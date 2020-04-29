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Будущее
Галина Мубаракшина
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Американский стартап-разработчик «умных» линз для улучшения зрения Mojo Vision привлёк $51 млн от Motorola и других Материал редакции

Разработка пока находится на ранней стадии, но в планах компании — передавать на линзу данные со смартфона.

9 комментариев
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Американская компания Mojo Vision, которая занимается разработкой «умных» линз, привлекла $51 млн, пишет TechCrunch.

Основным инвестором выступила New Enterprise Associates, в числе партнёров — Motorola Solutions Venture Capital, Dolby Family Ventures и другие.

Разработка находится на ранней стадии. В январе журналист TechCrunch использовал крепления наподобие монокля, чтобы приблизить пробный образец к глазу и оценить эффект от линзы.

The Verge

Устройство представляет собой твёрдую линзу, в которую интегрированы микродисплей, датчики движения и изображения, а также радиопередатчик, синхронизированный со смартфоном. В будущем на микродисплее будут отображаться данные со смартфона либо окружающие человека предметы, поясняет The Verge.

Эти линзы позволят, например, лучше видеть в темноте, а также помогут людям с нарушениями или просто плохим зрением, поясняет издание. Дисплей будет давать им более чёткое, яркое изображение.

Стартап работает над тем, чтобы также встроить в линзу батарейку, которая позволит устройству работать до 25 часов без подзарядки.

Mojo Vision рассчитывает, что помимо производства для массового сегмента сможет предлагать свою продукцию медицинским организациям. Даты выпуска продукции стартап не сообщает. Привлечённые средства он вложит в развитие технологии.

Компания была основана в 2015 году в Сан-Франциско Дрю Перкинсом, Майклом Дирингом и Майклом Вимером. Без учёта последнего финансирования стартап привлёк $108 млн в трёх раундах.

#новость #стартапы #инвестиции

Галина Мубаракшина
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0
9 комментариев
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Ilya Brin

9

Батарейка для такой линзы потянет на отдельный стартап

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Evgeny Belkin

2

EyePhone гыг

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Victor Glembitskiy

1

Как гугл гласс повзрослел

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Michael Tretyak

0

Интересная тема

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Полет Нормальный

Michael
0

насмотрелись фантастических фильмов. Вряд ли сделают. Очки то пока никто нормально сделать никто не может, а линзы точно после них появятся.

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Michael Tretyak

Полет
0

Это был сарказм :) Написал «интересная тема», поскольку не представляю, как и какой они впихнут туда источник питания и по какой технологии они будут делать дисплей :) видимо, сразу штекер в голову, как в Johnny Mnemonic

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Zero GoD

0

По моему опасная штука )
И в обычных линзах проблемы возникают
А тут ещё и электронная с аккумуляторами

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Valera Rybakoff

0

Ни хрена себе она здоровая.

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Sergey Sorokin

0

ща бабосики поднимут венчурны, пять лет повеселятся и закроются. 

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