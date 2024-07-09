Исследователи NASA больше года провели в изоляции — они имитировали экспедицию на Марс

В состав экипажа первой миссии CHAPEA вошли врач Натан Джонс, инженер-строитель Росс Броквелл, биолог Келли Хастон и микробиолог Анка Селариу. По их словам, эксперимент подарил им незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Джонс подчеркнул, что для него время в изоляции пролетело быстро, потому что ему с коллегами всегда было чем заняться.