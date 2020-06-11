Рассуждает популяризатор космонавтики, создатель блогов «Зелёный кот» и «Открытый космос» Виталий Егоров.

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10 июня ТАСС сообщило, что S7 Group готовится продать плавучий космодром «Морской старт» одной из дочерних структур госкорпорации «Росатом». По данным источников агентства, у компании недостаточно денег, чтобы содержать непрофильные активы.

Однако причина не только в нехватке средств — на основателя компании Владислава Филёва свалилось сразу несколько проблем, считает Виталий Егоров. В своей колонке он рассуждает, что повлияло на решение продать космодром и какие перспективы остались у российской частной космонавтики.

Что случилось с «Морским стартом»

Проект S7 Space изначально был связан с огромными технологическими и политическими рисками. Его не смогли удержать на плаву, потому что на основателей свалилось сразу несколько проблем.

Сложности начались, когда S7 купила у РКК «Энергия» американскую компанию Sea Launch, которой принадлежал космодром «Морской старт». Sea Launch попадала под американские законы о нераспространении технологий, так что нельзя было просто взять платформу, купить и перевезти в Россию. Из-за этого часть электронного оборудования пришлось снять с корабля и оставить на берегу в США.

До того как S7 купила «Морской старт», он запускал ракеты «Зенит» украинского производства. Но в 2014 году сотрудничество России и Украины в космической отрасли прекратилось по политическим причинам.

Основатели проекта Владислав и Наталья Филёвы пытались наладить производство своих ракет, ждали, что «Роскосмос» быстрее сделает «Союз-5», которая заменит «Зенит». Они надеялись, что смогут сгладить все политические разногласия между странами и объединить участников космической деятельности вокруг проекта. Это было очень романтично и благородно с их стороны, но крайне малореализуемо.

Сказалась и личная трагедия Филёва — в марте 2019 года погибла его супруга, которая фактически начала проект и принимала очень большое участие в нём.

Последнее, что подкосило проект, — коронавирус, который подорвал деятельность S7.

Остаётся надеяться, что «Росатом» выплатит компании достойную цену, которая хоть немного компенсирует те $200 млн, которые в него вложили, а у Филёва останется интерес к космосу, и в будущем он найдёт, как его реализовать.

Какие перспективы остались у частной космонавтики в России

У частных космических компаний в России есть два варианта развития. Первый — делать что-то, к чему не проявляет интереса «Роскосмос». Например, компания «КосмоКурс» готовит ракету для запуска космических туристов.

Успехи Илона Маска этой компании не светят — её зарубежные конкуренты Blue Origin и Virgin Galactic уже вовсю запускают испытательные ракеты, а у «КосмоКурса» ещё нет ни двигателя, ни стартовой площадки, и развитие стопорят бюрократические барьеры. Но это самая перспективная российская компания на сегодня, потому что она движется к освоению нового рынка.

Ещё одна ниша — производство малых космических аппаратов. Например, компания «Спутникс» делает их для школ и институтов, а компания «ОКБ Пятое поколение» разрабатывает для таких аппаратов компоненты.

Второй вариант развития для частников — делать что-то, что нужно «Роскосмосу», чему он сам не может уделять достаточно времени.

Например, компания «Азмерит» разработала малый звёздный датчик, который необходим в системе ориентации космических аппаратов. Стартап частично приобрела государственная компания «Российские космические системы». Сейчас его развивают и частники, работающие над технологией, и государство, которое предоставляет испытательные мощности. Это скромный пример, но он показывает, что частники и государство могут сотрудничать и развиваться вместе.

В 2019 году в России появился ещё один проект, основатели которого не выбрали ни один из этих вариантов и собрались «изобрести космонавтику с нуля». «Национальная космическая компания» хочет создать собственную лёгкую ракету-носитель для вывода полезных грузов на орбиту.

У компании пока нет лицензии на космическую деятельность, но 3 июня она запустила собственный пластиковый прототип суборбитальной ракеты на высоту 15 километров. Это напоминает то, чем занимался Сергей Королёв в 1930-е годы, когда запустил свою первую ракету на высоту нескольких сотен метров. На фоне Илона Маска проект смотрится наивно, но для компании это школа, она пытается что-то сделать — и уже за это её можно похвалить.

Запуск ракеты «Вятка» «Национальной космической компании»

Чего не хватает частной российской космонавтике для развития

«Роскосмос» принимает участие в развитии частной космонавтики. Например, его специалисты упростили порядок лицензирования деятельности частных космических компаний. Это облегчит жизнь частных стартапов в период наземных разработок до первых запусков.

Но такой поддержки мало для того, чтобы наша космонавтика привлекала частные инвестиции и чтобы развивался бизнес, который будет извлекать пользу для людей из космических разработок.

Пока у нас в сознании работает полное противопоставление частных и государственных компаний, развитие частного космоса будет происходить не благодаря, а вопреки.

В космонавтике нужно развивать прикладные направления, но не нарезать государственную отрасль на мелкие кусочки и раздавать их частникам. Нужно на основе уже имеющихся заделов создавать новые услуги и возможности, которые будут интересны на международном рынке.

На мой взгляд, частники должны сконцентрироваться на предоставлении услуг на базе государственного технического багажа, а государство должно осознать, что частные компании приносят такую же пользу экономике страны, как и государственные, и помогать нужно всем.

Но инерция мышления и предубеждения в государственной космонавтике очень сильна. Поэтому единственный верный на сегодня способ получить поддержку для частных компаний — показать свои возможности в том узком диапазоне, который на сегодня возможен, постепенно браться за более амбициозные задачи.

Двигаться к крупным проектам нужно медленно, но отвечая за каждый шаг. Сделали маленький ракетный двигатель, запустили маленький спутник, показали, что всё работает, — показали, что можете делать и больше.