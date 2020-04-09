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Будущее
Лиана Липанова
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Microsoft спрогнозировала, что не все откажутся от «удалёнки» и вернутся в офисы после окончания пандемии Материал редакции

Например, в Китае Microsoft ежедневно фиксирует двукратный рост пользователей мессенджера Teams и после снятия карантина.

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Пандемия Covid-19 станет поворотным моментом, который навсегда изменит форматы работы и обучения, заявил The Verge глава подразделения Microsoft 365 Джаред Спатаро.

В марте 2020 года спрос на корпоративный мессенджер Microsoft Teams, который разрабатывает Microsoft 365, вырос по всему миру, отмечает издание. За неделю количество ежедневных пользователей увеличилось с 32 млн до 44 млн.

Компания также зафиксировала рекордную продолжительность встреч в Teams 31 марта 2020 года — 2,7 млрд минут за один день, говорится в отчёте Microsoft о тенденциях удалённой работы. Предыдущий рекорд был поставлен 16 марта 2020 года — 900 млн минут (на 200% меньше), пишет издание.

Кроме того, вырос спрос на компьютеры и ноутбуки. «Компьютеры возвращаются. Люди понимают, что iPad не подходит для работы из дома», — говорит Спатаро.

По его мнению, запрос на удалённую работу сохранится и после пандемии. Например, в Китае Microsoft ежедневно фиксирует двукратный рост пользователей мессенджера Teams и после снятия карантина. Ситуация в Китае и Сингапуре после снятия карантина — пример того, как остальной мир может приспособиться к новым реалиям после пандемии, отмечает The Verge.

То, что сейчас происходит в Китае и Сингапуре, — это как будто машина времени. В обществе действуют новые ограничения и новые форматы работы. По окончании пандемии появится новая норма — мы ещё долго будем использовать эти новые инструменты.

Джаред Спатаро
глава Microsoft 365

#microsoft

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2 комментария
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Илья Илющенко

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Скорее бы. Ходить в офисы — страшный рудимент

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Ilya Konovalov

0

Потому что их сократят?  *Злобный смех*

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