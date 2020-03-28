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Будущее
Татьяна Боброва
13 843

Спутниковый оператор OneWeb с $3 млрд инвестиций подал заявление о банкротстве компании Материал редакции

Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для пользователей по всему миру.

  • Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве и о реорганизации компании в суд Нью-Йорка, говорится на его сайте. С начала 2020 года компания вела активные переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать её работу, но из-за нестабильности рынка, связанного с распространением коронавируса Covid-19, договорённости не были достигнуты.
  • По данным Financial Times, стартап несколько месяцев вёл переговоры о привлечениии $2 млрд с одним из своих инвесторов, японским SoftBank. По словам одного из источников, переговоры провалились в конце марта 2020 года. В OneWeb и SoftBank отказались от комментариев.
  • OneWeb хотела обеспечить высокоскоростной доступ к интернету по всему миру с помощью системы спутников. На март 2020 года компания запустила 74 из 650 аппаратов, запланированных к концу 2021 года. Всего стартап привлёк более $3 млрд от SoftBank, Qualcomm, Virgin Group и других.
  • 23 марта TechCrunch писало, что OneWeb сократил 10% штата и предупредил о возможных задержках запусков из-за пандемии Covid-19. Тогда стартап подтвердил информацию об увольнениях, не уточнив общего количества сокращённых сотрудников.
  • До этого источники Bloomberg говорили, что компания рассматривает возможность подачи иска о банкротстве и другие варианты, чтобы справиться с нехваткой средств на фоне сильной конкуренции со стороны SpaceX, которая запустила первые спутники для раздачи интернета в 2018 году, и проекта Amazon — Kuiper.
«Роскосмос»

#новость #oneweb

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38
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0
153 комментария
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Балкон.ру

63

Обожаю такое. Потратили на запуск спутников для всеобщего интернета 3 млрд. Потом ввели карантин на 2 недели и они такие: ну чтож, не судьба, до свидания.

Ответить

Александр Савинов

Балкон.ру
9

Внезапно оказалось, что это коронавирус во всем виноват, а то, что контора на ладан дышала еще задолго ДО цирка с ним - история, почему-то, умалчивает.
Или, к слову о том, что "это не мы идиоты, это просто.. остальные нас не понимают.. вот мы и прогорели"(тм).

А про "всеобщий интернет" - вообще смех. Это все денег стоит( в т.ч и работа со спутниковым интернетом, тут просто_телефоном_с_элтэйе не обойтись ).
Кто, почем и на каком основании платить будет ?
Какие скорости будут, торренты можно качать ?
А потом окажется, что т.н "всеобщий интернет"(тм) предполагался со скоростью уровня 128-64Кб( макс ) и только для очень ограниченного числа ресурсов( вроде, вики, фейсбук и еще несколько ) и что это просто прогоревший бизнес-проект по увеличению аудитории некоторых веб. ресурсов за счет стран, где интернета практически нет( но ели его там нет, откуда появятся нехилые средства для работы со "спутником" ? ).

Ответить

Кирилл Вечкасов

Александр
14

Интернет вам будет доступен после просмотра 60 секундного рекламного ролика

Ответить

Месье Никита

Александр
5

Маск давал интервью, что его группировка спутников позволит:
а. Высокоскоростной интернет для самолетов. 
Б. Интернет с пингом 50 мс для "одноэтажной Америки" и скоростью, комфортной для онлайн игр. 

Ответить

Mika

Александр
5

Внезапно оказалось, что это коронавирус во всем виноват, а то, что контора на ладан дышала еще задолго ДО цирка с ним - история, почему-то, умалчивает.

Даже на vc было несколько статей про проблемы этого стартапа. Какая история это умалчивает?
 А потом окажется, что т.н "всеобщий интернет"(тм) предполагался со скоростью уровня 128-64Кб( макс ) и только для очень ограниченного числа ресурсов

Вся информация есть в свободном доступе надо только почитать захотеть. Но есть люди, лишь бы пиздануть чего-нить.

Ответить

Alexandre Svergoun

Александр
1

Сначала бы почитали об Oneweb и Starlink а потом писали бы комментарии. Тогда бы в вашем комментарии не было бы чуши про 128кб

Ответить

Anton Ivanov

Alexandre
0

Так как это понимать? Мы офигенный, но не понятые?) 

Ответить

Alexandre Svergoun

Anton
2

Чувак даже базовой инфы не знает про oneweb  и starlink , отсюда пишет чуть про 128кбс.

Ответить

Андрей Викторович

Балкон.ру
–7

Нет ничего плохого, когда компании банкротятся. Потом откроют еще одну компанию, которая поменяет мир.

Гораздо хуже поддерживать убыточные вещи деньгами налогоплательщиков типа крымского моста, чья стоимость выросла с 50 млрд до 250 млрд.

Ответить

Den Teodor

Андрей
3

инфраструктура - всегда хорошо, это инвестиции на 100+ лет. а воровство на стройке - не хорошо, пусть прокуратуры разбираются. 

Ответить

Андрей Викторович

Den
–4

пусть прокуратуры разбираются

Проблема в том, что в РФ прокуратура зависима 

Ответить

Den Teodor

Андрей
3

согласен, плохо. но мост есть, и это хорошо 

Ответить

Alexandre

Den
0

 А мост за двойную цену это хорошо?  А стадион в Питере за пятирную цену хорошо? 

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
3

А аэропорт в Берлине за 10 цену хорошо? А брать взятки у мафиозных боссов как это практикуется в Канаде, где вы живёте - хорошо?

Ответить

Alexandre

Anton
1

Про Берлин не в курсе . Про Канаду давайте пруф, так как про откат итальянских строительных компаний в 10% я слышал а про мафию нет.

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
1

Вы не знаете про аэропорт Берлин Бранденбург?) Лол. 14 лет уже построить не могут. Там может и не десять раз уже.
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/quebec-corruption-inquiry-focuses-on-dealings-at-exclusive-club/article5749675/

Ответить

Месье Никита

Anton
1

Как именно наличие долгостроя в других странах оправдывает миллиардные хищения на стройках в РФ? 

Ответить

Егор Михайлович

Месье
3

То есть когда в России что-то не так, то кричать, а вот в нормальных то странах не так, можно, а когда наоборот это стрелочка не поворачивается.
А логика примерно такая у вас - в России все плохо, потому что воруют, а в нормальных странах все хорошо, потому что не воруют. Но как только выясняется, что и там воруют, значит Россия тоже становиться нормальной страной, если этот критерий стирается, а это в вашей голове невозможно. 

Ответить

Месье Никита

Егор
6

а вот в нормальных то странах не так, можно, а когда наоборот это стрелочка не

Я вроде как не гражданин Германии. Почему я должен кричать о том, что якобы своровали в Германии или любой другой стране? 

А логика примерно такая у вас - в России все плохо, потому что воруют

В России не все плохо, потому что воруют. Еще потому что нет выборов, населения - амебы, и всюду происходит отрицательная селекция. 

а в нормальных странах все хорошо, потому что не воруют

А кто это говорит? Во всех странах люди воруют. А вот вы сознательно манипулируете.

Но как только выясняется, что и там воруют, значит Россия тоже становиться нормальной страной,

Примерно так:
- Вы человек. Чикатило человек. Чикатило маньяк, следовательно - вы маньяк. 
Точнее вы применили обратную логику:
Вы человек, Чикатило человек. Вы не маньяк, следовательно и Чикатило не маньяк. 

Но, вы сейчас, наверное, обиделись, что я вас сравнил с Чикатило. Давайте я приведу более приятный для вас пример, который демонстрирует вашу логическую ошибку. 

Месси играет в футбол. Вы играете в футбол. Месси получает за игру миллионы, значит и вы должны получать миллионы. 

Поняли где вы сделали логическую ошибку? 

Просто поищите, в каких еще странах АБСОЛЮТНО все чины замешаны в коррупции. От мелких сошек, у которых находят миллиарды налички в квартирах, до самых высоких должностей в правительстве. Так же найдите страны, где обычные друзья президента стали миллиардерами за время его правления. Найдите еще страны, где жены и дети чиновников становятся талантливыми бизнесманами сразу после прихода их родственника на высокий пост. 

Воруют ли в США? Конечно воруют. Во всех странах есть мафия и бандиты. Но только в России у бандитов есть целая страна. 

Ответить

Егор Михайлович

Месье
0

Очень громкие заявления про абсолютно всех. Доказать сможете?

Ответить

Месье Никита

Егор
2

Если я вам предложу посмотреть ролики Н, вы же заявите, что это все не доказательства и вообще комп. графика? 

Ответить

Егор Михайлович

Месье
0

Нет, я просто скажу, что верить этому недоказанному бреду, а фактически разжиганию ненависти к людям за то, что у них есть деньги, яркий пример соловьёв, это быть не далёкого ума человеком. 

Ответить

Месье Никита

Егор
2

Т.е. показывать чиновников, которые покупают недвижимость в сотни раз дороже, чем доход, который они получают - это разжигание ненависти? 
Ох, чую, чую любителя соловиного помета. 

Ответить

Егор Михайлович

Месье
0

Ты можешь доказать, что это нелегальный доход, или просто то, что у чиновника есть дорогая недвижимость уже является нарушением? Или может быть ты в документах разбираешься, и знаешь, где там нарушение?
Я тоже за то, чтобы вор сидел в тюрьме, только я ещё и за то, чтобы было доказательство того, что он вор. А то так дойдём до того, что если человек живёт лучше тебя, значит на воровал, ведь ты же не смог честным трудом такое заработать. 

Ответить

Alexandre

Егор
1

Мы тут не судьи, нам не надо доказывать сложными доказательствами. Если чиновник 20 лет на госслужбе и за время службы он купил имущества на 100 миллионов долларов при самой большой зарплате в 3к$ то этого достаточно чтобы быть уверенным что он вор. 

Ответить

Месье Никита

Егор
0

Сообщение удалено

Ответить

Дмитрий Каулькин

Месье
0

Разве Соловьёв и армянская семейка с РТ чиновники? Стем же успехом можно разжигать ненависть к самому Навальному за его заграничные поездки пять раз в год и его квартиру с арендной платой в 10 минимальных пенсий.

Ответить

Alexandre

Дмитрий
0

Армянская семейка пиздит деньги напрямую из бюджета. Причём реально сотнями миллионов рублей. 

Ответить

Месье Никита

Егор
4

Ну и еще раз повторяю вопрос. Как именно наличие воровства в других странах оправдывает тот факт, что в России не расследуется воровство высших чинов? 

Ответить

Егор Михайлович

Месье
1

Почему не расследуют? Громкие коррупционные скандалы у нас почти каждый месяц. А много коррупционных скандалов в Германии, США, Англии? Может быть там не расследуют, потому что людям пофиг?
Или вы обладаете какими то неопроаержимыми данными, только не выносите их на суд общественности и не пишите заявление в органы? 

Ответить

Месье Никита

Егор
2

Может быть там не расследуют, потому что людям пофиг?

Вообще это потрясающе. Доказать наличие явления отсутствием этого явления. Это просто какой-то новый уровень манипуляций. 

Или вы обладаете какими то неопроаержимыми данными, только не выносите их на суд общественности и не пишите заявление в органы?

Я в некотором роде даже завидую вашей детской наивности. Если, конечно, вы искренни. 

https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-punin-son-in-law-booster/3124643.html

Давайте подумаем, что вы можете сказать в защиту солнцеликого:
1. Но это же не коррупция это кредит на развитие бизнеса под два процента. 
2. При чем тут путин
3. Это голос америки - пропаганда.
4. А Трамп вообще оон предлагал собираться в своем гольф клубе. 
5. А ты докажи, что не от Аллаха.  

Ответить

Егор Михайлович

Месье
0

Ты же сам сказал, что все везде воруют, только у нас ловят, а там нет. Соответственно вопрос, либо там не воруют, либо там не ловят. 
Выбираю 3 вариант даже не читая вашу ссылку. 
Хотя прочитал. То есть вам не нравиться, что деньги из фнб, не просто лежат без дела, а инвестируются в реальный сектор экономики, создавая продукты, добавочную стоимость, и тысячи рабочих мест, с которых будут в белую платиться налоги, я верно понимаю? И я так предполагаю, что вы уж наверное лучше знаете, как распорядиться такими деньгами в 1.75 млрд долларов, навеоное акции тесла бы купили? И ещё скажите, какое именно тут нарушение или где тут воровство? 

Ответить

Alexandre

Егор
0

Ага. Всем дают под 7% а ему дали под 2%.значит украли 5%. И заметьте,  деньги дали из фонда благосостояния. А когда я предложил чтобы бы на борьбу с коронавирусом деньги дали из этого фонда,  то у псевдо-патриотов на этом сайте чуть инфаркт не случился.

Ответить

Месье Никита

Егор
0

только у нас ловят, а там нет

Балабол, доказательства где? 

И ещё скажите, какое именно тут нарушение или где тут воровство?

Даже самый упертый жопализ подумает и поймет, что здесь как минимум конфликт интересов. Но это к вам не относится, желаю вам всю свою жизнь прожить при путине. I have spoken

Ответить

Комментарий удален

Егор Михайлович

Месье
–1

На каком основании вы говорите, что не расследуется? У нас целый министр сидит, и десятки чиновников помельче. Когда и где ещё в другой стране были разбирательства на таком высоком уровне? Или вы верите, что там то чиновники не воруют?) 

Ответить

Месье Никита

Егор
1

https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-punin-son-in-law-booster/3124643.html

Почему не расследуется вот эта коррупция? 

У нас целый министр сидит

Ого, целый министр. Вот это да. Десятки помельче? Ух, борьба с коррупцией просто в самом разгаре. 

Или вы верите, что там то чиновники не воруют?

Зачем вы повторяетесь, я же говорю, что очарован вашим умением доказать наличие явления отсутсвием этого явления. 
Но все же позвольте мне процитировать одного человека. 

Доказать сможете?

Или вы обладаете какими то неопроаержимыми данными, только не выносите их на суд общественности и не пишите заявление в органы?

Ответить

Егор Михайлович

Месье
0

Что вам в этой сделке не нравиться? То, что люди, которые умеют и знают как управлять большими деньгами занют друг друга? И откуда это информация, что он прямой родственник? А даже если это так, что тут коррупционного?

Ответить

Комментарий удален

Alexandre

Егор
0

Навальный кучу расследований сделал с конкретными доказательствами. Ни кого не посадили и даже не спросили. 
А министр сидит потому что сечину дорогу перешёл. А Захарченко сидит потому что не по чину взял и не поделился. 

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
0

Ну вы бы постеснялись Навальный и доказательства в одном предложении то употреблять)

Ответить

Alexandre

Anton
0

Может вы будете выписки из гос реестра тоже считать недостаточными доказательствами. 

Ответить

serge beloff

Alexand…
0

ну конечно, в любой куче дерьма сразу возникает свергун, считающий себя вишенкой на торте

Ответить

Alexandre

serge
0

Получил 30 рублей за защиту режима? Даю тебе шанс заработать ещё больше денег.  Расскажи нам почему царь сопли жуёт и не вводит карантин по всей стране?  Почему Собянин должен вводить изоляцию не имея даже на это полномочий,?

Ответить

serge beloff

Alexand…
0

Ну вот, окончательный слет с катушек зарегистрирован, санитары в студию!

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
0

Выписки из реестра о чем? Там так и написано:"купил на украденные деньги"?)Лол. Ещё раз - вы бы о своей Канаде переживали и о том что там власть по наследству передают.

Ответить

Alexandre

Anton
0

Как только перестанут собирать деньги детям на операции а пенсионерам будут платить минимум 500$ , обещаю сразу отстать. 

Ответить

Anton Ivanov

Месье
–2

Как банкротство компании oneweb относится к наличию хищений в россии? И, кстати, человек с которым я говорил живёт не в России вроде как, так что ваш аргумент не валиден.

Ответить

Alexandre

Anton
3

Насколько я знаю,  в Германии адская бюрократия. А аэропорт друг Меркель строит? 
В Монреале,  очень может быть что итальянские строительные фирмы делились с мафией. Но важно что произошло потом:
Два мэра вынуждены были уйти только из-за афиширования скандала. Одного мэра посадили. Кучу компаний заставили выплатить переплаты. Кучу компаний отстранили от государственных контрактов пожизненно. Создана новая служба которая независима от отдела закупок и может проверить любой контракт города и так же его выполнение. Цены на некоторые виды работ упали на 10%. 
В любой стране есть коррупция и мафия. Важно как с ней бороться. У нас мэра посадили а в России Ротенбергу медаль героя труда дали. 

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
–2

Причем тут бюрократия и воровство?) Не знаю друг ли он Меркель, но знаю, что главного инженера назначили по знакомству там и , бадамц, у него даже диплома не было о вышке, лол. Чертежи сделаны были через одно место. Ну и прочее по мелочи. И никто не присел за такое, все норм. Так что наверное да - друг Меркель. 
"итальянские строительные фирмы делились с мафией"   - вообще-то это мафия делилась и не со строительными фирмами, а с главным инженером города, который хороший друг мэра. И что забавно - инженер этот так и не сел). Вы гордитесь тем, что у вас сажают мэра? Ну у нас министра посадили за коррупцию если вы не знали. Вообще у вас двойные стандарты какие-то. Типо в Канаде да, коррупция, но там борются, хоть главных взяточников и не сажают. А у вас Ротенберг, он строит, его надо посадить. А примеры то коррупции с его стороны будут, лол?
Вы бы лучше за Трюдо своим следили получше, а то у них там целая династия политическая, сын от отца место наследует в правительстве).

Ответить

Alexandre

Anton
–1

Главное борются. Инженер сидит в тюрьме как и мэр. А Ротенберг вам ещё десять мостов в три дорого построит своровав ни один миллиард долларов. 

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
0

Вообще-то инженер в тюрьме не сидит).

Ответить

Den Teodor

Alexand…
1

двойная цена - плохо. мост есть - хорошо. паттерн улавливаешь? )

Ответить

Alexandre

Den
–3

Украли на строительстве моста, не хватило на здравоохранение. Как результат, детям собирают деньги на операцию смсками. Связь улавливаешь?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Руслан Асанбеков

Den
0

Егор Михайлович  на зарплате сидит и его работа заключается в написании постов, восхваляющих власть, так что не стоит тратить время на споры с ним. Он за каждый пост получит денежки, и заинтересован в написании их как можно больше. А вы споря синим ничего не получите. Так что не стоит тратить время на перепалку с ним

Ответить

Alexandre

Руслан
0

Не согласен. Надо таких Егоров разбивать в пух и прах. Раскрывать их вранье. Понятно что такие как Егор либо на зарплате либо зомбированые  которые верят всяким соловьёвым. Причём если они на зарплате то они лучше нас знают как сильно они врут. Если зомбированые то им достаточно проверить информацию чтобы убедиться что их обманывают.  
Есть ещё одна категория,  они знают что царь вор и диктатор но считают что это вынужденная мера и без царя будет ещё хуже. С такими трудно спорить, потому что их устраивает воровство чиновников и нищета народа ради выдуманного величия страны. Особенно таких много за границей России,  потому как они там хорошо устроены и им остаётся думать только о величии. 

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
0

Вы прямо почти себя описали, только наоборот. Такой же иммигрант который типо знает как обустроить Россию, лол.

Ответить

Alexandre

Anton
0

Я не знаю как обустроить Россию и даже Канаду. Я знаю что воровство,  коррупция и узурпация власти это плохо.  И чем их меньше в любой стране тем лучше. 

Ответить

Anton Ivanov

Alexand…
0

Так вот и занимайтесь ей в стране в которой живёте, что вас в Россию то все тянет?)

Ответить

Alexandre

Anton
0

Я русский,  этого достаточно чтобы защищать русских. 

Ответить

Алмаз Хамидуллин

Андрей
1

Facepalm. Новость о банкротстве частной компании, разрабатывавшей спутники, со штаб-квартирой в Англии. Причем тут крымский мост?

Ответить

Андрей Викторович

Алмаз
–2

Ну если бы вы включили мозг, то поняли. Товарищ выше написал:
Обожаю такое. Потратили на запуск спутников для всеобщего интернета 3 млрд. Потом ввели карантин на 2 недели и они такие: ну чтож, не судьба, до свидания.

А при этом у нас под носом на НАШИ деньги строят мост, чья цена возрастает с 50 млрд. до 250 млрд. 

Ответить

Алмаз Хамидуллин

Андрей
0

Товарищ выше прокомментировал новость о том, что oneweb банкротится. Собственно это и посвящен данный топик. Мост тут при чем? Как связаны крымский мост и спутники oneweb?

Ответить

Maxim Sergeevich

Балкон.ру
1

Проблемы у них начались гораздо раньше. Covid19 стал последним гвоздем.

Ответить

Abo Truk

Maxim
6

Так, все же по домам сидят в онлайне.
Проблема не в COVID19.

Ответить

Alex Cox

Abo
0

Проблема как раз таки в нем, инвестиций пару лет можно точно не ждать на подобные проекты теперь. Они только 20% от задуманных инвестиций подняли.

Ответить

Abo Truk

Alex
0

Так, наверное, проект нерентабельный, раз инвесторов не тянет.

Они раздают интернет.
Сейчас из-за вируса трафик вырос у всех провайдеров. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Проблема в том, что в мире стало меньше свободных денег, либо стали условия такими для их получения, что лучше не брать. Вот и всё. Covid - реальное добитие стартапов. На VC ещё много интересных статей будет, посвящённых этой проблематике.

Ответить

Инокентий Смирнов

Балкон.ру
2

Спасибо инвесторам, а у нас все хорошо! 

Ответить

Alex Cox

Балкон.ру
0

В текущей ситуации просто денег никто не даст ближайшее пару лет на такие громадные проекты. Лучше быстрее захоронить.

Ответить

Mika

Балкон.ру
0

Вас не смущает, что у них последние пару лет серьезные проблемы с финансированием проекта, помимо covid?

Ответить

Егор Михайлович

Балкон.ру
0

Ну так туда же, в отличие от маска, пентагон не вкладывает миллиарды из бюджета. 

Ответить

Алексей Любимов

Балкон.ру
0

Полная ерунда. Спутники летают, компания работает. Да, не нашли инвестиций и обанкротились, но все те активы, что есть, можно продавать. Это не мошенничество.

Ответить

Vl Al

31

Стартап, планировавший покрытие - накрылся!

Ответить

Михаил Арнаутов

Vl
38
Ответить

Anton Bocharov

Михаил
–14

Навострите ушки
Вам Бандурин с Вашуковым
Пропоют чернушки

Жили-были дед да баба
На десятом этаже
Так как лифт работал слабо
Они померли уже

Тренировки ради лег
Под трамвай индийский йог
Поезд вылетел в кювет —
Дали йогу десять лет

Я болею за «Спартак»
Трепетно и пылко
А соседа скрючил рак
Вон его могилка

Мы в аптеке дуст купили,
Сыпали, старались!
Всех соседей потравили,
А клопы остались

Я соседу в день рожденья
Подарил электроплед
В плед закутался сосед —
И сгорел в расцвете лет

На автобусной площадке
Сжали дедушку в пельмень.
Тело всё его в порядке,
Но не дышит третий день

Раз художник для народа
Написать решил природу
В лес поехал, взял мольберт...
Третий год его уж нет

Помню я летел на ТУ
Выпил воду на борту
И теперь в стакан с водою
Зубы на ночь я кладу

Говорят, для пожилых
Лучший спорт — аэробика
Так и бегают трусцой
С пенсии, до гробика

Долго в море водолазы
Экипаж искали зря
С солью порох перепутал
Кок с большого корабля

С вертолета уронили
Летчика нетрезвого
И не стало в зоопарке
Бегемота резвого...

Мы оставили в лесу
Городскую колбасу.
Колбасу понюхал лось...
Хоронить его пришлось

Ответить

Denis Smirnov

Anton
7

Что этот длинно-коммент здесь делает?

Ответить

Anton Bocharov

Denis
0

Настроение поднять в кризис. Правда там все частушки заканчиваются смертью. 

Ответить

Make Luv

Anton
0

А мне норм, спасибо.

Ответить

Дмитрий Корнеев

17

Введут план внешнего Управления, все будет хорошо, а если не будет, то через годик внимательно смотрим на авито спутники б/у - 74 шт. К телефону позвать Якова.

Ответить

Ilya Sorokin

Дмитрий
31

Самовывоз с орбиты?

Ответить

Николай

Ilya
50

Нет, просто укажете свой город и вам туда выведут с орбиты.

Ответить

Ilya Sorokin

Николай
11

Хм... а можно заказать данную доставку не по конкретному адресу, а по точным координатам ? Нужно попасть в участок, площадью 6 соток...

Ответить

Николай

Ilya
24

Думаю, там точность не такая хорошая, но если Вы укажете садовое товарищество - то на какие-то 6 соток точно свалится богатство.

Ответить

Роман Галиев

Ilya
0

В кооперативе "Озеро"?

Ответить

Вася Пражкин

Роман
11

В кооперативе "Озеро" участки сотками не меряют, только недвижимость.

Ответить

Alexandre Svergoun

11

Oneweb всё делал по-старому: нанял Боинг чтобы делать спутники,  нанял Роскосмос чтобы запускать спутники. Всё это по рыночным ценам. 
А спейсх решили делать всё по по-новому. Ультра-дешёвые спутники : 
1. Сделанны в форме книги чтобы складывать в стопки для запуска. 
2. Почти никакого дублирования, сломашийся спутник заменяется новым.
3. Обычнная электроника вместо "космической",  это менее долговечно но дешевле в разы 
4. Использование менее "мощного" но более дешёвого топлива на спутнике для коррекции орбиты.

Как результат,  спутник Старлинка стоит дешевле чем его запуск.  А они кстати запускают сами,  по себестоимости. 
Я не знаю как Oneweb собирался конкурировать со Старлинком.

Ответить

Alexey Nekrasov

9

Будущее закончилось не начавшись...

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Evgeny Kosharovsky

Alexey
1

Просто это было неправильное будущее, которое больше похоже на прошлое.
В кризис дот.комов, в 2000-2001, моего товарища сократили из моторолловского проекта Иридиум - в связи с переоценкой ценностей.
Проект Иридиум до сих пор летает и предоставляет услуги, только эта ниша невелика.
Не знаю как у вас, а я забыл уже, что такое "вне зоны" (кроме моего курительного закутка дома, здесь ничего не ловит, и OneWeb бы не помог)))

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Александр Антипов

Alexey
0

Да наступит прошлое. Свечи, колесо и конечно футбольный мяч из тряпок. 
Жаль проделанную работу в пустую.

Ответить

Yuriy Mikaelyan

4

Да все итак ясно, Softbank. Что мешает честному бизу кредитнуться на пару месяцев? Softbank со своей конститу,неадекватами с вечно напарафиненным носом от кокоса, блеком, джеком, и шлюхами

Ответить

Andrey Uglev

Yuriy
13

Инсайды завезли

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Andrey
2

да нет, это домыслы. к сож нет инсайда

Ответить

Михаил М

–1

Очевидно, что на данном уровне техники, их проект был невозможен. У Илона Макса тоже ничего не выйдет.

Ответить

Alexandre Svergoun

Михаил
3

Вы в курсе что уже год как тестовые спутники работают и позволяют смотреть 4к видео. 

Ответить

Stas Klymenko

Alexandre
1

У Михаила на окне занавеска. С дивана плохо видно ночное небо.

Ответить

Николай Демидов

Михаил
–1

Все всегда упирается в деньги.
Были бы деньги - технологии бы подтянулись.

Ответить

Pavel Egorkin

Михаил
0

Мне вот не очевидно. Расскажите, пожалуйста, почему?
 

Ответить

Егор Михайлович

Михаил
–2

У илона маска этот проект оплачивает пентагон, поэтому там и попилы будут, и падать будет, но деньги будут литься рекой, поскольку американским воякам это нужно. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Егор
0

Зачем врёте. Если Старлинк делал презентацию военным это не значит что они это делают на деньги пентагона. Просто они хотят получить крупного клиента. 

Ответить

AlexReborn

Alexandre
0

вам с Канадщины виднее?

Ответить

Alexandre Svergoun

AlexReborn
0

Ну я же инфу из первоисточников беру а не псевдо патриотических сайтах.  Мне например брат доказывает что Драгон сделан из российских запчастей и привёл как доказательство фотку шлюза на Драгоне с русскими надписями. Правда в том что шлюзы на МКС российские , поэтому кольцо шлюза на Драгоне тоже российское что бы избежать любые проблемы не совместимости.  Но на псевдо патриотических сайтах уже сделали выводы что весь Драгон сделан из российских запчастей и по российским технологиям. 

Ответить

Илья Константинович

5

учитесь как 3 лярда долларов пилить надо)

Ответить

eugene tolkunov

Илья
0

Я думаю в СНГ как нигде знают как нужно пилить)

Ответить

Anton Ivanov

eugene
0

Казалось бы причем тут СНГ...

Ответить

Sergei Bakotin

4

Да сейчас рынок вышебет огромный список компаний, что не может в деньги. Некоторые идеи выглядели отроквенно нежизнеспособными.

Ответить

Андрей Чуринов

4

Не взлетел

Ответить

Гологенный Мяч

Андрей
0

зато отлично пролетел

Ответить

Кирилл Бунаков

1

Кто ещё не понял, впереди жёсткая рецессия. Она уже здесь. Все эти проекты с хуллиардными бюджетами сейчас будут падать как костяшки домино. Особо тяжелые времена постигнут секту свидетелей Маска. Видели как капитализация Теслы полетела вниз стремительным домкратом, в два раза обгоняя падение биржевых индексов? И это только начало.

Ответить

Alexandre Svergoun

Кирилл
1

Соловьёв расказал? Иди посмотри курс акций, она неплохо отыграла падение в отличии от других. 

Ответить

Кирилл Бунаков

Alexandre
0

ха-ха, не смеши мои тапки, брателло. Понимаю твою попоболь, но эта акция отрисовала фигуру "отскок дохлой кошки".  В понедельник Тесла опять полетит вниз. Дна у этой папиры нет. Всё, время электроигрушек для мажоров закончилось. Если понял, помаши портретом Маска.

Ответить

евгений аношин

Кирилл
1

каким портретом машут другие автопроизводители? 

Ответить

Alexandre Svergoun

Кирилл
1

Сравним с vw?

Ответить

Blackrock

Alexandre
0

С 24 февраля тесла сильнее упала да и у Вв налички немало

Ответить

евгений аношин

Blackro…
0

Она ей пригодится для уплаты штрафа или выкупа прав на колоборацию выхлопов у тесла чтобы не платить штрафы...
Кризис кризисом а штрафы не отменены

Ответить

Alexandre Svergoun

Кирилл
1

Сравниваем с рынком 

Ответить

Alexandre Svergoun

Кирилл
1

Прежде чем повторять враньё с теслахейтерских сайтов,  сначала взгляните на котировки. А то рискуете заработать репутацию балабола.

Ответить

Denis Azarenko

2

SoftBank самому бы сейчас устоять, тут не до поддержки мертвых проектов

Ответить

Вася Пражкин

Denis
1

Угу, следующие на очереди - WeWork и Uber.

Ответить

Oleg Oleg

Вася
0

Если uber допилит беспилотное такси, то нет

Ответить

Иван Яковлев

Oleg
3

Голубая мечта всех служб заказа такси - отсутствие необходимости платить исполнителям (таксистам), забирая себе все доходы в полном объёме. Только вот прогресса в этой сфере не видно, а когда (и если) он появится, то по всей видимости все доходы получат разработчики систем ИИ.

Ответить

Иван Яковлев

Вася
1

Разные стратегии на растущем и падающем рынке. На растущем - нужно расти быстрее конкурентов, в т.ч. за счёт кредитных средств. На падающем - нужно падать медленнее конкурентов, а для этого нужно минимизировать расходы, в т.ч. за счёт отсутствия кредитов. Быстро перейти от стратегии роста к стратегии падения нельзя.

Ответить

Evgeny Kosharovsky

Вася
0

Я бы сказал - целыми секторами будут отваливаться: $uber, $airbnb, $wework...

Ответить

евгений аношин

Evgeny
1

ой ли???? после  того как весь мир посидит дома на  удаленке - поверь существенно трансформируются запросы... зачем личная машина если она не используется? зачем офис - если можно работать дома или в коверкинге?
я бы наоборот ставил на то что традиционные виды бизнеса в результате пандемии будут очень сильно дисконтированы

Ответить

Вася Пражкин

2

Вобщем-то OneWeb проект сложной судьбы. Очень долго телились с первыми спутниками, только в конце феврале этого года запустили первую ракету с 6-ю спутниками. Как мы сейчас знаем, на тот момент у них уже были проблемы с деньгами и мир вошел в коронавирусный кризис, отчего вкладываться в OneWeb всем резко разхотелось. Если бы они подняли вопрос с баблом на пару месяцев раньше - они вполне могли бы годик-другой продержаться и запустить таки большую часть спутников, а там, глядишь, и кризис бы прошел.

Кстати, спутники эти живут всего 5-7 лет на орбите, потом их надо заменять новыми.

Ответить

ЯжПрограммист

2

В текущем кризисе рынок от говно-проектов очистится как надо. А то просто смешно последний год было смотреть куда бабло только не пытались влить.

Ответить

Иван Яковлев

ЯжПрограммист
0

Настаёт новый мир в котором не владелец денег придумывает себе игрушку (бизнес, куда он будет инвестировать), а придумавший идею находит себе финансирование.

Как итог больше идей хороших и разных. Но одновременно большое количество неудачных бизнесов, которые несмотря на всё финансирование обанкротились.

И кризис здесь ничего не поменяет, а может даже наоборот ускорит процесс.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Теперь Роскосмосу будет грустненько

Ответить

Oleg Oleg

0

Очень странно. Как раз сейчас когда мир ещё сильнее поворачивается к удаленной работе и потребность в каналах связи вырастет такой проект загибается.

Ответить

Кирилл Бунаков

Oleg
3

с удаленными каналами у людей всё в порядке. Им дорогой и медленный спутниковый интернет не нужен.

Ответить

Alexandre Svergoun

Кирилл
0

Starlink будет под 100Мбт с очень хорошим пингом, это в разы лучше других спутниковых интернетов где пинг в пол секунды.

Ответить

Кирилл Бунаков

Alexandre
3

весь мир уже опутан проводами и вышками мобильной связи. Нахуа людям этот тормозной спутниковый интернет с пингом в полсекунды? У меня дома пинг 1 миллисекунда. Потенциальных потребителей спутникового интернете очень мало. Полярники, буровики на шельфах - какая абонентка должна для них быть, чтобы отбить хуллиарды вложений в ракеты и спутники?

Ответить

Ivan Demidov

Кирилл
1

За пределы Москвы выезжали? В той же Америке куча мест без нормального интернета. Так что рынок точно есть. Вопрос в его размерах.

Ответить

Alexandre Svergoun

Кирилл
0

Dsl это не больше 2км от станции. Остаётся мобильный интернет за конские деньги. 

Ответить

Иван

Alexand…
0

Нет таких ограничений у DSL.

Ответить

Alexandre

Иван
0

С нормальной скоростью (55 мбт) лимит около 2 км.
https://www.ccexpert.us/iscw/dsl-limitations.html

Ответить

Иван

Alexand…
0

Это только для TCP.

Ответить

Alexandre

Иван
0

Как бы интернет в основном на TCP работает.

Ответить

Evgeny Kosharovsky

1

"Первый - пошёл!.."  :)

Ответить

Alex Lee

0

Ну вот, на орбите прибавилось мусора. Как то можно их спутники использовать или это все ИСЗ по итогу? 

Ответить

Vl Al

Alex
1

Вспомните про космические телефоны. Компания развернула сеть, ввела в промышленную эксплуатацию. Потом компания обанкротилась. А сеть прибрали к рукам американцы за копейки. Телефония работает.

Ответить

Ivan Demidov

Alex
0

Они на низкой орбите. Через несколько лет сами сгорят.

Ответить

Артем Голендберг

0

Да уж, неожиданно.

Ответить

Михаил Леонтян

0

Печально, конечно.

Ответить

Яся Зайцев

0

3 млрд это сколько в дошиках?

Ответить

Wonabeez Doratie

0

Молодцы спиздили 3 ярда и воспользовались ситуацией, в мире где удалёнка рулит интернет будущего, не найти ивэнвесторов, ололо

Ответить

Valra Ivanov

0

Стартапы уничтожат капитализм(имхо,чекай проверяй)

P.s надеемся на вирус

Ответить

Deniss Karpak

0

Кажется, что все бренды с названием ONE - залог наебательства 🤷🏽‍♂️😷

Ответить

Гологенный Мяч

0

Удобное время, чтобы слить убогие проекты, сославшись на коронавирус

Ответить

Гологенный Мяч

0

Интересно, что станет с этими, запущенными 65 спутниками? Так и бросят их в космосе?

Ответить

Алексей Тарасов

0

Опоздавший Amazon теперь может купить их со всеми потрохами и получить их разрешение на запуск спутников.

Ответить

Алексей Любимов

0

Такие долгоиграющие инвестиционные проекты очень сильно зависят от ситуации в мире. Все таки деньги огромные надо вкладывать, а отдача сильно впереди, за горизонтом. Естественно, при любой панике их режут в первую очередь.

Ответить

SG

0

МДА , весело нынче со стартапами ,
Интересно , что будет с такой компанией в России как - WayRay?
Есть мнения ?

Ответить

Rishat Khatmullin

–1

Нам пора аптечки и патроны раскидывать, а они интернеты удумали через космос запускать

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Michael Tretyak

–2

Партнёрство с Роскосмосом никогда до добра не доводит!

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