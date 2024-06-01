Миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл проект по туристическому полёту к Луне на корабле Starship от SpaceX Статьи редакции
Потому что неясно, когда он сможет полететь в космос.
- Об этом говорится на странице проекта DearMoon в соцсети X. На сайте указано, что Маэдзава решил отменить проект из-за отсутствия «четкого графика в ближайшей перспективе». Как пишет SCMP, основная причина — «неясно, когда Starship сможет полететь в космос».
- Маэдзаву, основателя одного из крупнейших в Японии онлайн-магазинов Zozotown, выбрали в качестве первого космического туриста SpaceX ещё в 2018 году. Миллиардер выкупил все места на корабль и объявил о наборе восьми человек для совместного полёта к Луне — лететь эти люди должны были бесплатно.
- Полёт должен был продлиться шесть дней, корабль планировал облететь вокруг Луны, без высадки на спутник.
- В команду вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссёр Брендон Холл, корейский певец T.O.P (настоящее имя — Чхве Сын Хён), ирландский фотограф Рианнон Адам, чешский бизнесмен Йеми А. Д., индийский актёр Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия. Ещё два «запасных» члена экипажа — сноубордистка Кейтлин Фаррингтон и японская танцовщица Мия.
- Миссия была запланирована на конец 2023 года, но в ноябре 2023-го Маэдзава отложил её. Как писало Space Daily, отсрочка была связана с «неготовностью» Starship.
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Оно того стоило. Ради такого фото.
Пап, насколько ты крут?
На столько, сынок.
Друзья нафсегда ))))
полностью поддерживаю и его поддерживают.
ееее, разъеб
Смерь по миллардерски:
мечтаю о такой
ага, ни уже сгоняли RIP
"но в ноябре 2023-го Маэдзава отложил её"
О чём мы и прочли в июне 2024-го на VC. Штош.
Не, эт сегодня утром тока стало известно, о полном закрытии.
долго доходит
Это у нас с графиком так себе: на два дня хрен чего спланируешь.
А у японского миллиардера должен быть чёткий план.
твой график вообще не понятен, ты отдыхаешь?
Настолько люблю строить планы, что это дико бесит!!
А вот в Рашке...
Проснулись псы вотэбаутизма и приплетательства.
Это все потому что земля плоская... Под колпаком... Лететь некуда...
под черепаху можно же
Ну передумал мужик лететь, бывает, ничего стоашного
Народ успел обобрать?
Как вы думаете, успел?
Илон-то? успел, еще в 2018
Что там на луне такого, что никому не дают добраться до неё?
Экономика, которая основана на постоянных долгах. Смешно просто, раньше и технологий таких не было, но летали. А сейчас с технологиями, с вычислительными мощностями не можем до луны долететь
Как это никому?
У китайцев все ок.
Индусы впервые в истории на обратную сторону сели.
Пассажирский американский Орион в тестовом режиме Луну облетел.
А мог бы совершить на луне сеппуку. И прославить самураев на луне
Японец шарит. После той презентации с шестью заправками понял, что ловить там нечего.
просто понял что стоят масковы обещания и что он не дождется даже с японской продолжительностью жизги
С японской-то продолжительностью жизни ещё точно можно дождаться, но там лететь уже придется без Маска. Скорее всего, именно поэтому он и отказался. Изначально уже было понятно, что проект будет очень долгим.
Да не, отказался тогда, когда увидел что у Маска на самом деле всё начало получаться. И решил не платить. Горе бизнесмен, распиарился на космосе, а потом кинул
Ничего страшного, потренируется подольше и полетит, ну либо кто-то другой сгоняет.
я бы не стал рисковать
"Закрыл проект". Может просто вернул билеты?
прикинул все за и все против
ну давайте я полечу, что ли
это вам в очередь
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сдох максим и хрен с ним
Не понял… деньги то вернут за билет?
может он просто часть денег отмыл
Странно. Именно приземления и обследования китайцами. Совпадение!? Не думаю.)
Видимо никогда уже к луне никто не прилетит
Учитывая, что сейчас только прототипы, до human-certified еще лет 5-7 минимум. Могли бы Dragon допилить, возможно. Штош.
Есть ощущение, что это не Юсаку что-то отменил, а ему отменили...
Маск в конце марта отписался в Твиттере от Маедзавы.
Звоночек. Колокол. Похоронный оркестр.
только сегодня смотрел обзор от бэдкомедиана про роскосмос
Просто не захотел лететь и сэкономил деньги. У Илона всё хорошо
команда отличная была, k-pop послушать можно, пофоткаться, вложек снять, кайф.
Это изначально было слишком амбициозно и футуристично
а смысл от полёта вокруг и без высадки?
Высадка осень опасна, ее никто не делал.
Мне так нравится, что "передумать" называют "отложить"
Эх блин, не полечу на Луну на выходных ((
пусть открывает, я с ним полечу
Я когда хожу на горшок, тоже закрываю проект. По приему пищи несколько часов назад.
Тем временем старый гигант отрасли Boeing сегодня опять отменил запуск своего корабля Starliner с астронавтами к МКС. Отставание от изначального графика — уже 6 лет. Что бы NASA сейчас делало без SpaceX Crew Dragon.
Арасака?
Хм... Где деньги, Зин?
Полет теперь там же где и Гиперлуп 🤷🏼♂️
Гиперпупа и Гиперлупа.
Хайп прошел, не интересно стало вот и отменил
ну постепенно начинают открываться глаза...
Коллаб с Маском уже никто не хочет делать
вот это люди умеют придумывать себе развлечения, жалко, что не получилось
ну ничего, уже можно в космос попасть с помощью виртуальной реальности
Начни зарабатывать на хомяках
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а будущее было уже так близко..
А начиналось все так красиво..