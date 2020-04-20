Колонка директора по стратегическому маркетингу «Яндекса» и автора Telegram-канала TechSparks Андрея Себранта — о проектах для энтузиастов, которые открыли для себя миллионы людей, хотя даже не думали об этом.

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Андрей Себрант на открытии пространства «Точка кипения» Владимир Миловидов

Волшебный пендель кризиса

При обсуждении влияния любого кризиса на развитие технологий или общества в целом часто возникает метафора изменения скорости: «в кризис всё ускоряется», «кризис поставил мир на ускоренную перемотку» и так далее.

Это ускорение многолико и его можно найти в разных местах. Например, эксперты, занятые мониторингом стартапов, отмечают повышенный темп появления новых идей и прототипов. Есть ощущение, что запертые на карантине энтузиасты так выплескивают свою энергию, и нас ждёт множество технологических открытий.

В этой заметке я ограничусь рассмотрением лишь одного специфического аспекта ускорения, который хорошо понятен маркетологам и менеджерам новых продуктов. Мы все знакомы с кривой, описывающей проникновение нового продукта на рынок.

По вертикали — количество людей, которые начинают использовать новинки в каждый период времени.

Для разных технологий процесс проникновения в широкие массы занимал разное время и порой растягивался на десятилетия, например, в случае телевидения или персональных компьютеров. Даже развитие сотовой связи, интернета или соцсетей заняло многие годы, хотя казалось стремительным и чуть ли не взрывным.

Связанный с пандемией Covid-19 кризис изменил стиль жизни и работы миллиарда людей (а то и больше) за считанные недели, а не годы. Стрелочка внизу картинки показывает эффект этого волшебного пинка, сжавшего годы в недели.

В результате целый букет технологий и сервисов за кратчайший с точки зрения нормальной эволюции продукта срок превратился из нишевых игрушек для немногочисленных гиков и энтузиастов в товар повседневного массового спроса.

Речь идёт не о новинках, которые возникли в процессе кризиса и стали откликом на возникшие обстоятельства — я буду обсуждать только те технологии и продукты, которые уже присутствуют на рынке в достаточно зрелом виде, но их важность и темпы распространения кардинально изменились благодаря кризису.

Автоматизация бизнеса

В первую очередь стоит отметить всё, связанное с автоматизацией бизнеса: процессы в офисе, производство, логистика, продажи, сервис. Бизнес в очень жёстком режиме выяснил, что люди — это слабое звено, в условиях пандемии — критически слабое.

Достаточно одного заболевшего работника склада или цеха, чтобы помещение или всё производство пришлось закрыть на карантин и остановить его работу.

Офисы могут быть закрыты даже раньше, чем кто-то в них заболеет — просто приказом властей.



А командировки специалистов-ремонтников вдруг становятся невозможны, потому что закрыто небо и границы.



Каждый сам может оглянуться вокруг и продолжить список.

При этом медики напоминают о своих предупреждениях и повторяют их: пандемия не «чёрный лебедь» Талеба, её появление и повторение были и будут вполне ожидаемыми событиями, мы просто не можем предугадать момент их наступления и степень опасности.

Автономные технологии: беспилотный транспорт и автоматизированный ритейл

Яркий представитель автономных технологий, беспилотный транспорт, чуть-чуть не успел к этому кризису со своей готовностью. Но неудивительно, что именно сейчас по всему миру начинают смягчать законодательные ограничения, тормозящие его широкое развертывание.

У нас Путин призывает ускорить тестирование на дорогах общего пользования в полностью автономном режиме, без испытателя в кабине. А в Калифорнии вообще покусились на святое, записанное в международных конвенциях: выпустили на дороги транспорт, в котором нет не только водителя, но и органов управления и средств безопасности, предназначенных для человека.

Беспилотный фургон Nuro

Значит, конвенции и правила, на которые так любят ссылаться консерваторы как на что-то непоколебимое, придётся очень скоро отредактировать — и это тоже будет результатом «волшебного кризисного пинка».

Понятно, что автономные технологии гораздо шире, чем беспилотные автомобили: тут и автоматизированные логистические центры, и роботы для ухода за инфекционными больными, и автоматизированные торговые точки.

Опыт и решения Amazon от склада до магазина, равно как и их аналоги, будут широко внедряться ритейлерами, которые переживут этот кризис и захотят выжить в следующем.

Дистанционная работа: образование, медицина и бизнес

Там же, где невозможно или слишком дорого полностью избавиться от человека, нормой станут технические решения и протоколы перевода на удалённую работу, и этот вялотекущий до недавнего времени процесс — ещё одно место приложения кризисного пинка.

Дистанционные процессы в бизнесе, образовании, медицине — это ещё одно места, где по стрелочке с рисунка выше отправились десятки миллионов человек.

Как они, так и их руководство не относились к визионерам, но им просто не оставили выхода. Это особенно ярко видно на примере образования и медицины: двух по определению весьма консервативных областей, суть которых, скорее, передача и поддержание традиций, чем их слом.

Недавно проведённое и опубликованное ВШЭ исследование работы российских учителей в онлайне показало, что 74% педагогов, которые прежде вообще не пользовались образовательными онлайн-ресурсами, стали их применять. Из них 47% отметили, что, скорее всего, продолжат пользоваться ими и в будущем в своей работе.

Конечно, не все в восторге — поэтому больше половины опрошенных и не собираются использовать онлайн, когда это перестанет быть обязательным. Но важно, что практически всё педагогическое сообщество за месяц приобрело опыт, на получение которого в мирное время ушли бы годы.

Изменятся и школьники: в апреле только с «Яндекс.Учебником», а это не единственная образовательная платформа в стране, работали более 1,1 млн учеников.

Приобретённый и преподавателями, и учащимися опыт лишь начинает менять сферу образования, но время приобретения этого опыта сократилось благодаря кризису в десятки раз.

Пользовательский опыт, как отлично знают маркетологи, в итоге определяет долгосрочную судьбу продукта. Выработка новых привычек и хотя бы частичный слом старых — это всегда сложнейшая и очень дорогостоящая задача.

Сейчас эту работу проделал за маркетологов кризис: миллионам людей пришлось пройти школу, о которой они совсем не просили и в которую добровольно не пошли бы. Но эта школа неизбежно изменит и самих людей, и те области деятельности, в которых пришлось использовать новые технологические решения.

Те форматы обучения, которые сейчас называют модным словом blended, сочетающие онлайн- и очные занятия, быстрее перейдут из категории экзотики в категорию нормы. А в процессе выяснится, что онлайн — это не просто трансляция старомодных форм, а сложная новая технологическая и методическая среда взаимодействия преподавателей и учащихся. Это начинает проявляться всё более чётко.

Мне нравятся два ярких примера, доказывающих, что дистанционная работа может охватить отнюдь не только те специальности, где и до этого существовали фрилансеры и временные сотрудники на удалёнке.

В высокотехнологичном бизнесе и проектах существуют свои «центры управления полетами» — эти ЦУПы часто являются визитной карточкой соответствующих компаний: красивые пространства с многочисленными экранами во всю стену и десятками рабочих мест для дежурной смены инженеров.

Такие залы есть и в «Яндексе», и в центре управления миссией марсохода Curiosity в NASA. Недавно опубликованы впечатляющие репортажи о том, как оба ЦУПа были трансформированы в домашние рабочие места для инженеров и ученых.

Фотографии из этих репортажей демонстрируют нам наяву версию домашнего офиса, которую ещё пару месяцев назад назвали бы наивной фантазией программистов.

Речевые технологии — отказ от физических интерфейсов

Специфика кризиса, запущенного пандемией, состоит не только в необходимости массовой самоизоляции, потребовавшей организовать процессы без присутствия множества людей на привычных рабочих местах.

Возникли ещё и санитарные требования, которые ломают привычки людей в общении с интерфейсами и создают новые. Любимые недавно всеми сенсорные экраны и панели теперь воспринимаются как рассадники заразы, а отказ экрана реагировать на пальцы в перчатках — как чуть ли не саботаж.

И тут самое время вспомнить про бесконтактные речевые технологии, которые прямо сейчас получают и в будущем продолжат получать поддержку со стороны приученных к новой осторожности людей. Кризис пройдёт быстрее, чем отступит тревожность в отношении недостаточно чистых и безопасных поверхностей в людных местах.

Новые технологии в культуре и развлечениях

Ещё одна огромная отрасль, получившая от кризиса болезненный удар и одновременно пинок в направлении быстрого освоения технологий, — это сфера культуры и развлечений: концерты, кинопоказы, мероприятия и прочие тусовки.

Здесь тоже можно наблюдать ускоренные изменения бизнеса с использованием технологических решений, которые раньше искусственно сдержали ради сохранения привычных бизнес-моделей.

Наглядный пример — изменения окон проката для фильмов. Премьера в онлайне синхронно с премьерой в кинотеатрах или на фестивале давно не представляет никакой технической сложности. Но с точки зрения бизнес-модели студий и кинопроката — она ставила под угрозу сборы в кинотеатрах, поэтому приоритет периода офлайн-премьеры считался догмой большой киноиндустрии.

Но теперь начались активные обсуждения правильности такого подхода в новом мире социального дистанцирования как нормы поведения. В итоге кинозрители, быстро привыкшие к хорошему, то есть к синхронному старту проката в онлайне и офлайне, начнут требовать этого даже от самых консервативных студий.

Vadim Elistratov @great_laziness



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Наиболее предприимчивые организаторы мероприятий и возникшие в этой области стартапы доказали, что уже имеющиеся технологические платформы можно неожиданно приспособить для бизнеса, который традиционно считался сугубо офлайновым.

Примером тому служит стартап co-reality collective — оператор по организации платных клубных вечеринок в Zoom и продаже недешёвых билетов на них.

CLUB Q 🦠 @clubquarantine tonight our startup disk is full 😉 join us for another six hour saturday moment with @cordill3ra @segabodega_ @namasenda @torvs @b_e_a_r_c_a_t our resident dj cutie @caseymq and a performance by @thequeenpriyanka 💅code hits at 6pm EST / 11pm BST in the bio.

Онлайн-ритейл

Невозможно говорить о важности нового пользовательского опыта и выработке новых привычек у миллионов людей — и не упомянуть электронную торговлю хотя бы мельком.

Её финансовые показатели прямо сейчас не обязаны впечатлять: в кризис у людей упали доходы, и они экономят на многих товарах. Но среди запертых по домам многие впервые начали пользоваться заказами в онлайне, и привычка к ним теперь тоже никуда не исчезнет.

Здесь тема широкая, интересная, статью по этому поводу должны писать эксперты рынка электронной коммерции. Я упоминаю её лишь потому, что она дополнительно иллюстрирует универсальность картинки, приведённой в начале статьи.

В очень разных областях миллионы, а то и больше людей, которые никогда не являлись новаторами и визионерами, под воздействием кризисных обстоятельств оказываются в составе большинства, использующего новые технологические решения. И этот переход, в спокойное время занимающий годы, нынче происходит за месяцы.

Вся моя статья призвана проиллюстрировать этот факт невиданного раньше ускорения в массовом использовании технологий. Ускорения, охватывающего широчайший спектр бизнеса и деятельности людей.

При этом часть интереснейших областей (например, арт-рынок или HR) я даже не упомянул, чтобы статья эта не распухла до неприличия. Всю эту движуху, происходящую повсеместно, я как технооптимист и называю глобальным воплощением тезиса «нет худа без добра».