Компания поможет снимать и передавать данные о работе оборудования в любой точке планеты.

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Стартап Myriota из Австралии получил инвестиции в размере $19,3 млн, передаёт TechCrunch. Раунд возглавили фонд Hostplus и Main Sequence Ventures. Также в числе инвесторов — Boeing, бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл и другие.

Myriota создаёт дешёвую, энергоёмкую спутниковую связь для «интернета вещей» (IoT). Коммуникационная технология, которую разработала компания, обеспечивает безопасную передачу данных и низкий расход батареи, утверждают в стартапе. Спутники собирают данные от устройств на Земле и затем загружают их в «облако», говорится на сайте Myriota.

Технология может быть использована в том числе для промышленных нужд. Например, она позволит контролировать работу оборудования или измерять уровень грунтовых вод, поясняет издание.

Инвестиции позволят стартапу вдвое увеличить штат в ближайшие два года и расширить присутствие на международном рынке, а также создать новый сервис — предоставление отчётности в режиме реального времени, уточняет издание.

Стартап основан в 2015 года Алексом Грантом и Девидом Хейли, по данным Crunchbase. С момента основания компании удалось привлечь в общей сложности $37 млн, добавляет TechCrunch.