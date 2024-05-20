Neuralink получила разрешение на вживление мозгового чипа второму пациенту Статьи редакции
Компания начала принимать заявки от желающих поучаствовать в эксперименте в середине мая 2024 года.
- Разрешение на следующее тестирование выдало Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщило WSJ. Перед этим Neuralink отчиталась перед регулятором о том, как будет исправлять возникшие у первого пациента проблемы.
- Примерно через месяц после операции часть проводов импланта начала выходить из строя и отходить от мозговых тканей (проблему с работой устройства решили, изменив алгоритмы). Ранее человеку не вживляли такие устройства, поэтому компания недооценила «подвижность» мозга. Теперь «нити» собираются вживить поглубже на несколько миллиметров.
- Осведомлённый источник WSJ рассказал, что Neuralink рассчитывает прооперировать второго испытуемого в июне 2024 года. До анонса о сборе новых заявок компания, по его же данным, получила более 1000 откликов от парализованных пациентов, но критериям эксперимента отвечали меньше 100.
- В «ближайшие месяцы» она подаст заявки регуляторам в Великобритании и Канаде, чтобы проводить там операции. Neuralink надеется расширить выборку пациентов, потому что пока основная часть откликающихся пациентов — это «белокожие и мужчины». В планах — имплантировать чип десяти людям в течение 2024 года.
- Neuralink — основанная Илоном Маском нейротехнологическая компания. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В 2023 году проект получил разрешение на испытания нейрочипов от независимого наблюдательного совета и начал поиск добровольцев.
- В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала чип человеку — 29-летнему Ноланду Арбо, которого парализовало из-за несчастного случая. Через «несколько недель» он смог использовать имплант для управления курсором «силой мысли». Теперь играет на компьютере в шахматы и Civilization VI и в Mario Kart на Nintendo Switch, а также ведёт трансляции.
- Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих. По словам Маска, чип «уже работает у обезьян».
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Сделать НейроЯндекс системой по умолчанию?
и крестик, который постоянно ускользает от курсора
уже представляю себе, как буду заказывать пиццу силой мысли
На рандомный адрес
Теперь как (нейро)люди смогут в шахматы играть.
Круто, если это помогает людям. Мощный прогресс
если мне вживлят чип, я надеюсь, что мой мозг не станет зависать и перегружаться, как компьютер
А зачем вскрывать черепную коробку, ковыряться в мозгах, нести риски, когда уже лет 20 существует оптический считыватель движения глаз, бесполезное устройство
Затем, что целевое применение подобных чипов - совсем не курсор по экрану двигать
Именно, так, поковыряться на подопытных, какой профит, это как вживить nfc чип под запястье.
военное применение, чувак
Мозг в перспективе быстрее глаз.
Мозг и глаз это нативная коммуникация которая априори лучше любых модификаций, в детстве можно вспомнить калибровку HID устройств для игр а тут сложная система импульсов которые еще нужно интерпретировать, очень сырой и бесполезный продукт, если конечно и глаза не двигаются, не знаю существуют ли такие параличи, очень сомневаюсь то да, как очень ограниченная альтернатива
Пропускная способность больше
Двигать курсор это первый этап. Конечная цель, вернуть подвижность тела. Для этого будут ставить дополнительные импланты ниже места обрыва спинного мозга.
кажется, мы ещё ближе к тому, чтобы стать киборгами
Ведь это так плохо... Особенно если ты парализованный инвалид. Да и слепые сейчас как-то нехорошо прищурились
Там чел вообще не писал, что это плохо или хорошо
Надеюсь, второй пациент не будет испытывать проблем с "подвижностью" мозга, и ему не придётся носить бейсболку, чтобы скрыть провода
Ну это круто, у нашего гибрида появится соперник по шахматам)
Загнивают как обычно
«основная часть откликающихся пациентов — это «белокожие и мужчины»
В данном случае, соглашусь - это дискриминация, которую нужно исправлять. Нужно, чтобы всякой трансгендерной/ЛГБТХЗКХЧАЙЪ+ нечисти было в парализованном состоянии больше.
Чот нетолерантный камент получился. Или наоборот, слишком толерантный. Я запутался. Пойду бахну водки.
Гойда!
Тут суть в том, что данные немного разные. Это не про толерантность, а про разнообразие выборки
Требуется пояснительная бригада.
В не такое уж и плохое время живем
Надеюсь через 5 лет придумают укол здоровья, который лечит всё.
Надеюсь, с испытуемыми все будет хорошо
Пока что проще сделать технологию, которая будет следить за глазами, чем вживлять что-то в мозг. Потому что сейчас, максимум на что способен этот имплант — это кое-как управлять компьютерной мышью
Читать VC силой мысли? Звучит хайпово!