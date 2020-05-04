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Будущее
Лиана Липанова
773

Видео: прототип интерфейса для «копирования» реальных объектов и переноса в Photoshop Материал редакции

Технология позволяет «сфотографировать» объект со смартфона и перенести на экран компьютера без фона.

3 комментария
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Французский разработчик и дизайнер Сириль Дианье (Cyril Diagne) показал прототип приложения AR Cut & Paste. Оно позволяет «копировать» реальные объекты и «вставлять» в Adobe Photoshop с помощью технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Cyril Diagne @cyrildiagne
4/10 - Cut & paste your surroundings to Photoshop

Code: https://github.com/cyrildiagne/ar-cutpaste

Book: @HOLOmagazine
Garment: SS17 by @thekarentopacio
Type: Sainte Colombe by @MinetYoann @ProductionType
Technical Insights: ↓

#ML #AR #AI #AIUX #Adobe #Photoshop https://t.co/LkTBe0t0rF

Технология позволяет «сфотографировать» отдельный объект с помощью смартфона, а затем перенести его без фона на экран компьютера с открытым графическим редактором. При этом ракурс объекта сохранится.

Для распознавания объекта и удаления фона используется библиотека машинного обучения BASNet (Qin et al, CVPR 2019).

Cyril Diagne @cyrildiagne
The secret sauce here is BASNet (Qin et al, CVPR 2019) for salient object detection and background removal.

The accuracy and range of this model are stunning and there are many nice use cases so I packaged it as a micro-service / docker image: https://github.com/cyrildiagne/basnet-http https://t.co/DGe9IffPtS

Алгоритм OpenCV SIFT позволяет для вставки объекта определить точки на экране компьютера, на которые направлена камера.

Cyril Diagne @cyrildiagne
And again, the OpenCV SIFT trick to find where the phone is pointing at the screen.

I also packaged it as a small python library: https://github.com/cyrildiagne/screenpoint

Send a camera image + a screenshot and you get accurate x, y screen coordinates! https://t.co/OOCFrrZseZ

#photoshop #github

Лиана Липанова
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0
3 комментария
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НeMockow

1

Нужная вещь)

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Антон Мостяев

0

Вот вроде человек не ракету в космос запустил, но из таких не очень больших изменений меняется весь мир! Будущее не рядом, мы каждый день живем в будущем))

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Егор Тарасов

0

Убийца фотошопа!

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