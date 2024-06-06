Будущее
Таня Боброва

Стартап Eyebot, который разрабатывает терминалы для проверки зрения без участия врача, привлёк $6 млн Статьи редакции

Он планирует устанавливать устройства в торговых центрах и магазинах и зарабатывать на комиссии с продаж очков и линз у партнёров.

  • Бостонский стартап привлёк $6 млн от AlleyCorp, Ubiquity Ventures, Susa Ventures, Village Global и других инвесторов, пишет TechCrunch. Условия сделки стороны не раскрыли.
  • Eyebot разрабатывает ИИ-терминалы, с помощью которых пользователи могут проверить зрение без участия человека и получить рецепт на очки или контактные линзы. Сгенерированные рецепты удалённо проверяют специалисты.
  • Осмотр стоит $30 (около 2600 рублей по курсу на 6 июня 2024 года). Но если пользователь купит очки у бренда-партнёра, проверка зрения будет бесплатной. Компания утверждает, что близка к заключению партнёрств с несколькими крупными продавцами очков и линз, но названий не приводит.
  • Предполагается, что после осмотра пользователь сможет купить очки от партнёров в том же терминале или с помощью смартфона. Eyebot планирует получать комиссию с продаж. Стартап собирается устанавливать терминалы в торговых центрах, магазинах и аптеках в США, начиная с осени 2024 года.
Источник: Eyebot / TechCrunch 

#новости

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 Alexey Therm

ну.. со зрением -7 не вижу в этой статье ничего плохого)

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сплошное разочарование

я просто ничего не вижу.

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Сергей Исаков

до тех пор пока аппарат не сделает -100500

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cherry romb

а хорошего?🧐

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Иван Ивкин

Спасибо, Eyebot, за то, что вы спасаете нас от очередей в оптику и скучных врачебных кабинетов

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Fallen-117
Он ПЛАНИРУЕТ устанавливать устройства в торговых центрах и магазинах и зарабатывать на комиссии с продаж очков и линз у партнёров.

Они ещё никого не спасли и маловероятно, что когда-нибудь спасут т.к. планы и реальность часто не сходятся.

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ufd-ufd-ufd

а есть примеры успешных медицинских стартапов для ширмасс?

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Andrey Chuguev

Теранос же )))

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Fallen-117
Российский medtech-рынок в 2023 году вырос на 27%. Лидером рынка, по оценке Smart Rankings, стал центр компетенций по цифровизации здравоохранения «Цифромед», разрабатывающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. Выручка компании за год выросла на 31% до 13,2 млрд руб. На 2-м месте компания «Сберздоровье» (входит в группу «Сбера») с выручкой 7,8 млрд руб., что на 50% больше, чем в 2022 г. 3-е место рейтинга у компании «Доктис» (рост выручки на 20% до 1,57 млрд руб.), четвертое – у разработчика протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» (рост на 144% до 1,5 млрд руб.). пятое – у «Актион медицины» (+13,6%, 1,3 млрд руб.).
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ufd-ufd-ufd

Ну это не стартапы, а приближенные к телу компании на бюджетном финансировании. Сбер так вообще пихать свою медстраховку всем крупным клиентам как обязаловку.

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Oleg Shirochenkov

Опять бесполезный ИИ и хайп в научной теме, где проверять зрение нужно в определённое время суток с определёнными каплями и валидировать результат натурно, на действие капель нужно время. В чистом виде рефрактометр даёт недостоверный результат.

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cherry romb

Да прикольно!

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Kosty Kostushin

Для 99% проверок это более чем достаточно. Я ношу очки (приличный минус) уже лет 30 и капли мне капали ну в лучшем случае 1 к 10 проверок. Тут надо понимать для чего этот аппарат - это нужно для выписки свежего рецепта для оптики. Тк, в тех же США требуют свежий рецепт(по моему не больше 12 месяцев) для изготовление очков или покупки линз(даже онлайн).

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Bravemoon

Редко капают, но по идее должны. Тут человеческий фактор, пациенты сами не готовы весь день тратить на подбор очков и идти потом домой пешком. У некоторых бывает сложная астигматика, после капель могут и приличные плюса вылезти, даже если до этого они носили простые минусовые линзы. Ну тут вряд ли будут сложные клинические случаи. Максимум уровня «нужны очки для чтения». Будут прогонять через автореф и продавать лектора из автомата

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Fallen-117

А потом снова окажется, что "нейросеть" неверно работала и данные обрабатывали 100 тыс. индийцев...

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Rus Lan

В каждой такой коробке по 1 индийцу

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mr g

Ага моими глазами будут крипту там тырить потом. Альтман че то там делал связанный с глазами и криптой

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cherry romb

АХХАХАХАХПХАХХАХПХАХПХ што

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Garold268

Я сомневаюсь, что этот очередной маркетинговый ход может показывать точный результат, врачи конечно тоже ошибаются, но это разные вещи!

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Денис Фадеев

Звучит вообще не прикольно

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Юрий Аристов

Интеграция таких терминалов в торговые центры может значительно упростить процесс получения рецепта на очки или линзы

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Кирилл Митушин

главное, чтобы результаты правдивые были

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Плохой пришелец

Видимо будут делать 30$ скидку при покупке линз, якобы возвращая за проведенный тест.
Интересно все ли линзв стоят дороже 30$?

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ппс

упаковка из 6-и месячных линз столько и стоит (чуть больше)

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Brno

Интересно, зачем вообще рецепт на очки?

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Fallen-117

Разные диоптрии для каждого глаза и коррекция (астигматизм и др. "сюрпризы" организма)

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Хэнк Седые Муди

Мужчина, вы не умничайте, а распишитесь в журнале получения рецептов! Ходют тут, а правил не знают!

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Сергей

Ну шо венчур оживает? На виси все больше новостей про инвестиции

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ппс

он и не умерал (но это к российскому не относится)

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Румянцев

И рядом подпись - фри ай тест ин секондс

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Alex Maltsev

Только к врачам. За 2600 руб можно сделать МРТ глаза и узнать много важного. Просто подбор очков без детального обследования очень рискованное решение.

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Bravemoon

МРТ глаза при подборе очков? Зачем?

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Alex Maltsev

МРТ глаз и многое другое по усмотрению врача, если у пациента ухудшилось зрение, - определить причину ухудшения зрения, и только потом подбор очков... Кстати в большенстве случаев после таких обследований, подбор очков бесплатен.

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Zloy Marketolog

Терминал для проверки зрения без участия врача

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Слегка Придурковатый

- У вас минус десять.

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Андрей Кашицын

Людей с Высшем образованием заменят терминалы.Интересно.

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Benevolent man
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Benevolent man
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Benevolent man

И вишенка на торте, сам гайд как фоткать ладони.

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Benevolent man

Почему на гайде ладонь проворачивается так, как будто я на телефоне регаю новый отпечаток пальца? Типа решили собрать всю биометрию в мире? Абсолютно всю.
Вчера пальцы нашёл, сегодня сетчатку. Завтра кровь?

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Сергей Буров

пока что нет доверия почему то

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Олег Беляков

а че ,удобно очень даже , главное чтобы интерпретация была верная

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