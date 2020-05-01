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Будущее
Евгений Делюкин
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NASA выбрало SpaceX, Blue Origin и Dynetics для разработки проекта лунных модулей и отправки астронавтов на Луну Материал редакции

Всего агентство выделило трём компаниям $967 млн — у них есть десять месяцев, чтобы доработать прототипы, способные доставить астронавтов с орбиты на поверхность Луны.

11 комментариев
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30 апреля космическое агентство NASA объявило о выборе трёх частных космических компаний, которые будут разрабатывать проекты лунных посадочных модулей в рамках космической программы Artemis. SpaceX принадлежит генеральному директору Tesla Элону Маску, а Blue Origin — главе Amazon Джеффу Безосу.

Цель Artemis — отправить пилотируемый космический корабль на южный полюс Луны к 2024 году и организовать постоянные миссии к 2028 году. Это первая «лунная» миссия NASA с 1972 года и программы Apollo-17.

  • SpaceX получит от NASA $135 млн на разработку лунной версии корабля Starship. В случае успеха компания сможет предложить NASA дешевый и многоразовый проект.
Starship на поверхности Луны
  • Blue Origin стала генеральным подрядчиком. Она возглавляет команду National Team, в которой объединилась с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Drapper для поддержки программы Arthemis.
  • National Team получит $579 млн на доработку посадочного модуля Blue Moon, разработку программы запуска, проектирования систем, а также обеспечения безопасности и выполнения миссии. Lockheed Martin разрабатывает многоразовое средство подъёма и возглавит полёт, Northrop Grumman создаст «передаточный элемент», а Draper займётся спуском и бортовым оборудованием. Проект запустится на ракете Blue Origin New Glenn.
Blue Moon на поверхности Луны
  • Dynetics получит $253 млн. Она разрабатывает многоразовый космический аппарат совместно с компанией Sierra Nevada Corporation.
Проект Dynetics

NASA пока не выбрало окончательный вариант: агентство в течение десяти месяцев будет оценивать техническую готовность и перспективы каждого проекта, а затем заключит контракт с победителем.

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#новость #космос #spacex #blueorigin

Евгений Делюкин
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0
11 комментариев
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AeternaMens

2

Как тебе такое, Дмитрий Рогозин? 

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Valera Rybakoff

AeternaMens
1

Да они там угарают от суммы в $967 млн. Это маленькая яхта и пара швейцарских часов. 😂

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Vladislav S

AeternaMens
0

Надеемся он тоже подхватит вирус. Этот вирус действительно может стать чудом и помочь избавиться не только от Рогизина но и многих его коллег среди власти

Ответить

Ilya Brin

0

Интересно мнение Роскосмоса и Олега 😏

Ответить

Anton Reut

Ilya
0

Какой смысл в лунной гонке снова? Что там делать? И не надо баек про Гелий-3, его невозможно использовать без термоядерного реактора который пока только во влажных мечтах ученых ))

Ответить

Андрей Чуль

0

Звучит как серьезная заявка на успех

Ответить

Syzygy

0

 для создания лунных модулей

Для разработки проекта всё же. Тот, кто конкретно будет создавать модули, определится позже.

Ответить

Евгений Делюкин

Syzygy
0

Справедливо, уточнил

Ответить

Anton Reut

0

Сначала SpaceX собирались на Марс, теперь на Луну, лет через 5 захотят свою МКС, а потом плюнут и скажут "и так норм на орбиту летаем!" )))

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Stas Klymenko

Anton
0

Так они и не отказались. 
Сначала подготовят Starship для полетов в целом.
Затем пилотируемая миссия к Луне.
После этого к Марсу.

Логично же, не? 

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Anton Reut

Stas
0

Это уже смешно выглядит ) С теми технологиями с которыми они разрабатывают свой старшип им никакой Марс не светит, с этими примитивными химическими двигателями. И они реально думают что старшип сможет вот так вертикально стоять на лунном грунте? Серьезно? ))

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