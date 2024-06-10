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Маша Цепелева
Будущее

Nokia провела первый в мире аудиозвонок с «трёхмерным» звуком через сотовую сеть

Впервые компания продемонстрировала технологию в 2022 году, но использовала её только в видеосервисах.

  • Гендиректор Nokia Пекка Лундмарк провёл с послом Финляндии по цифровым технологиям Стефаном Линдстремом первый в мире аудиозвонок с технологией Immersive Voice and Audio Services (IVAS). Оба использовали «обычные смартфоны с 5G». Об этом сообщает агентство Reuters.
  • Кодек IVAS обеспечивает передачу «трёхмерного» звука на любые устройства (например, телефоны, планшеты или компьютеры). Современные телефонные звонки — монофонические, то есть с плоским и менее детальным звуком, пишет издание. IVAS же обеспечивает 3D-звук, а собеседники слышат друг друга так же, как если бы находились рядом.
  • По словам руководства Nokia, большинство смартфонов оснащены как минимум двумя микрофонами, а значит могут передавать в реальном времени пространственные характеристики звонка для IVAS.
  • Nokia планирует лицензировать технологию, но для широкого распространения, «вероятно, потребуется несколько лет», пишет Reuters.
  • Впервые Nokia показала возможности «иммерсивных» звонков в ноябре 2022 года на конференции Slush в Хельсинки. До этого компания демонстрировала технологию только в видеозвонках.

#nokia #новости

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7 комментариев
Виталий

Да начнём дискуссию, что nokia не умерла. Просто трубки не производит. Аминь!

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Тофсла и Вифсла

Почему не производит? Производит, просто вам захламили рынок китайцы, поэтому нокиа до вас даже не доходит

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kate.mully

молодцы, работа идёт

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Алексей Жданов

Нокиа живи!!! А вообще круто что на месте не стоят и развитие идет в ногу со временем

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Мать Тереза

Это оч круто, только сомневаюсь, что для внедрения потребуются «несколько лет». В последние годы путь в прод пиздецки быстрый стал.

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Дима К.

Nokia планирует лицензировать технологию, но для широкого распространения, «вероятно, потребуется несколько лет», пишет Reuters.главное,чтобы не потерялась актуальность этого открытия

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