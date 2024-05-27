«Я чувствую, что делаю значимую работу»: первый пациент с вживлённым имплантом Neuralink — о своих впечатлениях Статьи редакции
С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.
- Neuralink впервые имплантировала нейрочип полностью парализованному Ноланду Арбо в январе 2024 года. В мае компания рассказала о ходе эксперимента: пациент смог управлять курсором со скоростью, близкой к показателям людей, которые используют мышь, также у импланта начали отходить нити, но проблему решили при помощи совершенствования ПО.
- Арбо поделился с Bussines Insider впечатлениями от использования чипа. По его словам, операции по его вживлению он не боялся, а работающая с ним команда медиков были «отличными специалистами», которые консультировали Арбо по всем вопросам.
- Через месяц часть нитей импланта начали выходить из мозга, но Арбо в этом компанию не винил — так как область ещё не до конца изучена. Поначалу он уточнял, собираются ли ему устанавливать другой имплант, но компания решила обойтись без хирургического вмешательства.
- Чип мужчина использует, чтобы отправлять сообщения в соцсети Х, отвечать на электронные письма, читать комиксы и заходить на сайт, где учит японский язык. Также он смог забронировать номер в отеле, когда ездил в штаб-квартиру Neuralink.
- Однажды во время использования импланта Арбо заснул «примерно на пять минут», курсор при этом продолжал работать. Когда мужчина проснулся, на экране было открыто около 10 приложений. Чтобы такого не происходило, курсор можно отключить.
- Пользоваться имплантом Арбо может почти весь день: «Иногда мой день начинается в 7 утра, и я пользуюсь имплантом до 11 вечера», — говорит он. Из этого времени от четырёх до восьми часов уходит на занятия со специалистами в области нейрокомпьютерного интерфейса.
- Имплантация помогла мужчине «воссоединиться» с миром, друзьями и семьёй, улучшить качество жизни и стать более независимым. По его словам, чип дал ему «стимул и цель» жить.
- Согласно договорённостям, чип будет находиться в мозгу Арбо год. После этого решат — удалять или деактивировать его. Мужчина говорил, что хотел бы сохранить имплант или перейти на новую версию, но компания ничего не может ему обещать: ей запрещено давать стимулы пациентам, участвующим в исследованиях.
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"Когда мужчина проснулся, на экране было открыто около 10 приложений"
Это ему ещё повезло. Мог бы и такое словить.
Дело хорошее, если это реально будет помогать больным людям — честь и хвала. Правда, надо посмотреть что через годик будет.
кто то перевод от его имени осуществлял , пока он спал, подозревоют ципсошников