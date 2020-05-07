Alphabet отказалась от строительства «умного» города в Канаде: из-за кризиса реализовать проект стало слишком сложно
Материал редакции
Дочерняя компания холдинга планировала создать технологический «город будущего» на месте промышленного района.
Принадлежащая холдингу Alphabet компания Sidewalk Labs отказалась от планов по строительству «умного» города Кисайд (Quayside) в Торонто, Канада. Об этом рассказал гендиректор компании Даниэль Л. Докторофф.
Из-за «беспрецедентной» экономической неопределённости, в том числе на рынке недвижимости в Торонто, реализовать проект на площади 12 акров (48 500 м²) стало слишком сложно, пояснил Докторофф.
В октябре 2017 года канадские власти заключили договор на создание плана застройки окрестностей с Sidewalk Labs, планируя создать в удалённом промышленном районе Торонто в «умный» город.
В июне 2019 года Sidewalk Labs представила генеральный план развития территории. 20 мая 2020 года власти Торонто должны были дать ответ, поддерживают ли они продолжение работы над проектом, уточняет CNBC.
Кисайд должен был стать примером более комфортного для жизни города благодаря использованию технологий и современного подхода к дизайну общественных пространств. Sidewalk Labs хотела создать район, где «умный» мусоропровод будет самостоятельно сортировать отходы, а сигналы светофоров будут автоматически подстраиваться под людской трафик.