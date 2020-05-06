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Жилище стоит от $52 тысяч.
Сингапурский стартап Nestron представил прототип крошечного «умного» дома Cube Two, пишет Business Insider. Дом рассчитан на трёх-четырёх человек и уже доступен к заказу.
В доме есть гостиная, кухня, ванная комната и спальня. Большая часть мебели встроена и уже включена в базовую стоимость дома. Среди «умной» бытовой техники — стиральная машина, холодильник, кондиционер и плита, которыми можно управлять с помощью ИИ-помощника Canny.
Компания открыла предзаказ по цене от $52 000 (около 3,78 млн рублей).
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