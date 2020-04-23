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Будущее
Татьяна Боброва
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S7 Group заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт» до «лучших времён» Материал редакции

У группы пока «нет возможности им заниматься».

  • Проект плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) заморожен, рассказал основной владелец S7 Group Владислав Филев в интервью «Коммерсанту». Компания перебазировала командное судно и стартовую платформу из США во Владивосток, но дальше заниматься проектом возможности нет.
  • «Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен. Правда, когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке… Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», — отметил Филев.
  • S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. Сама платформа впервые была использована для запуска ракет из экваториальной зоны Тихого океана в 1999 году. В 2018 году S7 Space закрыла сделку по покупке космодрома у РКК «Энергия», но коммерческие запуски не проводила.
«Морской старт» S7

#новость #морскойстарт #s7space

Будущее
Обсуждаем развитие науки и техники, которое повлияет на жизнь в ближайшие годы.
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22 комментария
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Вася Пражкин

3

Полагаю, из-за текущего кризиса S7 будет не до платформы и она отдаст ее за копейки государству, чтобы не нести расходы. Государство выделит несколько миллиардов, 90% разворуют, а платформа будет ржаветь еще долго.

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Vladislav S

Вася
4

А потом рогозин скажет, что это все американцы гадят

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Вася Пражкин

Vladislav
4

В то время как американцы вообще должны памятник Рогозину поставить, высотой в статую Свободы. Столько для развития американской космонавтики сделал! 

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Денис Демидов

Вася
0

Да, дураков у нас на сто лет припасено, как этот батутчик запустил космическую программу американцам, так Хрущев своим ботинком весь запад сплотил вокруг США.
Но есть вероятность, что он не дурак, а предатель, который себе политических очков накопил за счет нац. интересов.

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Michael Smith

Вася
0

Полагаю, из-за текущего кризиса S7 будет не до платформы и она отдаст ее за копейки государству, чтобы не нести расходы

S7 и купила его "за копейки" от первоначальной стоимости. Начальная стоимость проекта $3,5 млрд. 25% платилось Россией.

После банкротства Морского старта S7 купила его за $160 млн.

Ответить

Вася Пражкин

Michael
0

Для Вас $160M - копейки? Мистер Безос, это Вы? 

Ответить

Michael Smith

Вася
3

А кавычки там для кого стоят?

и да, купить за 4,5% от реальной стоимости – это за копейки

Ответить

Денис Демидов

Michael
0

Может даже уже рекламой все сполна окупили, сколько про S7 писали, это как-то иммидж все равно подняло.

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Продавать надо или партнёриться. На рынке сейчас есть пару сверх лёгких ракет, для них старт на экваторе большое преимущество. 

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Syzygy

Alexandre
1

Это какие же? На рынке есть только Electron и ему и так норм.

Ответить

Michael Smith

Alexandre
0

Они обанкротились из-за низкой загрузки. Пишут что для окупаемости им надо 2-3 ракеты запускать за одно плавание.

Ответить

Dmitry Shevelev

0

Страна просто не та, тут ни космос ни космические стартапы не нужны..

Ответить

Michael Smith

Dmitry
1

А в США им что мешало и почему обанкротились?

Ответить

Dmitry Shevelev

Michael
0

SeaLaunch перестал быть возможен потому что исчезли ракеты Зенит, они были русско-украинские, а этой дружбе пришел конец в связи с известными событиями.. Заменить их нечем, новые ракеты Роскосмос уже лет 5 обещает, но даже не начал.. Частникам тоже почти нереально чтото сделать без РК..

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Michael Smith

Dmitry
0

SeaLaunch перестал быть возможен потому что исчезли ракеты Зенит, они были русско-украинские, а этой дружбе пришел конец в связи с известными событиями

Только обанкротились они в 2009, задолго до Крыма, тогда никаких проблем с выпуском не было. Проблема была с неудачной концепцией, им не хватало заказов для окупаемости плаваний на экватор. Надо было сразу несколько пусков делать за раз.

А насчет перезапуска проекта, там шли переговоры о выпуске Зенитов
8 октября 2017 года гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев сообщил СМИ, что 10 октября ожидается подписание соглашения между «Роскосмосом» и S7 на возобновление производства ракет «Зенит», предназначенных для старта с плавучего космодрома. Россия будет производить двигатели РД-171 и комплектующие для ракет «Зенит», которые будут выпускаться на Украине, но из-за внешнеполитических сложностей в отношениях Москвы и Киева собирать их вместе будут в США через дочернюю фирму S7 Sea Launch Limited. Аналогичную схему предполагают использовать при необходимости запустить «Зенит» с космодрома Байконур. Украинские и российские комплектующие будут поставлять в Казахстан, где на площадках космодрома будет организована окончательная сборка ракет

и вроде даже договорились
Пресс-служба Южного машиностроительного завода отметила, что имеет заказ на три ракеты-носителя «Зенит», по которым уже получена частичная оплата. Работы выполняются в рамках ранее согласованного графика.

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Dmitry Shevelev

Michael
0

А потом его отменили потому что не удалось получить разрешение на поставку российских компонентов для сборки. Потом вроде как РК согласился сделать свою легкую ракету, и новостей о ней ровно ноль..

Ответить

Michael Smith

Dmitry
0

Я выше говорили про банкротство в США, в 2009 году. Тогда никаких проблем с поставками Зенита не было.

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Anton Zakharuk

0

Этой платформой можно заблокировать Керченский пролив!

Ответить

Vladislav S

–2

Рассия, Рассия! Впердё! 

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
0

Вы так кремлю на руку играете, тех, у кого душа за Россию болит заставляете терпеть Путина, ведь они никак не примут ваше "Рассия! Впердё!"

Ответить

Vladislav S

Денис
0

Ну значит не пришло ещё время. 

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Денис Демидов

Vladislav
0

Власть все делает, чтобы они выглядели патриотами, даже узбек усманов мультики советские выкупает, а все оппозиционеры выглядели как американские подстилки.
Нужно формировать оппозицию нового типа, национально ориентированную, только она сможет в перспективе вычистить дерьмо из кремля.

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