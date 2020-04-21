Почему пандемия Covid-19 так сильно повлияла на экономику и что делать, чтобы подобное не повторилось

Это перевод заметки инвестора Марка Андриссена «Время создавать».

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Я публикую небольшие очерки на русском и английском в канале в Telegram и в своём блоге на Medium.

Весь западный мир, несмотря на колоссальное количество предупреждений, оказался не готов к эпидемии коронавируса. Грандиозный провал в эффективности государственных институтов и неспособности быстро и адекватно отреагировать на угрозу повлияет на всё последующее десятилетие.

И даже несмотря на то, что пандемия, к сожалению, не побеждена, уже пришло время спрашивать, почему такая ситуация стала возможна и что мы можем сделать с этим.

Многие из нас перекладывают всю вину и ответственность на какую-то политическую партию или нелюбимое правительство. Но суровая действительность состоит в том, что облажались все: целые страны, регионы и города оказались не готовы, и это несмотря на тяжелую работу и непередаваемую отвагу и жертвы людей на местах. Так что проблема лежит гораздо глубже обвинения политических оппонентов или наций.

С одной стороны, проблему вызвал недостаток воображения, мы не предвидели худший сценарий. Однако, с другой стороны, проблема в том, чего мы не сделали заранее и что мы не можем сделать сейчас. Это провал в конкретных действиях, а особенно он заключается в том, что мы утратили всеобъемлющую способность создавать.

Мы видим это на примере тех вещей, которые нам критически нужны прямо сейчас. У нас нет достаточного количество тестов на коронавирус, даже материалов для его проведения — обычных ватных тампонов и реагентов.

В больницах недостаточно коек, оборудованных аппаратами ИВЛ. Недостаточно хирургических масок, защитных очков и медицинских халатов. Когда я пишу это, власти Нью-Йорка отчаянно призывают использовать дождевики в качестве медицинских халатов. Дождевики! В Америке 2020 года!

У нас нет ничего: ни терапии, ни вакцины от новой угрозы, несмотря на многолетние предупреждения о переносимых летучими мышами коронавирусах.

​Врач измеряет температуру пациента aa.com.tr

Я надеюсь, учёные создадут вакцину в обозримом будущем, но после этого они могут столкнуться с нехваткой производственных мощностей для масштабирования производства. И даже если эта проблема будет решена, смогут ли внедрить вакцину в использование достаточно быстро? Например, ученые пять лет ждали одобрения регуляторов на вакцину против Эболы, вспышка которой случилась в 2014 году. И стоила многих жизней.

У нас в США даже нет системы, позволяющей быстро распределить федеральные деньги нуждающимся людям и бизнесам. Десятки миллионов уволенных работников и их семей, миллионы небольших бизнесов испытывают серьезные проблемы здесь и сейчас, и у нас нет заранее подготовленного на такие случаи способа перевести им деньги без катастрофических задержек.

Правительство ежегодно собирает деньги с граждан и бизнеса и никогда не думало о создании системы распределения денег в те моменты, когда это необходимо сильнее всего.

Почему у нас нет всех этих вещей и систем? Производить медицинское оборудование и открывать новые финансовые каналы — не рокет-сайнс, в отличие от производства вакцины от нового вируса. Производство медицинских масок и перевод денег — это просто. У нас могли быть мощности для производства, но мы решили отказаться от них, не иметь механизмов, заводов и систем. Мы решили ничего не создавать.

И вы не просто наблюдаете самодовольное молчаливое согласие с текущим положением дел и нежеланием создавать быстро в условиях пандемии. Вы видите это на протяжении всей западной истории, особенно американской.

Мы наблюдаем отблески этого в жилищном вопросе в наших городах. Мы не можем построить даже близкое к достаточному количество жилья в городах с растущим экономическим потенциалом, что приводит к непозволительно завышенным ценам на жилье в таких местах, как Сан-Франциско. Это делает практически невозможным переезд туда для обычных людей, ровно как и перспектива устроиться на многообещающую в будущем работу.

Мы не строим новые города, совсем. Когда продюсеры Westworld захотели показать американский город будущего, они выбрали не Сиэтл, Лос-Анджелес или Остин, они отправились в Сингапур. Казалось бы, во всех лучших городах мира нас должны окружать блестящие в свете солнца небоскребы с потрясающими условиями жизни, во много раз превосходящими нынешние. И где это?

Мы наблюдаем это в образовании. В стране находятся все ведущие мировые университеты, но их размеры позволяют им принять на обучение лишь небольшой процент от 4 млн восемнадцатилетних граждан США. Или 120 млн восемнадцатилетних со всего мира.

Почему бы не дать возможность каждому восемнадцатилетнему учиться в университете? Разве высшее образование не та самая важная вещь, которую мы можем дать молодым поколениям? Почему бы не построить больше университетов или не увеличить те, что есть сейчас?

Последней серьезной инновацией в нашей системе начального и школьного образования было внедрение методологии Монтессори в 1960-х. Мы проводили множество исследований на протяжении последних 50 лет, которые не применялись на практике.

Почему бы не построить больше школ по системе K-12, используя все накопленные знания? Мы знаем, что индивидуальное образование может увеличить результаты ученика на два среднеквадратичных отклонения. У нас есть интернет. Почему бы нам не построить систему, которая соединит каждого школьника с преподавателем, чтобы радикально улучшить качество образования?

​Класс Монтессори

Мы наблюдаем это в производстве. Вопреки расхожему мнению, уровень американского производства сейчас выше, чем когда-либо, но почему тогда огромные объёмы производства были выведены в регионы с более дешевой рабочей силой?

Мы знаем, как строить заводы с высокой степенью автоматизации. Мы знаем, какое большое количество высокооплачиваемых рабочих мест для проектирования, строительства и ежедневного оперирования потребуется на этих заводах. Мы уже столкнулись со стратегической проблемой вывода производства за границу.

Почему мы не строим «космические дредноуты» Илона Маска — огромные, инновационные, современные заводы, производящие всевозможные виды необходимых продуктов и ценностей с наивысшим возможным качеством по минимально возможным ценам на территории всей страны?

Мы наблюдаем это в системе транспорта. Где сверхзвуковые самолеты? Где миллионы дронов-доставщиков? Где высокоскоростные поезда, парящие монорельсы, гиперлуп — и да, летающие машины, конечно же.

Разве проблема в деньгах? Верится с трудом. Находятся же деньги на бесконечное финансирование военных операций на Ближнем Востоке, банковской системы, авиа- и автопроизводителей.

Федеральное правительство приняло пакет мер по спасению страны от последствий эпидемии коронавируса за две недели! Я поддерживаю Николаса Стерна, когда он говорит, что капитализм в том, как мы заботимся о людях, которых не знаем.

Все перечисленные выше области должны стать почвой для массированных инвестиций, одинаково полезных как для инвестора, так и для потребителей. Может быть проблема в недостатке технической компетенции? Уж точно нет, иначе бы у нас не было домов и небоскребов, школ и больниц, машин и поездов, компьютеров и смартфонов — всего, чем мы ежедневно пользуемся сейчас.

Проблема в отсутствии желания. Проблема в инертности. Мы должны хотеть создавать в этих сферах. Мы должны хотеть этого сильнее, чем мы хотели бы предотвратить это. Проблема в том, что вокруг слишком много регулирования и что его захватили.

Мы должны захотеть появления новых компаний, которые создадут производство в этих сферах, даже если должностные лица не хотят этого. Проблема в силе воли. Мы должны создавать.

И мы должны отделить важность создания в этих областях от идеологии и политики. При этом обе стороны должны внести вклад в создание.

Право на создание начинается с производства, а оно захвачено коррумпированными силами, удерживающими в своих интересах рыночную конкуренцию и создание ноу-хау.

Право создавать новые, нужные миру вещи в критичных областях должно и будет упорно бороться против кланового капитализма, преград регулирующих органов, закостенелых олигополий, рискованного офшорного производства и превалирования сиюминутных выгод инвесторов, что удивительно, над более выгодного для них в долгосрочной перспективе инвестирования свободных средств в инновации для потребителей.

Пришло время всесторонней, не вызывающей сомнений, бескомпромиссной политической поддержки права агрессивно инвестировать в новые продукты, новые индустрии, новые производства, новые научные направления и перспективные, огромные скачки вперед.

Кто-то говорит о том, что государственный сектор должен более активно присутствовать во всех этих областях на лидирующих позициях. На что я отвечаю — докажите свое превосходство!

Докажите, что государственный сектор построит лучшие больницы, лучшую транспортную систему, лучшие города и дома. Перестаньте защищать старую, укоренившуюся и удобную, но не отвечающую нынешним вызовам систему. Посвятите государственный сектор созданию будущего.

Мильтон Фридман однажды сказал, что огромная ошибка государственного сектора в том, что она судит по программам и намерениям, а не по результатам. Вместо того чтобы видеть в новых программах личное оскорбление и неуважение к нынешней системе, воспримите ее как вызов — создайте новые вещи и покажите результат.

Покажите, что новые модели здравоохранения в государственном секторе могут быть дешевыми и эффективными. Когда следующая эпидемия коронавируса нагрянет, удивите нас! Даже частные университеты, такие как Гарвард, щедро финансируются государством.

Так почему 100 тысяч или 1 млн студентов не могут поступать в Гарвард ежегодно? Почему регуляторы и налогоплательщики не требуют с Гарварда активно способствовать созданию новых ценностей?

Решите проблему изменения климата через создание — эксперты по энергетике утверждают, что все производство электроэнергии, оставляющее углеродный след по всей планете, можно заменить созданием нескольких тысяч ядерных электростанций с нулевым выбросом. Так давайте построим их! В целом мы можем начать с десяти. Потом построим сто. А потом остальное.

На самом деле я думаю, что такой акт создания в широком смысле даст возможность перезагрузить американскую мечту. Все, что мы создаем в огромных объемах: компьютеры, телевизоры, стремительно дешевеет. А то, что создается в меньших, как жилье, школы, больницы, взлетает в цене.

Что такое американская мечта? Это возможность иметь собственный дом и семью, которую можешь обеспечить. Нам нужно переломить агрессивно растущие цены на жилье, образование и здравоохранение, чтобы убедиться, что каждый американец может исполнить свою мечту. И единственный способ сделать это — начать создавать новое будущее сейчас.

Создавать непросто, иначе бы мы все это делали. Мы должны больше требовать от политических лидеров, предпринимателей и инвесторов. Мы должны требовать большего от нашей культуры и общества. И мы должны быть требовательнее друг к другу. Мы все имеем возможность внести вклад в процесс создания.

На каждом шагу всем вокруг нас мы должны задавать вопрос: что мы создаем. В создании чего мы принимаем участие, или как мы помогаем создавать другим, или как мы учим создавать других, или как мы заботимся о тех, кто создает.

Если работа, которую вы выполняете сейчас, не связана ни с созданием, ни с заботой о людях напрямую, то знайте, мы подвели вас, и нам нужно, чтобы вы выбрали карьеру и должность, где вы сможете внести вклад в создание. Даже в наиболее уязвимых и обшарпанных системах есть выдающиеся люди, и наша задача подключить все таланты к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся, и созданию ответов и решений к этим проблемам.

Я ожидаю, что эта заметка станет объектом для критики. Вот моё скромное предложение критикам. Вместо того чтобы нападать на мои идеи о том, что создавать, придумайте собственные! Что, по вашему мнению, мы должны создать? Не ничтожен шанс, что я соглашусь с вами.

В основе нашей нации и цивилизации лежит производство, лежит создание. Наши предки создавали поезда и дороги, фермы и заводы, потом компьютеры, потом чипы, смартфоны, и бесчисленное множество других вещей, владение которыми мы принимаем как должное.