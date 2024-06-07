Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Приёмная
Дизайн
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Старая версия
Артур Томилко
Будущее

Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с АО «Синергия» о строительстве двух небоскрёбов рядом с «Лахта Центром»

Высота зданий составит 703 метра и 555 метров.

  • Соглашение подписано на ПМЭФ, передаёт «Фонтанка». Оно предполагает строительство двух небоскрёбов — «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».
  • Башни будут расположены рядом с уже построенным «Лахта Центром», высота которого 462 метра. Высота новых зданий составит 703 и 555 метров. Когда начнётся строительство — неизвестно.
  • 5 июня 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер показал Владимиру Путину проект «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3».
  • Строительство «Лахта Центра» завершилось в 2018 году. В здании располагается штаб-квартира «Газпрома» — компания перерегистрировалась в Санкт-Петербурге в 2021 году. Комплекс, помимо офисных помещений, также предусматривает обзорную площадку, панорамный ресторан, многофункциональные пространства, планетарий и другие объекты.

#новости #лахтацентр #газпром

4
46
46 комментариев
Я сказал свое имя машине

Боты чтоль не помещаются уже?

29
Ответить
Покер

Экспансия на "дружественные" страны, чтобы не перестали быть дружественными, в ближайшее время

3
Ответить
Mr. xXx

Как «с языка снял» 💯

1
Ответить
Иванов Иван

Там открывается отделение Службы безопасности HSBC. Говорят станет основным источником дохода у Газпрома.

Ответить
Бинарный Ёж

К моменту окончания строительства стоимость строительства может превысить стоимость Газпрома.

21
Ответить
NoName

Типа настолько хорошо все у Газпрома?

14
Ответить
Gerge Thunder

На рендеры пока деньги есть, и у ржд тоже на рендеры есть денег.

10
1
Ответить