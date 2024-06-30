Neuralink отложила операцию по вживлению мозгового чипа второму пациенту

У кандидата возникли проблемы со здоровьем. Вероятно, операцию проведут в июле 2024 года.Neuralink должна была установить мозговой чип второму пациенту в конце июня 2024 года, но операцию приостановили из-за состояния здоровья пациента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора Неврологического института Барроу (Barrow Neurological Institute) Майкла Лоутона.У пациента были проблемы со здоровьем, которые сделали его неподходящим кандидатом для тестов экспериментального устройства. Вероятно, теперь операцию проведут в июле 2024 года. Neuralink не ответила на запрос о комментарии.Стартап Илона Маска получил разрешение на вживление мозгового чипа второму пациенту в мае 2024 года. По данным WSJ, в планах компании было подать заявки также регуляторам в Великобритании и Канаде и имплантировать чип десяти людям в течение 2024 года.Нейротехнологическая Neuralink разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В январе 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировала чип человеку — 29-летнему Ноланду Арбо, которого парализовало из-за несчастного случая.Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции. Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.Евгения ЕвсееваБудущее27 мая«Я чувствую, что делаю значимую работу»: первый пациент с вживлённым имплантом Neuralink — о своих впечатлениях С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.#новости #neuralink
ну что сказать, при данной технологии у нее нет будущего, нужно разрабатывать новые материалы, данные электроды отторгаются
Все равно надеемся на лучшее