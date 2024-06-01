Будущее
Евгения Евсеева

Миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл проект по туристическому полёту к Луне на корабле Starship от SpaceX Статьи редакции

Потому что неясно, когда он сможет полететь в космос.

Юсаку Маэдзава на борту МКС, куда он полетел в декабре 2021 года. Фото: Reuters
  • Об этом говорится на странице проекта DearMoon в соцсети X. На сайте указано, что Маэдзава решил отменить проект из-за отсутствия «четкого графика в ближайшей перспективе». Как пишет SCMP, основная причина — «неясно, когда Starship сможет полететь в космос».
  • Маэдзаву, основателя одного из крупнейших в Японии онлайн-магазинов Zozotown, выбрали в качестве первого космического туриста SpaceX ещё в 2018 году. Миллиардер выкупил все места на корабль и объявил о наборе восьми человек для совместного полёта к Луне — лететь эти люди должны были бесплатно.
  • Полёт должен был продлиться шесть дней, корабль планировал облететь вокруг Луны, без высадки на спутник.
  • В команду вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссёр Брендон Холл, корейский певец T.O.P (настоящее имя — Чхве Сын Хён), ирландский фотограф Рианнон Адам, чешский бизнесмен Йеми А. Д., индийский актёр Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия. Ещё два «запасных» члена экипажа — сноубордистка Кейтлин Фаррингтон и японская танцовщица Мия.
  • Миссия была запланирована на конец 2023 года, но в ноябре 2023-го Маэдзава отложил её. Как писало Space Daily, отсрочка была связана с «неготовностью» Starship.
Истории
Кто такой Юсаку Маэдзава: коротко о первом космическом туристе SpaceX Статьи редакции

Японский миллиардер-панк, который любит искусство и летит в космос ради арт-проекта.

Юсаку Маэдзава. Фото: The Daily Beast

#новости #spacex #starship

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94 комментария
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 Психиатрическая неотложка

Оно того стоило. Ради такого фото.

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Степан Фадеев

Пап, насколько ты крут?
На столько, сынок.

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Сергей Леопольдович

Друзья нафсегда ))))

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Илья О.

полностью поддерживаю и его поддерживают.

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Ренат Ш

ееее, разъеб

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Недопил

Смерь по миллардерски:

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Нина Кравчук

мечтаю о такой

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6 комментариев
Дмитрий Пинчук

ага, ни уже сгоняли RIP

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Буквоед

"но в ноябре 2023-го Маэдзава отложил её"
О чём мы и прочли в июне 2024-го на VC. Штош.

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Психиатрическая неотложка

Не, эт сегодня утром тока стало известно, о полном закрытии.

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Ренат Ш

долго доходит

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Вадим Д.

Это у нас с графиком так себе: на два дня хрен чего спланируешь.
А у японского миллиардера должен быть чёткий план.

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Нина Кравчук

твой график вообще не понятен, ты отдыхаешь?

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3 комментария
Griby Lenina
Это у нас с графиком так себе: на два дня хрен чего спланируешь.

Настолько люблю строить планы, что это дико бесит!!

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Лицо истины

А вот в Рашке...

Проснулись псы вотэбаутизма и приплетательства.

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8 комментариев
dos en

Это все потому что земля плоская... Под колпаком... Лететь некуда...

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anri

под черепаху можно же

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Томский Сибирячок

Ну передумал мужик лететь, бывает, ничего стоашного

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Седые Муди

Народ успел обобрать?

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Павел Данилов
...лететь эти люди должны были бесплатно.

Как вы думаете, успел?

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4 комментария
Артур Маслов

Илон-то? успел, еще в 2018

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Таисия Игнатьева

Что там на луне такого, что никому не дают добраться до неё?

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Сергей Муров

Экономика, которая основана на постоянных долгах. Смешно просто, раньше и технологий таких не было, но летали. А сейчас с технологиями, с вычислительными мощностями не можем до луны долететь

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1 комментарий
Психиатрическая неотложка

Как это никому?

У китайцев все ок.
Индусы впервые в истории на обратную сторону сели.
Пассажирский американский Орион в тестовом режиме Луну облетел.

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3 комментария
Dan

А мог бы совершить на луне сеппуку. И прославить самураев на луне

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MisterX

Японец шарит. После той презентации с шестью заправками понял, что ловить там нечего.

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dixi

просто понял что стоят масковы обещания и что он не дождется даже с японской продолжительностью жизги

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Ирина Корякина

С японской-то продолжительностью жизни ещё точно можно дождаться, но там лететь уже придется без Маска. Скорее всего, именно поэтому он и отказался. Изначально уже было понятно, что проект будет очень долгим.

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Сергей Муров

Да не, отказался тогда, когда увидел что у Маска на самом деле всё начало получаться. И решил не платить. Горе бизнесмен, распиарился на космосе, а потом кинул

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Vlad

Ничего страшного, потренируется подольше и полетит, ну либо кто-то другой сгоняет.

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Дмитрий Пинчук

я бы не стал рисковать

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2 комментария
quaitiz

"Закрыл проект". Может просто вернул билеты?

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Дмитрий Пинчук

прикинул все за и все против

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Алексей Ермолов

ну давайте я полечу, что ли

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anri

это вам в очередь

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Комментарий удален модератором

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Ari.ship

сдох максим и хрен с ним

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Торин Дубощит

Не понял… деньги то вернут за билет?

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Ari.ship

может он просто часть денег отмыл

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1 комментарий
ViktoRus

Странно. Именно приземления и обследования китайцами. Совпадение!? Не думаю.)

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Олег Волков

Видимо никогда уже к луне никто не прилетит

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Русский князь

Учитывая, что сейчас только прототипы, до human-certified еще лет 5-7 минимум. Могли бы Dragon допилить, возможно. Штош.

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Melissa Mata

Есть ощущение, что это не Юсаку что-то отменил, а ему отменили...

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Психиатрическая неотложка

Маск в конце марта отписался в Твиттере от Маедзавы.
Звоночек. Колокол. Похоронный оркестр.

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Кирилл Сушков

только сегодня смотрел обзор от бэдкомедиана про роскосмос

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Сергей Муров

Просто не захотел лететь и сэкономил деньги. У Илона всё хорошо

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Илья О.

команда отличная была, k-pop послушать можно, пофоткаться, вложек снять, кайф.

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vasiliy bykov

Это изначально было слишком амбициозно и футуристично

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Тарас Козлов

а смысл от полёта вокруг и без высадки?

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Седые Муди

Высадка осень опасна, ее никто не делал.

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KendSharrien

Мне так нравится, что "передумать" называют "отложить"

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Семён Аксёнов

Эх блин, не полечу на Луну на выходных ((

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troshina.a

пусть открывает, я с ним полечу

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Разработка Телеграм-ботов

Я когда хожу на горшок, тоже закрываю проект. По приему пищи несколько часов назад.

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drapeg

Тем временем старый гигант отрасли Boeing сегодня опять отменил запуск своего корабля Starliner с астронавтами к МКС. Отставание от изначального графика — уже 6 лет. Что бы NASA сейчас делало без SpaceX Crew Dragon.

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Anton S

Арасака?

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Борис Кокляев

Хм... Где деньги, Зин?

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ZIPA

Полет теперь там же где и Гиперлуп 🤷🏼‍♂️

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Седые Муди

Гиперпупа и Гиперлупа.

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Gerge Thunder

Хайп прошел, не интересно стало вот и отменил

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Elvin

ну постепенно начинают открываться глаза...

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Свежий пирожок

Коллаб с Маском уже никто не хочет делать

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Агафья

вот это люди умеют придумывать себе развлечения, жалко, что не получилось

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Наталья Парфёнова

ну ничего, уже можно в космос попасть с помощью виртуальной реальности

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Кто Что

Начни зарабатывать на хомяках
https://t.me/hamster_komBat_bot/start?startapp=kentId5667862463

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Наталья Филиппова

а будущее было уже так близко..

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тёма

А начиналось все так красиво..

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91 комментарий
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