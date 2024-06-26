Российский разработчик нейротехнологий Neiry привлёк 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторов

В 2021 году компания уже привлекала 541 млн рублей. Компания привлекла инвестиции от венчурного фонда «Восход» и группы частных инвесторов, их имена не раскрываются, пишут «Ведомости». Какую долю они получили, также неизвестно, в «Восходе» уточнили только, что у фонда она миноритарная.Neiry направит привлечённые средства на доработку и коммерциализацию продуктов в новых нишах. Например, компания планирует доработать наушники-«вкладыши» со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала Neiry Buds+ для выхода на медицинский рынок.Прототип разработчик представил в апреле 2024 года. Такая стимуляция нормализует функционирование парасимпатической нервной системы, что позволяет бороться с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами.Компания занимается разработкой нейротехнологий и созданием продуктов на основе технологии «мозг-компьютер» с использованием электроэнцефалографии и других методов. В частности, она разрабатывает наушники и головные повязки для анализа психофизиологического состояния пользователя в режиме реального времени.Neiry основал в 2017 году Александр Панов. По собственным данным, в штате 80 человек, больше 70% — разработчики и инженеры. В 2021 году компания уже привлекала 541 млн рублей, её оценка составила 2,4 млрд, утверждали в Neiry.Тогда же она заявляла, что разрабатывает нейроинтерфейсы, которые позволят использовать компьютеры с помощью мозга. Например, она тестировала VR-шлемы со встроенными интерфейсами. В компании объяснили, что они позволяли управлять техникой, но в «усечённом» виде. Сами же устройства дорогие и у них «узкое» применение.По собственным данным, с начала 2023 года Neiry продала более 2000 нейроустройств. Среди клиентов — физлица и компании. Выручка, по собственным данным, за 2022 год составила 32 млн рублей, за 2023-й — 120 млн рублей. Прибыль компания не раскрывает. Это подтверждают данные Rusprofile: в одном из юрлиц компании, ООО «Нейри», выручка за 2022 год составила 32 млн рублей, за 2023-й — 128 млн рублей. Убыток за 2022-й — 36 млн рублей, за 2023-й — 32 млн рублей.Повязка на голову Neiry Headband. Фото: Neiry#новости #neiry
Пользовался кто их продукцией? Как оно?
У меня бессонница, хочу в клинику на стимулирование каких-то там зон. (Посоветовал врач). Сон стал огонь, а еще ушел гипертонус мышц.
Если это, что-то подобное для дома, то крутая штука.
головные повязки для анализа психофизиологического состояния пользователя в режиме реального времени.- прикольно конечно,но сомнительно, свободных мест в психушках и так нет🤣🤣🤣
Повязки не для анализа. Статью прочитай.
О, в этом году еще не было тут. Знатный лохотронный оголовник )