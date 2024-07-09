Исследователи NASA больше года провели в изоляции — они имитировали экспедицию на Марс

Им в том числе приходилось выращивать овощи и исправлять искусственно созданные неполадки.NASA завершило изоляционный эксперимент по имитации жизни на базе на поверхности Марса. В течение 378 суток четыре добровольца находились в модели станции Mars Dune Alpha в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, где искусственно воссоздали марсианскую среду.В рамках программы CHAPEA члены экипажа жили в изоляции, проводили научные исследования и поддерживали работу станции. В ходе эксперимента специалисты NASA сталкивались с возможными трудностями, которые могут возникнуть во время реальной экспедиции на Марс. Среди прочего, они питались сублимированной пищей, выращивали овощи, совершали «вылазки на поверхность планеты» и устраняли неисправности, которые имитировали учёные NASA.У участников эксперимента были ограниченные ресурсы, которые им требовалось распределить на весь год. Общение со станцией на Земле происходило с задержкой 22 минуты, как и в случае реального Марса.Источник: NASAВ состав экипажа первой миссии CHAPEA вошли врач Натан Джонс, инженер-строитель Росс Броквелл, биолог Келли Хастон и микробиолог Анка Селариу. По их словам, эксперимент подарил им незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Джонс подчеркнул, что для него время в изоляции пролетело быстро, потому что ему с коллегами всегда было чем заняться.NASA использует собранные данные для того, чтобы лучше спланировать будущие полёты на Марс. В следующие несколько лет космическое агентство проведёт ещё два схожих эксперимента.Члены экипажа завершают своё «путешествие» на МарсИсследователи покидают станцию Полина ЛааксоБудущее15.04.2023Галерея: как выглядит центр, в котором четыре добровольца NASA будут год «симулировать» жизнь на Марсе Там есть не только красный песок, но ещё и стиральная машина, тренажёры, PlayStation 4 и Super Nintendo.#новости #nasa
Марс-500 чот вспомнился. Казалось бы, это было ещё вчера.