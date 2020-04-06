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Будущее
Галина Мубаракшина
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Австралийский стартап Myriota привлёк $19,3 млн на развитие технологии для спутникового «интернета вещей» Материал редакции

Компания поможет снимать и передавать данные о работе оборудования в любой точке планеты.

2 комментария
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Стартап Myriota из Австралии получил инвестиции в размере $19,3 млн, передаёт TechCrunch. Раунд возглавили фонд Hostplus и Main Sequence Ventures. Также в числе инвесторов — Boeing, бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл и другие.

Myriota создаёт дешёвую, энергоёмкую спутниковую связь для «интернета вещей» (IoT). Коммуникационная технология, которую разработала компания, обеспечивает безопасную передачу данных и низкий расход батареи, утверждают в стартапе. Спутники собирают данные от устройств на Земле и затем загружают их в «облако», говорится на сайте Myriota.

Технология может быть использована в том числе для промышленных нужд. Например, она позволит контролировать работу оборудования или измерять уровень грунтовых вод, поясняет издание.

Инвестиции позволят стартапу вдвое увеличить штат в ближайшие два года и расширить присутствие на международном рынке, а также создать новый сервис — предоставление отчётности в режиме реального времени, уточняет издание.

Стартап основан в 2015 года Алексом Грантом и Девидом Хейли, по данным Crunchbase. С момента основания компании удалось привлечь в общей сложности $37 млн, добавляет TechCrunch.

Сейчас у Myriota четыре спутника, которые она выкупила у канадской космической компании exactEarth вместе с шестью наземными станциями в Канаде, США, Норвегии, Сингапуре и Антарктике. К 2022 году компания планирует увеличить количество спутников до 25. Чтобы охватить весь мир, ей потребуется 50 спутников.

#новость #стартапы #интернетвещей #инвестиции

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2 комментария
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Машрум

1

очень нужный проект. Смущает мелкий раунд. 

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Dmitriy DovoS

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А как они существующие спутники смогли переоборудовать для интернета вещей? По идее, это же должен быть другой протокол связи.

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