Neuralink рассказала о ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку Статьи редакции
Пациент смог управлять курсором со скоростью, близкой к показателям людей, которые используют мышь.
- Neuralink впервые имплантировала нейрочип полностью парализованному Ноланду Арбо в январе 2024 года. В феврале сообщила, что пациент уже двигает курсором мыши «силой мысли». Спустя 100 дней после процедуры, компания рассказала о ходе эксперимента.
- В течение первых недель после операции часть нитей импланта начали выходить из мозга, что приводило к потере данных, сообщила Neuralink. Для решения проблемы инженеры изменили алгоритм работы устройства, чтобы сделать его более чувствительным к сигналам нейронов и улучшили метод их преобразования в движения курсора.
- Через «несколько недель» Арбо смог использовать имплант для управления своим ноутбуком из разных положений, в том числе лёжа в постели, отмечает компания. Он играет в онлайн в шахматы и Civilization VI, ведёт прямые трансляции, а также управляет «другими приложениями» на своём устройстве, двигая курсором «силой мысли». Помимо этого, он использует имплант для игры в Mario Kart на Nintendo Switch.
- В будние дни Арбо участвует в исследовательских сессиях, которые могут занимать до 8 часов. По выходным «время личного использования и отдыха» может занимать до 10 часов в день.
- Одна из оценок эффективности импланта — скорость и точность управления курсором, которую измеряют в битах/с (BPS), поясняют в Neuralink. Арбо удалось достичь показателя в 8 бит/с. Для сравнения: результаты инженеров, которые используют мышь — 10 бит/с.
- Текущая задача состоит в том, чтобы довести эффективность управления курсором до того же уровня, что и у людей трудоспособного возраста, а также расширить возможности импланта, в том числе при вводе текста. В будущем Neuralink планирует обеспечить возможность управления с помощью импланта роботизированными руками, инвалидными колясками и другими устройствами.
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Почему Гугл и Эппл не развивают это направление. Думаю технологически они намного - намного сильнее
Вопрос из разряда почему НАСА например этим не занимается. Потому что они технологически сильнее в другой области.
Как-будто с финансовой точки зрения это невыгодно. Никто не застрахован от паралича, таких людей миллионы и будут миллионы всегда
Предложите Макдональдсу этим заняться. Не всё упирается в выгоду. Для некоторых компаний это просто не их бизнес. Вот и всё.
Премиальность чипа будет определяться по клейму в виде яблока
Эппл строит продукты только на уже зрелых технологиях.
только спизженных ты имел в виду?
Потому что есть такое слово , "Специалист" , незнакомое в наших краях. Не все могут взять и принять успешное продуктивное участие в разработке действительно стоящего работающего устройства.
все слишком заняты созданием нейронки, которая будет составлять тексты и генерировать картинки
До коммерческих образцов как до колонии на Луне
Лучше это чем бревном в постели до остаток дней