Медтех-компания Endiatx запустила клинические испытания робокапсулы для исследований ЖКТ

В будущем врачи смогут обойтись без зонда при гастроскопии. Начать опорные исследования в «ведущем» медучреждении США планируют в третьем-четвёртом квартале 2024 года. Компания не раскрыла название из-за условий соглашения, но у него большой опыт в гастроэнтерологии.PillBot — «роботизированная» капсула размером 13 мм на 30 мм. Она оснащена светодиодами, камерами на 2,3 Мп, поддержкой беспроводного соединения, аккумулятором, «микромоторами и пропеллерами».Последние позволяют капсуле «маневрировать», проходя через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Именно это отличает продукт от других аналогичных решений на рынке, пишут СМИ.Источник фото: NewAtlasВ будущем управлять капсулой будет ИИ, а пока этим занимается врач с помощью контроллера. Изображение с камер передаётся на компьютер или в приложение в режиме реального времени. Из организма капсула выйдет естественным путём и вплоть до этого момента будет собирать данные.Endiatx рассчитывает получить одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и к началу 2026 года запустить коммерческие продажи.По мнению компании, капсулы можно будет продавать в обычных аптеках без рецепта — примерно за $50 (чуть больше 4000 рублей по курсу на 25 июня 2024 года). В таком случае пациенты смогут проходить обследования без анестезии (некоторым она нужна) и удалённо — общаясь с врачом в Zoom.В долгосрочной перспективе Endiatx надеется, что сможет также выпустить «мини-нейрохирургов» — другие робокапсулы, которые будут удалять полипы и глиобластомы, прижигать раны и брать биопсию.Источник фото: VentureBeatEndiatx основана в 2019 году в Калифорнии. К июню 2024 года она привлекла $7 млн. В компании говорят, что привлекать деньги в медтехе стало трудно после краха Theranos Элизабет Холмс.Не помогает и то, что инвесторы ищут быструю прибыль, а также быстрый «экзит», выход из бизнеса с продажей доли. Вот, прежде всего, и вкладываются в сервисы, которые лишь улучшают то, что уже создано, вместо того чтобы «рисковать». Изображения с камер капсулы#медтех