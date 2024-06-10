Nokia провела первый в мире аудиозвонок с «трёхмерным» звуком через сотовую сеть

Впервые компания продемонстрировала технологию в 2022 году, но использовала её только в видеосервисах.Гендиректор Nokia Пекка Лундмарк провёл с послом Финляндии по цифровым технологиям Стефаном Линдстремом первый в мире аудиозвонок с технологией Immersive Voice and Audio Services (IVAS). Оба использовали «обычные смартфоны с 5G». Об этом сообщает агентство Reuters.Кодек IVAS обеспечивает передачу «трёхмерного» звука на любые устройства (например, телефоны, планшеты или компьютеры). Современные телефонные звонки — монофонические, то есть с плоским и менее детальным звуком, пишет издание. IVAS же обеспечивает 3D-звук, а собеседники слышат друг друга так же, как если бы находились рядом.По словам руководства Nokia, большинство смартфонов оснащены как минимум двумя микрофонами, а значит могут передавать в реальном времени пространственные характеристики звонка для IVAS.Nokia планирует лицензировать технологию, но для широкого распространения, «вероятно, потребуется несколько лет», пишет Reuters.Впервые Nokia показала возможности «иммерсивных» звонков в ноябре 2022 года на конференции Slush в Хельсинки. До этого компания демонстрировала технологию только в видеозвонках.#nokia #новости
Да начнём дискуссию, что nokia не умерла. Просто трубки не производит. Аминь!
Почему не производит? Производит, просто вам захламили рынок китайцы, поэтому нокиа до вас даже не доходит
молодцы, работа идёт
Нокиа живи!!! А вообще круто что на месте не стоят и развитие идет в ногу со временем
Это оч круто, только сомневаюсь, что для внедрения потребуются «несколько лет». В последние годы путь в прод пиздецки быстрый стал.
Nokia планирует лицензировать технологию, но для широкого распространения, «вероятно, потребуется несколько лет», пишет Reuters.главное,чтобы не потерялась актуальность этого открытия