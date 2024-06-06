SpaceX в четвёртый раз запустила Starship в орбитальный полёт

Впервые компания успешно вернула обе ступени ракеты на Землю.Ракету-носитель Starship запустили с площадки Starbase в 15:50 мск 6 июня 2024 года. SpaceX вела трансляцию в социальной сети X.Компания проверяла не выход корабля на орбиту, а этапы приводнения первой ступени Super Heavy, а после и всего корабля в Индийском океане.По данным на 16:05 мск, первая ступень удачно приводнилась в Мексиканском заливе. В 17:00 мск сам Starship приводнился в океане.Впервые SpaceX успешно вернула на Землю обе ступени, пишет CNBC. Это важно для исполнения долгосрочной цели компании — сделать Starship многоразовой ракетой.Скриншот видеотрансляции запускаStarship — сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первые испытания провели в апреле 2023 года. Во время отделения ступеней произошли неполадки, поэтому полёт вынужденно завершили. Второй запуск состоялся в ноябре и продлился дольше первого.Третий испытательный запуск Starship прошёл 14 марта 2024 года. Он был успешнее двух предыдущих: вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу.#новости #spacex #starship
еее, хорошие новости!
Маск в твиттере выкладывал таймлапсы пусков своих ракет. До 02.2023. Starship там тоже есть. Сейчас, вообще безостановочно пуляет!
Мне нравится, что они ничего не скрывают в плане неудач и мы все им сопереживаем, а потом вместе и радуемся, хотя никакого отношения к этому не имеем!
Сейчас вроде невозможно уже какой-либо запуск и потерю ракеты скрыть. Но трансляцию они конечно шикарную делают.
сейчас любой запуск анонсируется ,это тоже играет какую -то роль, пусть даже если и произойдет неудача , подготовить запуск -это тоже важно и сложно
Вариант 1, недорогой: покупаешь зажигалку в виде старшипа и уже причастен!
Вариант 2, сверхприбыльный:
Имеешь достаточный доход и или net worth чтобы быть квалифицированным инвестором в США и вкладываешься в Спейс х. Сразу можно говорить - мы запустили, мы достигли итп.
Вариант 3, гуманистический: ничего этого не делаешь, просто радуешься за человечество и желаешь ему процветания.
Это хорошо. Прогресс всегда хорошо