новым.
3. Обычнная электроника вместо "космической", это менее долговечно но дешевле в разы
4. Использование менее "мощного" но более дешёвого топлива на спутнике для коррекции орбиты.
Как результат, спутник Старлинка стоит дешевле чем его запуск. А они кстати запускают сами, по себестоимости.
Я не знаю как Oneweb собирался конкурировать со Старлинком.
Alexey Nekrasov
Будущее закончилось не начавшись...
Evgeny KosharovskyAlexey
Просто это было неправильное будущее, которое больше похоже на прошлое.
В кризис дот.комов, в 2000-2001, моего товарища сократили из моторолловского проекта Иридиум - в связи с переоценкой ценностей.
Проект Иридиум до сих пор летает и предоставляет услуги, только эта ниша невелика.
Не знаю как у вас, а я забыл уже, что такое "вне зоны" (кроме моего курительного закутка дома, здесь ничего не ловит, и OneWeb бы не помог)))
Александр АнтиповAlexey
Да наступит прошлое. Свечи, колесо и конечно футбольный мяч из тряпок.
Жаль проделанную работу в пустую.
Yuriy Mikaelyan
Да все итак ясно, Softbank. Что мешает честному бизу кредитнуться на пару месяцев? Softbank со своей конститу,неадекватами с вечно напарафиненным носом от кокоса, блеком, джеком, и шлюхами
Andrey UglevYuriy
Инсайды завезли
Yuriy MikaelyanAndrey
да нет, это домыслы. к сож нет инсайда
Михаил М
Очевидно, что на данном уровне техники, их проект был невозможен. У Илона Макса тоже ничего не выйдет.
Alexandre SvergounМихаил
Вы в курсе что уже год как тестовые спутники работают и позволяют смотреть 4к видео.
Stas KlymenkoAlexandre
У Михаила на окне занавеска. С дивана плохо видно ночное небо.
Николай ДемидовМихаил
Все всегда упирается в деньги.
Были бы деньги - технологии бы подтянулись.
Pavel EgorkinМихаил
Мне вот не очевидно. Расскажите, пожалуйста, почему?
Егор МихайловичМихаил
У илона маска этот проект оплачивает пентагон, поэтому там и попилы будут, и падать будет, но деньги будут литься рекой, поскольку американским воякам это нужно.
Alexandre SvergounЕгор
Зачем врёте. Если Старлинк делал презентацию военным это не значит что они это делают на деньги пентагона. Просто они хотят получить крупного клиента.
AlexRebornAlexandre
вам с Канадщины виднее?
Alexandre SvergounAlexReborn
Ну я же инфу из первоисточников беру а не псевдо патриотических сайтах. Мне например брат доказывает что Драгон сделан из российских запчастей и привёл как доказательство фотку шлюза на Драгоне с русскими надписями. Правда в том что шлюзы на МКС российские , поэтому кольцо шлюза на Драгоне тоже российское что бы избежать любые проблемы не совместимости. Но на псевдо патриотических сайтах уже сделали выводы что весь Драгон сделан из российских запчастей и по российским технологиям.
Илья Константинович
учитесь как 3 лярда долларов пилить надо)
eugene tolkunovИлья
Я думаю в СНГ как нигде знают как нужно пилить)
Anton Ivanoveugene
Казалось бы причем тут СНГ...
Sergei Bakotin
Да сейчас рынок вышебет огромный список компаний, что не может в деньги. Некоторые идеи выглядели отроквенно нежизнеспособными.
Андрей Чуринов
Не взлетел
Гологенный МячАндрей
зато отлично пролетел
Кирилл Бунаков
Кто ещё не понял, впереди жёсткая рецессия. Она уже здесь. Все эти проекты с хуллиардными бюджетами сейчас будут падать как костяшки домино. Особо тяжелые времена постигнут секту свидетелей Маска. Видели как капитализация Теслы полетела вниз стремительным домкратом, в два раза обгоняя падение биржевых индексов? И это только начало.
Alexandre SvergounКирилл
Соловьёв расказал? Иди посмотри курс акций, она неплохо отыграла падение в отличии от других.
Кирилл БунаковAlexandre
ха-ха, не смеши мои тапки, брателло. Понимаю твою попоболь, но эта акция отрисовала фигуру "отскок дохлой кошки". В понедельник Тесла опять полетит вниз. Дна у этой папиры нет. Всё, время электроигрушек для мажоров закончилось. Если понял, помаши портретом Маска.
евгений аношинКирилл
каким портретом машут другие автопроизводители?
Alexandre SvergounКирилл
Сравним с vw?
BlackrockAlexandre
С 24 февраля тесла сильнее упала да и у Вв налички немало
евгений аношинBlackro…
Она ей пригодится для уплаты штрафа или выкупа прав на колоборацию выхлопов у тесла чтобы не платить штрафы...
Кризис кризисом а штрафы не отменены
Alexandre SvergounКирилл
Сравниваем с рынком
Alexandre SvergounКирилл
Прежде чем повторять враньё с теслахейтерских сайтов, сначала взгляните на котировки. А то рискуете заработать репутацию балабола.
Denis Azarenko
SoftBank самому бы сейчас устоять, тут не до поддержки мертвых проектов
Вася ПражкинDenis
Угу, следующие на очереди - WeWork и Uber.
Oleg OlegВася
Если uber допилит беспилотное такси, то нет
Иван ЯковлевOleg
Голубая мечта всех служб заказа такси - отсутствие необходимости платить исполнителям (таксистам), забирая себе все доходы в полном объёме. Только вот прогресса в этой сфере не видно, а когда (и если) он появится, то по всей видимости все доходы получат разработчики систем ИИ.
Иван ЯковлевВася
Разные стратегии на растущем и падающем рынке. На растущем - нужно расти быстрее конкурентов, в т.ч. за счёт кредитных средств. На падающем - нужно падать медленнее конкурентов, а для этого нужно минимизировать расходы, в т.ч. за счёт отсутствия кредитов. Быстро перейти от стратегии роста к стратегии падения нельзя.
Evgeny KosharovskyВася
Я бы сказал - целыми секторами будут отваливаться: $uber, $airbnb, $wework...
евгений аношинEvgeny
ой ли???? после того как весь мир посидит дома на удаленке - поверь существенно трансформируются запросы... зачем личная машина если она не используется? зачем офис - если можно работать дома или в коверкинге?
я бы наоборот ставил на то что традиционные виды бизнеса в результате пандемии будут очень сильно дисконтированы
Вася Пражкин
Вобщем-то OneWeb проект сложной судьбы. Очень долго телились с первыми спутниками, только в конце феврале этого года запустили первую ракету с 6-ю спутниками. Как мы сейчас знаем, на тот момент у них уже были проблемы с деньгами и мир вошел в коронавирусный кризис, отчего вкладываться в OneWeb всем резко разхотелось. Если бы они подняли вопрос с баблом на пару месяцев раньше - они вполне могли бы годик-другой продержаться и запустить таки большую часть спутников, а там, глядишь, и кризис бы прошел.
Кстати, спутники эти живут всего 5-7 лет на орбите, потом их надо заменять новыми.
ЯжПрограммист
В текущем кризисе рынок от говно-проектов очистится как надо. А то просто смешно последний год было смотреть куда бабло только не пытались влить.
Иван ЯковлевЯжПрограммист
Настаёт новый мир в котором не владелец денег придумывает себе игрушку (бизнес, куда он будет инвестировать), а придумавший идею находит себе финансирование.
Как итог больше идей хороших и разных. Но одновременно большое количество неудачных бизнесов, которые несмотря на всё финансирование обанкротились.
И кризис здесь ничего не поменяет, а может даже наоборот ускорит процесс.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Теперь Роскосмосу будет грустненько
Oleg Oleg
Очень странно. Как раз сейчас когда мир ещё сильнее поворачивается к удаленной работе и потребность в каналах связи вырастет такой проект загибается.
Кирилл БунаковOleg
с удаленными каналами у людей всё в порядке. Им дорогой и медленный спутниковый интернет не нужен.
Alexandre SvergounКирилл
Starlink будет под 100Мбт с очень хорошим пингом, это в разы лучше других спутниковых интернетов где пинг в пол секунды.
Кирилл БунаковAlexandre
весь мир уже опутан проводами и вышками мобильной связи. Нахуа людям этот тормозной спутниковый интернет с пингом в полсекунды? У меня дома пинг 1 миллисекунда. Потенциальных потребителей спутникового интернете очень мало. Полярники, буровики на шельфах - какая абонентка должна для них быть, чтобы отбить хуллиарды вложений в ракеты и спутники?
Ivan DemidovКирилл
За пределы Москвы выезжали? В той же Америке куча мест без нормального интернета. Так что рынок точно есть. Вопрос в его размерах.
Alexandre SvergounКирилл
Dsl это не больше 2км от станции. Остаётся мобильный интернет за конские деньги.
ИванAlexand…
Нет таких ограничений у DSL.
AlexandreИван
С нормальной скоростью (55 мбт) лимит около 2 км.
https://www.ccexpert.us/iscw/dsl-limitations.html
ИванAlexand…
Это только для TCP.
AlexandreИван
Как бы интернет в основном на TCP работает.
Evgeny Kosharovsky
"Первый - пошёл!.." :)
Alex Lee
Ну вот, на орбите прибавилось мусора. Как то можно их спутники использовать или это все ИСЗ по итогу?
Vl AlAlex
Вспомните про космические телефоны. Компания развернула сеть, ввела в промышленную эксплуатацию. Потом компания обанкротилась. А сеть прибрали к рукам американцы за копейки. Телефония работает.
Ivan DemidovAlex
Они на низкой орбите. Через несколько лет сами сгорят.
Артем Голендберг
Да уж, неожиданно.
Михаил Леонтян
Печально, конечно.
Яся Зайцев
3 млрд это сколько в дошиках?
Wonabeez Doratie
Молодцы спиздили 3 ярда и воспользовались ситуацией, в мире где удалёнка рулит интернет будущего, не найти ивэнвесторов, ололо
Valra Ivanov
Стартапы уничтожат капитализм(имхо,чекай проверяй)
P.s надеемся на вирус
Deniss Karpak
Кажется, что все бренды с названием ONE - залог наебательства 🤷🏽♂️😷
Гологенный Мяч
Удобное время, чтобы слить убогие проекты, сославшись на коронавирус
Гологенный Мяч
Интересно, что станет с этими, запущенными 65 спутниками? Так и бросят их в космосе?
Алексей Тарасов
Опоздавший Amazon теперь может купить их со всеми потрохами и получить их разрешение на запуск спутников.
Алексей Любимов
Такие долгоиграющие инвестиционные проекты очень сильно зависят от ситуации в мире. Все таки деньги огромные надо вкладывать, а отдача сильно впереди, за горизонтом. Естественно, при любой панике их режут в первую очередь.
SG
МДА , весело нынче со стартапами ,
Интересно , что будет с такой компанией в России как - WayRay?
Есть мнения ?
Rishat Khatmullin
Нам пора аптечки и патроны раскидывать, а они интернеты удумали через космос запускать
Michael Tretyak
Партнёрство с Роскосмосом никогда до добра не доводит!