Blue Origin пожаловалась регулятору на SpaceX, попросив ограничить частоту запусков Starship

Компания не хочет, чтобы предприятие Илона Маска запускало ракету до 44 раз в год с площадки во Флориде. Blue Origin ещё 21 июня 2024 года подала жалобу в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA, выдаёт разрешения на космические запуски), пишет Business Insider.Жалоба — часть процесса подготовки FAA нового заявления о воздействии на окружающую среду, которое нужно для оценки запусков SpaceX. Компания планирует расширить стартовый комплекс во Флориде и производить до 44 запусков Starship в год. Регулятор в связи с этим в мае 2024-го попросил все заинтересованные стороны подавать комментарии, которые он должен учесть.По мнению Blue Origin, сверхтяжёлая ракета Starship несёт в себе столько топлива, что в зону, необходимую для обеспечения безопасности запуска, могут войти находящиеся рядом площадки других компаний и гражданские объекты. Также запускам сопутствуют перекрытия инфраструктуры, что тоже влияет на другие компании.Космическая компания Джеффа Безоса также отмечает, что она арендует площадку рядом со SpaceX, поэтому опасается за безопасность собственных сотрудников и имущества — например, из-за последствий взрывов, избыточного давления при звуковом ударе и прочего.Blue Origin просит FAA внимательно отнестись к возможным последствиям для окружающей среды, так как Starship оказывает на неё больше воздействия, чем любая другая ракета при запуске. Поэтому компания просит сократить частоту запусков до того количества, где воздействие окажется «минимальным». Что компания имеет в виду, она не пояснила.Также Blue Origin просит правительство построить больше дорог, чтобы уменьшить последствия перекрытий для других компаний, и требовать от SpaceX возмещения возможных убытков.Илон Маск в ответ на жалобу написал «Sue Origin» («Засудим Blue Origin», здесь игра слов с названием компании — vc.ru). Чат-бот Grok от запущенной Маском xAI в ответ на просьбу расшифровать фразу предположил, что это «саркастичный комментарий с отсылкой на попытки Blue Origin обращаться к регуляторам вместо честной конкуренции».Площадка SpaceX в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Фото: SpaceXВ апреле 2021 года NASA выбрало SpaceX для строительства модуля для отправки астронавтов на Луну, отдав ей контракт стоимостью $2,9 млрд. В тендере участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США, но та отклонила их протест.В конце июля того же года Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт, а также заплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. 16 августа Blue Origin обратилась в суд, а 20 августа NASA приостановило контракт со SpaceX.В итоге иск отклонили, а NASA в марте 2022 года объявила конкурс на разработку ещё одного посадочного модуля — уже его Blue Origin смогла выиграть. #новости #blueorigin #spacex #starship
Жалуются... А надо просто попросить этого парня.
Ябеда - корябина
Ябеда-корябеда.
Если хочешь нагнуть конкурента жалуйся и приплетай окружающую среду. Других способов пиндосы не знают.
Маск тоже пиндос получается
Что компания имеет в виду, она не пояснилаНу и, собственно, никто не ожидал.
Да кому не все равно на эту природу. Не мешайте Маску запускать ракеты, нормальные штуки мужик делает