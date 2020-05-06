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Будущее
Татьяна Боброва
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Фото: прототип «умного» дома размером с фургон от сингапурского стартапа Nestron Материал редакции

Жилище стоит от $52 тысяч.

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Сингапурский стартап Nestron представил прототип крошечного «умного» дома Cube Two, пишет Business Insider. Дом рассчитан на трёх-четырёх человек и уже доступен к заказу.

Cube Two Nestron

В доме есть гостиная, кухня, ванная комната и спальня. Большая часть мебели встроена и уже включена в базовую стоимость дома. Среди «умной» бытовой техники — стиральная машина, холодильник, кондиционер и плита, которыми можно управлять с помощью ИИ-помощника Canny.

Nestron
Nestron
Nestron
Nestron
Nestron

Компания открыла предзаказ по цене от $52 000 (около 3,78 млн рублей).

#дом #стартапы

Татьяна Боброва
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