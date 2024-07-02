«Роскосмос» утвердил график создания российской орбитальной станции — её развёртывание завершат в 2033 году

А собирать её на орбите начнут с 2027 года. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции (РОС), сообщила госкорпорация.В него войдут работы по проектированию и изготовлению модулей станции, проведение лётных испытаний «пилотируемого корабля нового поколения», создание ракет-носителей, наземной космической инфраструктуры, работа отраслевых научных институтов, которые будут сопровождать проект.Помимо этого, подписали госконтракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблём и ракетой-носителем «Ангара» на космодроме Восточный. Разворачивать станцию начнут в 2027 году — вместе с запуском научно-энергетического модуля. Он будет составлять ядро станции вместе с ещё тремя модулями — универсально узловым, щлюзовым и базовым. Их должны запустить до 2030 года. С 2031-го по 2033 год пройдёт второй этап, во время которого станцию расширят путём стыковки двух целевых модулей.В июле 2022 года Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и займётся разработкой собственной станции. О её потенциальном строительстве Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.После несколько стран договорились использовать МКС до 2030 года, Россия — до 2028-го. Для разработки аппарата, который сведёт станцию с орбиты, выбрали SpaceX.Полина ЛааксоБудущее2 апрРоскосмос утвердил эскизный проект российской орбитальной станции — её должны развернуть до 2032 года Она сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.#новости #роскосмос
Все разворачивают и разворачивают а братушки восточные в 2,5 раза больше пусков проводят
Больше, чем 2.5, гораздо больше.
В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков.
Россия совершила 19.
И на это будут свои оправдания, хоть я и не сторонница опираться в достижениях на запад, у них свой путь, у нас свой!
Не дальновидно, 2036 год же базовый
Скорее уж Илон на Марс переедет…
Лучше к 50-у 😁 а там глядишь и страна будет другой
К луне 25 можно пристыковать