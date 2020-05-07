Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Будущее
Галина Мубаракшина
236

Alphabet отказалась от строительства «умного» города в Канаде: из-за кризиса реализовать проект стало слишком сложно Материал редакции

Дочерняя компания холдинга планировала создать технологический «город будущего» на месте промышленного района.

  • Принадлежащая холдингу Alphabet компания Sidewalk Labs отказалась от планов по строительству «умного» города Кисайд (Quayside) в Торонто, Канада. Об этом рассказал гендиректор компании Даниэль Л. Докторофф.
  • Из-за «беспрецедентной» экономической неопределённости, в том числе на рынке недвижимости в Торонто, реализовать проект на площади 12 акров (48 500 м²) стало слишком сложно, пояснил Докторофф.
  • В октябре 2017 года канадские власти заключили договор на создание плана застройки окрестностей с Sidewalk Labs, планируя создать в удалённом промышленном районе Торонто в «умный» город.
  • В июне 2019 года Sidewalk Labs представила генеральный план развития территории. 20 мая 2020 года власти Торонто должны были дать ответ, поддерживают ли они продолжение работы над проектом, уточняет CNBC.
  • Кисайд должен был стать примером более комфортного для жизни города благодаря использованию технологий и современного подхода к дизайну общественных пространств. Sidewalk Labs хотела создать район, где «умный» мусоропровод будет самостоятельно сортировать отходы, а сигналы светофоров будут автоматически подстраиваться под людской трафик.
Sidewalk Labs
Город Google в Торонто: что компания планирует…
По словам Кристины Вернер, курирующей создание портфолио инноваций и плана устойчивого развития…
vc.ru

#новость #alphabet #sidewalklabs

Галина Мубаракшина
+5803
2
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","sidewalklabs","alphabet"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 125603, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 19:52:03 +0300", "is_special": false }
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Больше данных – лучше продуктовый подход
Qiwi
Подписан
Отписаться
«К кризису в бизнесе нужно относиться как к научному опыту: да, бизнес может погибнуть, но ничто не мешает начать новый»
Колонка от сооснователя QIWI Бориса Кима — о новой реальности, в которой мы живём.
11
CoMagic
Подписан
Отписаться
Как бар «Ровесник» перешел в онлайн: вечеринки в Instagram, бармены-курьеры и донаты от клиентов
Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» в рамках проекта CoMagic.Help рассказывает, как трансформировал бизнес …
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Сергеев
за день
Денег не хватает. Остальное терпимо. 
Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса до 31 мая
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

Месье Никита

Власти Москвы продлили…

Anton Matrosov

Власти Москвы продлили…

Анон Плиз

Власти Москвы продлили…

Анон Плиз

Власти Москвы продлили…

Alexey Praskovin

Как выбрать направление и войти…

Сергей Кожаев

Google впервые с 2017 года…

Месье Никита

Власти Москвы продлили…

Nikolai O

Скачал приложение, считай…

Анон Плиз

Власти Москвы продлили…

Sergey Nikolaevich…

4 маркетинговые стратегии за 9…

Ayta Luzgina

Лояльность к бренду и как её…

Георгий Хромченко

Google удаляет сайт из выдачи…

Дмитрий Энтелис

«Один провал — и инвесторы…

Maxim Syabro

Google впервые с 2017 года…

Anatoly

14 месяцев геймификации во…

Елена Сорокина

Data Insight: впервые за 13 лет…

GREAKLY

Власти Москвы продлили…