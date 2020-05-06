Сингапурский стартап Nestron представил прототип крошечного «умного» дома Cube Two, пишет Business Insider. Дом рассчитан на трёх-четырёх человек и уже доступен к заказу.

В доме есть гостиная, кухня, ванная комната и спальня. Большая часть мебели встроена и уже включена в базовую стоимость дома. Среди «умной» бытовой техники — стиральная машина, холодильник, кондиционер и плита, которыми можно управлять с помощью ИИ-помощника Canny.