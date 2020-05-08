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Будущее
Галина Мубаракшина
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Работавшие над «городом будущего» в Канаде сотрудники Alphabet привлекли $400 млн на улучшение инфраструктуры США Материал редакции

Например, они планируют построить завод с роботизированной сортировкой мусора и инвестировать в технологичные стартапы.

  • Руководители компании Sidewalk Infrastructure Partners (SIP) Джонатан Винер и Брайан Барлоу привлекли $400 млн от Alphabet и Ontario Teachers Pension Plan, передаёт Fortune. Компания займётся совершенствованием инфраструктуры США с помощью новых технологий.
  • SIP входит в Sidewalk Labs, дочернюю компанию Alphabet. Sidewalk Labs работала над проектом «города будущего» в Канаде, но в мае 2020 года она заявила о закрытии проекта из-за сложности реализации в кризис.
  • Sidewalk Labs планировала создать на месте промышленного района в Торонто высокотехнологичный «умный» город, где мусоропроводы сами разделяют мусор, приложения присылают жителям оповещения о свободных шезлонгах на пляже, а светофоры управляют дорожным движениям, ориентируясь на количество людей на улице.
  • Как и Sidewalk Labs, её подразделение планирует внедрять в городскую инфраструктуру новые технологии: датчики, системы анализа данных, беспилотники. Но приоритет компании — экономика замкнутого цикла.
  • SIP планирует не строить в США «умный» город с нуля, а помогать существующим городам обрести нужную инфраструктуру, поясняет Fortune. Например, решить проблему пластикового загрязнения, построив высокотехнологичный завод. Мусор на нём будут сортировать роботы с помощью технологий машинного обучения. Пластик SIP планирует продавать компаниям типа Coca-Cola и Procter & Gamble.
  • Компания будет приобретать активы, а также инвестировать в стартапы, отвечающие её целям. По словам Винера, инвесторы SIP не ждут быстрого возврата вложенных средств: это многолетний проект, рассказал он изданию.

#новость #alphabet

Галина Мубаракшина
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