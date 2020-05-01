Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Всего агентство выделило трём компаниям $967 млн — у них есть десять месяцев, чтобы доработать прототипы, способные доставить астронавтов с орбиты на поверхность Луны.
30 апреля космическое агентство NASA объявило о выборе трёх частных космических компаний, которые будут разрабатывать проекты лунных посадочных модулей в рамках космической программы Artemis. SpaceX принадлежит генеральному директору Tesla Элону Маску, а Blue Origin — главе Amazon Джеффу Безосу.
Цель Artemis — отправить пилотируемый космический корабль на южный полюс Луны к 2024 году и организовать постоянные миссии к 2028 году. Это первая «лунная» миссия NASA с 1972 года и программы Apollo-17.
NASA пока не выбрало окончательный вариант: агентство в течение десяти месяцев будет оценивать техническую готовность и перспективы каждого проекта, а затем заключит контракт с победителем.
Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?
Да они там угарают от суммы в $967 млн. Это маленькая яхта и пара швейцарских часов. 😂
Надеемся он тоже подхватит вирус. Этот вирус действительно может стать чудом и помочь избавиться не только от Рогизина но и многих его коллег среди власти
Интересно мнение Роскосмоса и Олега 😏
Какой смысл в лунной гонке снова? Что там делать? И не надо баек про Гелий-3, его невозможно использовать без термоядерного реактора который пока только во влажных мечтах ученых ))
для создания лунных модулей
Для разработки проекта всё же. Тот, кто конкретно будет создавать модули, определится позже.
Сначала SpaceX собирались на Марс, теперь на Луну, лет через 5 захотят свою МКС, а потом плюнут и скажут "и так норм на орбиту летаем!" )))
Так они и не отказались.
Сначала подготовят Starship для полетов в целом.
Затем пилотируемая миссия к Луне.
После этого к Марсу.
Логично же, не?
Это уже смешно выглядит ) С теми технологиями с которыми они разрабатывают свой старшип им никакой Марс не светит, с этими примитивными химическими двигателями. И они реально думают что старшип сможет вот так вертикально стоять на лунном грунте? Серьезно? ))
Блоги компаний
Показать еще