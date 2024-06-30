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Таня Боброва
Будущее

Neuralink отложила операцию по вживлению мозгового чипа второму пациенту

У кандидата возникли проблемы со здоровьем. Вероятно, операцию проведут в июле 2024 года.

  • Neuralink должна была установить мозговой чип второму пациенту в конце июня 2024 года, но операцию приостановили из-за состояния здоровья пациента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Неврологического института Барроу (Barrow Neurological Institute) Майкла Лоутона.
  • У пациента были проблемы со здоровьем, которые сделали его неподходящим кандидатом для тестов экспериментального устройства. Вероятно, теперь операцию проведут в июле 2024 года. Neuralink не ответила на запрос о комментарии.
  • Стартап Илона Маска получил разрешение на вживление мозгового чипа второму пациенту в мае 2024 года. По данным WSJ, в планах компании было подать заявки также регуляторам в Великобритании и Канаде и имплантировать чип десяти людям в течение 2024 года.
  • Нейротехнологическая Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала чип человеку — 29-летнему Ноланду Арбо, которого парализовало из-за несчастного случая.
  • Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции. Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.
Евгения Евсеева
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С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.

Ноланд Арбо. Фото: <a href="https://www.wired.com/story/neuralink-first-patient-interview-noland-arbaugh-elon-musk/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Wired</a>

#новости #neuralink

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2 комментария
Дмитрий Абрамов

ну что сказать, при данной технологии у нее нет будущего, нужно разрабатывать новые материалы, данные электроды отторгаются

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KendSharrien

Все равно надеемся на лучшее

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