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Будущее

Исследователи NASA больше года провели в изоляции — они имитировали экспедицию на Марс

Им в том числе приходилось выращивать овощи и исправлять искусственно созданные неполадки.

  • NASA завершило изоляционный эксперимент по имитации жизни на базе на поверхности Марса. В течение 378 суток четыре добровольца находились в модели станции Mars Dune Alpha в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, где искусственно воссоздали марсианскую среду.
  • В рамках программы CHAPEA члены экипажа жили в изоляции, проводили научные исследования и поддерживали работу станции. В ходе эксперимента специалисты NASA сталкивались с возможными трудностями, которые могут возникнуть во время реальной экспедиции на Марс. Среди прочего, они питались сублимированной пищей, выращивали овощи, совершали «вылазки на поверхность планеты» и устраняли неисправности, которые имитировали учёные NASA.

  • У участников эксперимента были ограниченные ресурсы, которые им требовалось распределить на весь год. Общение со станцией на Земле происходило с задержкой 22 минуты, как и в случае реального Марса.

Источник: NASA
Источник: NASA

  • В состав экипажа первой миссии CHAPEA вошли врач Натан Джонс, инженер-строитель Росс Броквелл, биолог Келли Хастон и микробиолог Анка Селариу. По их словам, эксперимент подарил им незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Джонс подчеркнул, что для него время в изоляции пролетело быстро, потому что ему с коллегами всегда было чем заняться.

  • NASA использует собранные данные для того, чтобы лучше спланировать будущие полёты на Марс. В следующие несколько лет космическое агентство проведёт ещё два схожих эксперимента.

Члены экипажа завершают своё «путешествие» на Марс

Исследователи покидают станцию

Полина Лааксо
Будущее
Галерея: как выглядит центр, в котором четыре добровольца NASA будут год «симулировать» жизнь на Марсе

Там есть не только красный песок, но ещё и стиральная машина, тренажёры, PlayStation 4 и Super Nintendo.

Источник: Go Nakamura, Reuters / NASA

#новости #nasa

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Марс-500 чот вспомнился. Казалось бы, это было ещё вчера.

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