S7 Group заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт» до «лучших времён»
Материал редакции
У группы пока «нет возможности им заниматься».
Проект плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) заморожен, рассказал основной владелец S7 Group Владислав Филев в интервью «Коммерсанту». Компания перебазировала командное судно и стартовую платформу из США во Владивосток, но дальше заниматься проектом возможности нет.
«Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен. Правда, когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке… Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», — отметил Филев.
S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. Сама платформа впервые была использована для запуска ракет из экваториальной зоны Тихого океана в 1999 году. В 2018 году S7 Space закрыла сделку по покупке космодрома у РКК «Энергия», но коммерческие запуски не проводила.
Вася Пражкин
Полагаю, из-за текущего кризиса S7 будет не до платформы и она отдаст ее за копейки государству, чтобы не нести расходы. Государство выделит несколько миллиардов, 90% разворуют, а платформа будет ржаветь еще долго.
Vladislav SВася
А потом рогозин скажет, что это все американцы гадят
Вася ПражкинVladislav
В то время как американцы вообще должны памятник Рогозину поставить, высотой в статую Свободы. Столько для развития американской космонавтики сделал!
Денис ДемидовВася
Да, дураков у нас на сто лет припасено, как этот батутчик запустил космическую программу американцам, так Хрущев своим ботинком весь запад сплотил вокруг США.
Но есть вероятность, что он не дурак, а предатель, который себе политических очков накопил за счет нац. интересов.
Michael SmithВася
Полагаю, из-за текущего кризиса S7 будет не до платформы и она отдаст ее за копейки государству, чтобы не нести расходы
S7 и купила его "за копейки" от первоначальной стоимости. Начальная стоимость проекта $3,5 млрд. 25% платилось Россией.
После банкротства Морского старта S7 купила его за $160 млн.
Вася ПражкинMichael
Для Вас $160M - копейки? Мистер Безос, это Вы?
Michael SmithВася
А кавычки там для кого стоят?
и да, купить за 4,5% от реальной стоимости – это за копейки
Денис ДемидовMichael
Может даже уже рекламой все сполна окупили, сколько про S7 писали, это как-то иммидж все равно подняло.
Alexandre Svergoun
Продавать надо или партнёриться. На рынке сейчас есть пару сверх лёгких ракет, для них старт на экваторе большое преимущество.
SyzygyAlexandre
Это какие же? На рынке есть только Electron и ему и так норм.
Michael SmithAlexandre
Они обанкротились из-за низкой загрузки. Пишут что для окупаемости им надо 2-3 ракеты запускать за одно плавание.
Dmitry Shevelev
Страна просто не та, тут ни космос ни космические стартапы не нужны..
Michael SmithDmitry
А в США им что мешало и почему обанкротились?
Dmitry ShevelevMichael
SeaLaunch перестал быть возможен потому что исчезли ракеты Зенит, они были русско-украинские, а этой дружбе пришел конец в связи с известными событиями.. Заменить их нечем, новые ракеты Роскосмос уже лет 5 обещает, но даже не начал.. Частникам тоже почти нереально чтото сделать без РК..
Michael SmithDmitry
SeaLaunch перестал быть возможен потому что исчезли ракеты Зенит, они были русско-украинские, а этой дружбе пришел конец в связи с известными событиями
Только обанкротились они в 2009, задолго до Крыма, тогда никаких проблем с выпуском не было. Проблема была с неудачной концепцией, им не хватало заказов для окупаемости плаваний на экватор. Надо было сразу несколько пусков делать за раз.
А насчет перезапуска проекта, там шли переговоры о выпуске Зенитов
8 октября 2017 года гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев сообщил СМИ, что 10 октября ожидается подписание соглашения между «Роскосмосом» и S7 на возобновление производства ракет «Зенит», предназначенных для старта с плавучего космодрома. Россия будет производить двигатели РД-171 и комплектующие для ракет «Зенит», которые будут выпускаться на Украине, но из-за внешнеполитических сложностей в отношениях Москвы и Киева собирать их вместе будут в США через дочернюю фирму S7 Sea Launch Limited. Аналогичную схему предполагают использовать при необходимости запустить «Зенит» с космодрома Байконур. Украинские и российские комплектующие будут поставлять в Казахстан, где на площадках космодрома будет организована окончательная сборка ракет
и вроде даже договорились
Пресс-служба Южного машиностроительного завода отметила, что имеет заказ на три ракеты-носителя «Зенит», по которым уже получена частичная оплата. Работы выполняются в рамках ранее согласованного графика.
Dmitry ShevelevMichael
А потом его отменили потому что не удалось получить разрешение на поставку российских компонентов для сборки. Потом вроде как РК согласился сделать свою легкую ракету, и новостей о ней ровно ноль..
Michael SmithDmitry
Я выше говорили про банкротство в США, в 2009 году. Тогда никаких проблем с поставками Зенита не было.
Anton Zakharuk
Этой платформой можно заблокировать Керченский пролив!
Vladislav S
Рассия, Рассия! Впердё!
Денис ДемидовVladislav
Вы так кремлю на руку играете, тех, у кого душа за Россию болит заставляете терпеть Путина, ведь они никак не примут ваше "Рассия! Впердё!"
Vladislav SДенис
Ну значит не пришло ещё время.
Денис ДемидовVladislav
Власть все делает, чтобы они выглядели патриотами, даже узбек усманов мультики советские выкупает, а все оппозиционеры выглядели как американские подстилки.
Нужно формировать оппозицию нового типа, национально ориентированную, только она сможет в перспективе вычистить дерьмо из кремля.