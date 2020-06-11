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Рассуждает популяризатор космонавтики, создатель блогов «Зелёный кот» и «Открытый космос» Виталий Егоров.
10 июня ТАСС сообщило, что S7 Group готовится продать плавучий космодром «Морской старт» одной из дочерних структур госкорпорации «Росатом». По данным источников агентства, у компании недостаточно денег, чтобы содержать непрофильные активы.
Однако причина не только в нехватке средств — на основателя компании Владислава Филёва свалилось сразу несколько проблем, считает Виталий Егоров. В своей колонке он рассуждает, что повлияло на решение продать космодром и какие перспективы остались у российской частной космонавтики.
Проект S7 Space изначально был связан с огромными технологическими и политическими рисками. Его не смогли удержать на плаву, потому что на основателей свалилось сразу несколько проблем.
Сложности начались, когда S7 купила у РКК «Энергия» американскую компанию Sea Launch, которой принадлежал космодром «Морской старт». Sea Launch попадала под американские законы о нераспространении технологий, так что нельзя было просто взять платформу, купить и перевезти в Россию. Из-за этого часть электронного оборудования пришлось снять с корабля и оставить на берегу в США.
До того как S7 купила «Морской старт», он запускал ракеты «Зенит» украинского производства. Но в 2014 году сотрудничество России и Украины в космической отрасли прекратилось по политическим причинам.
Основатели проекта Владислав и Наталья Филёвы пытались наладить производство своих ракет, ждали, что «Роскосмос» быстрее сделает «Союз-5», которая заменит «Зенит». Они надеялись, что смогут сгладить все политические разногласия между странами и объединить участников космической деятельности вокруг проекта. Это было очень романтично и благородно с их стороны, но крайне малореализуемо.
Сказалась и личная трагедия Филёва — в марте 2019 года погибла его супруга, которая фактически начала проект и принимала очень большое участие в нём.
Последнее, что подкосило проект, — коронавирус, который подорвал деятельность S7.
Остаётся надеяться, что «Росатом» выплатит компании достойную цену, которая хоть немного компенсирует те $200 млн, которые в него вложили, а у Филёва останется интерес к космосу, и в будущем он найдёт, как его реализовать.
У частных космических компаний в России есть два варианта развития. Первый — делать что-то, к чему не проявляет интереса «Роскосмос». Например, компания «КосмоКурс» готовит ракету для запуска космических туристов.
Успехи Илона Маска этой компании не светят — её зарубежные конкуренты Blue Origin и Virgin Galactic уже вовсю запускают испытательные ракеты, а у «КосмоКурса» ещё нет ни двигателя, ни стартовой площадки, и развитие стопорят бюрократические барьеры. Но это самая перспективная российская компания на сегодня, потому что она движется к освоению нового рынка.
Ещё одна ниша — производство малых космических аппаратов. Например, компания «Спутникс» делает их для школ и институтов, а компания «ОКБ Пятое поколение» разрабатывает для таких аппаратов компоненты.
Второй вариант развития для частников — делать что-то, что нужно «Роскосмосу», чему он сам не может уделять достаточно времени.
Например, компания «Азмерит» разработала малый звёздный датчик, который необходим в системе ориентации космических аппаратов. Стартап частично приобрела государственная компания «Российские космические системы». Сейчас его развивают и частники, работающие над технологией, и государство, которое предоставляет испытательные мощности. Это скромный пример, но он показывает, что частники и государство могут сотрудничать и развиваться вместе.
В 2019 году в России появился ещё один проект, основатели которого не выбрали ни один из этих вариантов и собрались «изобрести космонавтику с нуля». «Национальная космическая компания» хочет создать собственную лёгкую ракету-носитель для вывода полезных грузов на орбиту.
У компании пока нет лицензии на космическую деятельность, но 3 июня она запустила собственный пластиковый прототип суборбитальной ракеты на высоту 15 километров. Это напоминает то, чем занимался Сергей Королёв в 1930-е годы, когда запустил свою первую ракету на высоту нескольких сотен метров. На фоне Илона Маска проект смотрится наивно, но для компании это школа, она пытается что-то сделать — и уже за это её можно похвалить.
«Роскосмос» принимает участие в развитии частной космонавтики. Например, его специалисты упростили порядок лицензирования деятельности частных космических компаний. Это облегчит жизнь частных стартапов в период наземных разработок до первых запусков.
Но такой поддержки мало для того, чтобы наша космонавтика привлекала частные инвестиции и чтобы развивался бизнес, который будет извлекать пользу для людей из космических разработок.
В космонавтике нужно развивать прикладные направления, но не нарезать государственную отрасль на мелкие кусочки и раздавать их частникам. Нужно на основе уже имеющихся заделов создавать новые услуги и возможности, которые будут интересны на международном рынке.
На мой взгляд, частники должны сконцентрироваться на предоставлении услуг на базе государственного технического багажа, а государство должно осознать, что частные компании приносят такую же пользу экономике страны, как и государственные, и помогать нужно всем.
Но инерция мышления и предубеждения в государственной космонавтике очень сильна. Поэтому единственный верный на сегодня способ получить поддержку для частных компаний — показать свои возможности в том узком диапазоне, который на сегодня возможен, постепенно браться за более амбициозные задачи.
Двигаться к крупным проектам нужно медленно, но отвечая за каждый шаг. Сделали маленький ракетный двигатель, запустили маленький спутник, показали, что всё работает, — показали, что можете делать и больше.
Если не получается достигнуть поставленной цели, нужно стараться показывать промежуточные результаты. Маск мог что угодно говорить про Марс, но пока его ракеты падали, никто его не слушал. Как только первая ракета полетела, он получил госконтракт. Полетели ракеты по госконтракту — к нему стали прислушиваться. С государством можно разговаривать только с позиции успеха.
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