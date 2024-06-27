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Евгения Евсеева
Будущее

SpaceX получит от NASA $843 млн на разработку аппарата для вывода МКС с орбиты

Это должно произойти после 2030 года — до этого срока страны-участницы обязались использовать станцию.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
  • NASA выбрало SpaceX для разработки аппарата, который предназначен для контролируемого схода с орбиты Международной космической станции (МКС).
  • На эти цели агентство выделит космической компании Илона Маска $843 млн. После создания аппарата он станет собственностью NASA. Предполагается, что во время управляемого схода МКС он разрушится вместе со станцией.
  • Также в будущем NASA собирается отдельно выделить деньги на услуги по запуску аппарата — получит их SpaceX или другая компания, не уточняется.
  • МКС запустили на орбиту в 1998 году, это совместный проект 14 стран. В работе станции участвуют пять агентств — «Роскосмос» (Россия), NASA (США), CSA (Канада), ESA (страны Европы), JAXA (Япония).
  • Согласно заявлению NASA, CША и ещё несколько стран обязались эксплуатировать МКС до 2030 года, а Россия взяла на себя обязательства по продолжению работы станции как минимум до 2028-го.
Саша Аксентьева
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«Представьте, что вы обладаете сверхвозможностями: можете висеть вниз головой на потолке, как летучая мышь, и летать»

Отрывок из книги астронавта Кристофера Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле» — о том, как устроен быт на космической станции.

«Представьте, что вы обладаете сверхвозможностями: можете висеть вниз головой на потолке, как летучая мышь, и летать»

#новости #spacex #мкс

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45 комментариев
Альвар

Лайфхак Маску.
Берешь $843 млн, $842 млн себе, на $1млн делаешь аппарат. Спустя время упс, пук, среньк ничего не полетело надо еще 800 млн

9
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Star Light

Михал Иваныч, вам бы везде устроить свою уютную пилораму

9
1
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dddaaasss

Тут нужны специалисты с проекта Луна-25

4
1
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Boris Lovchev

Надо как то продвинуть этот комент, Маск оценит) а если он уже так делает ?)

2
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Психиатрическая неотложка

Ты же только что описал российскую экономику.

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Vitali

Дмитрий Олегович, вы?)

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1
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Dmitry Puzhaev

🤣🤣🤣ой,ну тогда они будут повторюхами,не думаю,что там у них такая схема прокатит с их любовью к искам)

1
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