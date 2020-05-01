Всего агентство выделило трём компаниям $967 млн — у них есть десять месяцев, чтобы доработать прототипы, способные доставить астронавтов с орбиты на поверхность Луны.

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30 апреля космическое агентство NASA объявило о выборе трёх частных космических компаний, которые будут разрабатывать проекты лунных посадочных модулей в рамках космической программы Artemis. SpaceX принадлежит генеральному директору Tesla Элону Маску, а Blue Origin — главе Amazon Джеффу Безосу.

Цель Artemis — отправить пилотируемый космический корабль на южный полюс Луны к 2024 году и организовать постоянные миссии к 2028 году. Это первая «лунная» миссия NASA с 1972 года и программы Apollo-17.

SpaceX получит от NASA $135 млн на разработку лунной версии корабля Starship. В случае успеха компания сможет предложить NASA дешевый и многоразовый проект.

Starship на поверхности Луны

Blue Origin стала генеральным подрядчиком. Она возглавляет команду National Team, в которой объединилась с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Drapper для поддержки программы Arthemis.

National Team получит $579 млн на доработку посадочного модуля Blue Moon, разработку программы запуска, проектирования систем, а также обеспечения безопасности и выполнения миссии. Lockheed Martin разрабатывает многоразовое средство подъёма и возглавит полёт, Northrop Grumman создаст «передаточный элемент», а Draper займётся спуском и бортовым оборудованием. Проект запустится на ракете Blue Origin New Glenn.

Blue Moon на поверхности Луны

Dynetics получит $253 млн. Она разрабатывает многоразовый космический аппарат совместно с компанией Sierra Nevada Corporation.

Проект Dynetics