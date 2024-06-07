Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с АО «Синергия» о строительстве двух небоскрёбов рядом с «Лахта Центром»

Высота зданий составит 703 метра и 555 метров.Соглашение подписано на ПМЭФ, передаёт «Фонтанка». Оно предполагает строительство двух небоскрёбов — «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».Башни будут расположены рядом с уже построенным «Лахта Центром», высота которого 462 метра. Высота новых зданий составит 703 и 555 метров. Когда начнётся строительство — неизвестно.5 июня 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер показал Владимиру Путину проект «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3».Строительство «Лахта Центра» завершилось в 2018 году. В здании располагается штаб-квартира «Газпрома» — компания перерегистрировалась в Санкт-Петербурге в 2021 году. Комплекс, помимо офисных помещений, также предусматривает обзорную площадку, панорамный ресторан, многофункциональные пространства, планетарий и другие объекты.#новости #лахтацентр #газпром
Боты чтоль не помещаются уже?
Экспансия на "дружественные" страны, чтобы не перестали быть дружественными, в ближайшее время
Как «с языка снял» 💯
Там открывается отделение Службы безопасности HSBC. Говорят станет основным источником дохода у Газпрома.
К моменту окончания строительства стоимость строительства может превысить стоимость Газпрома.
Типа настолько хорошо все у Газпрома?
На рендеры пока деньги есть, и у ржд тоже на рендеры есть денег.