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Евгения Евсеева
Будущее

«Роскосмос» утвердил график создания российской орбитальной станции — её развёртывание завершат в 2033 году

А собирать её на орбите начнут с 2027 года.

  • Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции (РОС), сообщила госкорпорация.
  • В него войдут работы по проектированию и изготовлению модулей станции, проведение лётных испытаний «пилотируемого корабля нового поколения», создание ракет-носителей, наземной космической инфраструктуры, работа отраслевых научных институтов, которые будут сопровождать проект.
  • Помимо этого, подписали госконтракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблём и ракетой-носителем «Ангара» на космодроме Восточный.
  • Разворачивать станцию начнут в 2027 году — вместе с запуском научно-энергетического модуля. Он будет составлять ядро станции вместе с ещё тремя модулями — универсально узловым, щлюзовым и базовым. Их должны запустить до 2030 года. С 2031-го по 2033 год пройдёт второй этап, во время которого станцию расширят путём стыковки двух целевых модулей.
  • В июле 2022 года Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и займётся разработкой собственной станции. О её потенциальном строительстве Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.
  • После несколько стран договорились использовать МКС до 2030 года, Россия — до 2028-го. Для разработки аппарата, который сведёт станцию с орбиты, выбрали SpaceX.
Полина Лааксо
Будущее
Роскосмос утвердил эскизный проект российской орбитальной станции — её должны развернуть до 2032 года

Она сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

Роскосмос утвердил эскизный проект российской орбитальной станции — её должны развернуть до 2032 года

#новости #роскосмос

4
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29
29 комментариев
Сергей И

Все разворачивают и разворачивают а братушки восточные в 2,5 раза больше пусков проводят

9
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S.Capusta

Больше, чем 2.5, гораздо больше.
В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков.
Россия совершила 19.

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1
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G.Ramirez

И на это будут свои оправдания, хоть я и не сторонница опираться в достижениях на запад, у них свой путь, у нас свой!

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dddaaasss

Не дальновидно, 2036 год же базовый

6
1
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Mr Black

Скорее уж Илон на Марс переедет…

4
1
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Rafael Khachatryan

Лучше к 50-у 😁 а там глядишь и страна будет другой

4
1
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Леонид Гнездилов

К луне 25 можно пристыковать

4
1
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