Стартап Eyebot, который разрабатывает терминалы для проверки зрения без участия врача, привлёк $6 млн Статьи редакции
Он планирует устанавливать устройства в торговых центрах и магазинах и зарабатывать на комиссии с продаж очков и линз у партнёров.
- Бостонский стартап привлёк $6 млн от AlleyCorp, Ubiquity Ventures, Susa Ventures, Village Global и других инвесторов, пишет TechCrunch. Условия сделки стороны не раскрыли.
- Eyebot разрабатывает ИИ-терминалы, с помощью которых пользователи могут проверить зрение без участия человека и получить рецепт на очки или контактные линзы. Сгенерированные рецепты удалённо проверяют специалисты.
- Осмотр стоит $30 (около 2600 рублей по курсу на 6 июня 2024 года). Но если пользователь купит очки у бренда-партнёра, проверка зрения будет бесплатной. Компания утверждает, что близка к заключению партнёрств с несколькими крупными продавцами очков и линз, но названий не приводит.
- Предполагается, что после осмотра пользователь сможет купить очки от партнёров в том же терминале или с помощью смартфона. Eyebot планирует получать комиссию с продаж. Стартап собирается устанавливать терминалы в торговых центрах, магазинах и аптеках в США, начиная с осени 2024 года.
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ну.. со зрением -7 не вижу в этой статье ничего плохого)
я просто ничего не вижу.
до тех пор пока аппарат не сделает -100500
а хорошего?🧐
Спасибо, Eyebot, за то, что вы спасаете нас от очередей в оптику и скучных врачебных кабинетов
Они ещё никого не спасли и маловероятно, что когда-нибудь спасут т.к. планы и реальность часто не сходятся.
а есть примеры успешных медицинских стартапов для ширмасс?
Теранос же )))
Ну это не стартапы, а приближенные к телу компании на бюджетном финансировании. Сбер так вообще пихать свою медстраховку всем крупным клиентам как обязаловку.
Опять бесполезный ИИ и хайп в научной теме, где проверять зрение нужно в определённое время суток с определёнными каплями и валидировать результат натурно, на действие капель нужно время. В чистом виде рефрактометр даёт недостоверный результат.
Да прикольно!
Для 99% проверок это более чем достаточно. Я ношу очки (приличный минус) уже лет 30 и капли мне капали ну в лучшем случае 1 к 10 проверок. Тут надо понимать для чего этот аппарат - это нужно для выписки свежего рецепта для оптики. Тк, в тех же США требуют свежий рецепт(по моему не больше 12 месяцев) для изготовление очков или покупки линз(даже онлайн).
Редко капают, но по идее должны. Тут человеческий фактор, пациенты сами не готовы весь день тратить на подбор очков и идти потом домой пешком. У некоторых бывает сложная астигматика, после капель могут и приличные плюса вылезти, даже если до этого они носили простые минусовые линзы. Ну тут вряд ли будут сложные клинические случаи. Максимум уровня «нужны очки для чтения». Будут прогонять через автореф и продавать лектора из автомата
А потом снова окажется, что "нейросеть" неверно работала и данные обрабатывали 100 тыс. индийцев...
В каждой такой коробке по 1 индийцу
Ага моими глазами будут крипту там тырить потом. Альтман че то там делал связанный с глазами и криптой
АХХАХАХАХПХАХХАХПХАХПХ што
Я сомневаюсь, что этот очередной маркетинговый ход может показывать точный результат, врачи конечно тоже ошибаются, но это разные вещи!
Звучит вообще не прикольно
Интеграция таких терминалов в торговые центры может значительно упростить процесс получения рецепта на очки или линзы
главное, чтобы результаты правдивые были
Видимо будут делать 30$ скидку при покупке линз, якобы возвращая за проведенный тест.
Интересно все ли линзв стоят дороже 30$?
упаковка из 6-и месячных линз столько и стоит (чуть больше)
Интересно, зачем вообще рецепт на очки?
Разные диоптрии для каждого глаза и коррекция (астигматизм и др. "сюрпризы" организма)
Мужчина, вы не умничайте, а распишитесь в журнале получения рецептов! Ходют тут, а правил не знают!
Ну шо венчур оживает? На виси все больше новостей про инвестиции
он и не умерал (но это к российскому не относится)
И рядом подпись - фри ай тест ин секондс
Только к врачам. За 2600 руб можно сделать МРТ глаза и узнать много важного. Просто подбор очков без детального обследования очень рискованное решение.
МРТ глаза при подборе очков? Зачем?
МРТ глаз и многое другое по усмотрению врача, если у пациента ухудшилось зрение, - определить причину ухудшения зрения, и только потом подбор очков... Кстати в большенстве случаев после таких обследований, подбор очков бесплатен.
Терминал для проверки зрения без участия врача
- У вас минус десять.
Людей с Высшем образованием заменят терминалы.Интересно.
И вишенка на торте, сам гайд как фоткать ладони.
Почему на гайде ладонь проворачивается так, как будто я на телефоне регаю новый отпечаток пальца? Типа решили собрать всю биометрию в мире? Абсолютно всю.
Вчера пальцы нашёл, сегодня сетчатку. Завтра кровь?
пока что нет доверия почему то
а че ,удобно очень даже , главное чтобы интерпретация была верная