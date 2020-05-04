Технология позволяет «сфотографировать» объект со смартфона и перенести на экран компьютера без фона.

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Французский разработчик и дизайнер Сириль Дианье (Cyril Diagne) показал прототип приложения AR Cut & Paste. Оно позволяет «копировать» реальные объекты и «вставлять» в Adobe Photoshop с помощью технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Технология позволяет «сфотографировать» отдельный объект с помощью смартфона, а затем перенести его без фона на экран компьютера с открытым графическим редактором. При этом ракурс объекта сохранится.

Для распознавания объекта и удаления фона используется библиотека машинного обучения BASNet (Qin et al, CVPR 2019).

Cyril Diagne @cyrildiagne



The accuracy and range of this model are stunning and there are many nice use cases so I packaged it as a micro-service / docker image: https://t.co/DGe9IffPtS The secret sauce here is BASNet (Qin et al, CVPR 2019) for salient object detection and background removal.The accuracy and range of this model are stunning and there are many nice use cases so I packaged it as a micro-service / docker image: https://github.com/cyrildiagne/basnet-http

Алгоритм OpenCV SIFT позволяет для вставки объекта определить точки на экране компьютера, на которые направлена камера.