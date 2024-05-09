Будущее
Артур Томилко

Neuralink рассказала о ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку Статьи редакции

Пациент смог управлять курсором со скоростью, близкой к показателям людей, которые используют мышь.

  • Neuralink впервые имплантировала нейрочип полностью парализованному Ноланду Арбо в январе 2024 года. В феврале сообщила, что пациент уже двигает курсором мыши «силой мысли». Спустя 100 дней после процедуры, компания рассказала о ходе эксперимента.
  • В течение первых недель после операции часть нитей импланта начали выходить из мозга, что приводило к потере данных, сообщила Neuralink. Для решения проблемы инженеры изменили алгоритм работы устройства, чтобы сделать его более чувствительным к сигналам нейронов и улучшили метод их преобразования в движения курсора.
Как выглядит имплант Neuralink
  • Через «несколько недель» Арбо смог использовать имплант для управления своим ноутбуком из разных положений, в том числе лёжа в постели, отмечает компания. Он играет в онлайн в шахматы и Civilization VI, ведёт прямые трансляции, а также управляет «другими приложениями» на своём устройстве, двигая курсором «силой мысли». Помимо этого, он использует имплант для игры в Mario Kart на Nintendo Switch.
Ноланду Арбо играет в онлайн-шахматы с помощью импланта
  • В будние дни Арбо участвует в исследовательских сессиях, которые могут занимать до 8 часов. По выходным «время личного использования и отдыха» может занимать до 10 часов в день.
  • Одна из оценок эффективности импланта — скорость и точность управления курсором, которую измеряют в битах/с (BPS), поясняют в Neuralink. Арбо удалось достичь показателя в 8 бит/с. Для сравнения: результаты инженеров, которые используют мышь — 10 бит/с.
  • Текущая задача состоит в том, чтобы довести эффективность управления курсором до того же уровня, что и у людей трудоспособного возраста, а также расширить возможности импланта, в том числе при вводе текста. В будущем Neuralink планирует обеспечить возможность управления с помощью импланта роботизированными руками, инвалидными колясками и другими устройствами.

#новости #neuralink

1K показов
627 открытий
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Виктор

Почему Гугл и Эппл не развивают это направление. Думаю технологически они намного - намного сильнее

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Пзл

Вопрос из разряда почему НАСА например этим не занимается. Потому что они технологически сильнее в другой области.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Как-будто с финансовой точки зрения это невыгодно. Никто не застрахован от паралича, таких людей миллионы и будут миллионы всегда

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Пзл

Предложите Макдональдсу этим заняться. Не всё упирается в выгоду. Для некоторых компаний это просто не их бизнес. Вот и всё.

Ответить
Развернуть ветку
GodDamn

Премиальность чипа будет определяться по клейму в виде яблока

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузьмин

Эппл строит продукты только на уже зрелых технологиях.

Ответить
Развернуть ветку
Agios Nikolaos

только спизженных ты имел в виду?

Ответить
Развернуть ветку
Robert47

Потому что есть такое слово , "Специалист" , незнакомое в наших краях. Не все могут взять и принять успешное продуктивное участие в разработке действительно стоящего работающего устройства.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Бодренков

все слишком заняты созданием нейронки, которая будет составлять тексты и генерировать картинки

Ответить
Развернуть ветку
Ян Мирский
Текущая задача состоит в том, чтобы довести эффективность управления курсором до того же уровня, что и у людей трудоспособного возраста-уже сейчас результаты впечатляющие, надеюсь дальше дела будут только лучше
Ответить
Развернуть ветку
under construction

До коммерческих образцов как до колонии на Луне

Ответить
Развернуть ветку
Денис

Лучше это чем бревном в постели до остаток дней

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
9 комментариев
Раскрывать всегда