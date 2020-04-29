Разработка пока находится на ранней стадии, но в планах компании — передавать на линзу данные со смартфона.

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Американская компания Mojo Vision, которая занимается разработкой «умных» линз, привлекла $51 млн, пишет TechCrunch.

Основным инвестором выступила New Enterprise Associates, в числе партнёров — Motorola Solutions Venture Capital, Dolby Family Ventures и другие.

Разработка находится на ранней стадии. В январе журналист TechCrunch использовал крепления наподобие монокля, чтобы приблизить пробный образец к глазу и оценить эффект от линзы.

The Verge

Устройство представляет собой твёрдую линзу, в которую интегрированы микродисплей, датчики движения и изображения, а также радиопередатчик, синхронизированный со смартфоном. В будущем на микродисплее будут отображаться данные со смартфона либо окружающие человека предметы, поясняет The Verge.

Эти линзы позволят, например, лучше видеть в темноте, а также помогут людям с нарушениями или просто плохим зрением, поясняет издание. Дисплей будет давать им более чёткое, яркое изображение.

Стартап работает над тем, чтобы также встроить в линзу батарейку, которая позволит устройству работать до 25 часов без подзарядки.

Mojo Vision рассчитывает, что помимо производства для массового сегмента сможет предлагать свою продукцию медицинским организациям. Даты выпуска продукции стартап не сообщает. Привлечённые средства он вложит в развитие технологии.