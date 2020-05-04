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Технология позволяет «сфотографировать» объект со смартфона и перенести на экран компьютера без фона.
Французский разработчик и дизайнер Сириль Дианье (Cyril Diagne) показал прототип приложения AR Cut & Paste. Оно позволяет «копировать» реальные объекты и «вставлять» в Adobe Photoshop с помощью технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта.
Технология позволяет «сфотографировать» отдельный объект с помощью смартфона, а затем перенести его без фона на экран компьютера с открытым графическим редактором. При этом ракурс объекта сохранится.
Для распознавания объекта и удаления фона используется библиотека машинного обучения BASNet (Qin et al, CVPR 2019).
Алгоритм OpenCV SIFT позволяет для вставки объекта определить точки на экране компьютера, на которые направлена камера.
Вот вроде человек не ракету в космос запустил, но из таких не очень больших изменений меняется весь мир! Будущее не рядом, мы каждый день живем в будущем))
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