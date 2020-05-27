Маск может стать первым «космическим предпринимателем» и не только начнёт зарабатывать на отправке людей в космос, но и разрушит монополию «Роскосмоса» на контракты NASA.

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27 мая в 23:33 SpaceX планирует запустить ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблём Crew Dragon — он доставит космонавтов Боба Бенкена и Дага Херли на Международную космическую станцию.

Полёт продлится 19 часов. 28 мая, примерно в 18:30 Crew Dragon должен пристыковаться к МКС. Космонавты проведут на станции от 30 до 119 дней, а затем вернутся на Землю.

Запуск Crew Dragon может закончить монополию России на доставку астронавтов на МКС, сделать SpaceX основным подрядчиком NASA и повлиять на будущее космических полётов — сделать их полностью коммерческими.

Если SpaceX успешно закончит миссию — перевозкой грузов и людей смогут заниматься частные космические компании, а не государственные. Также успех приблизит к достижению главной цели Маска — колонизации Марса.

Почему важен запуск Crew Dragon

Это первый в истории пилотируемый полёт в космос, совершенный частной компанией — до этого SpaceX и другие занимались лишь доставкой спутников и грузов, астронавтов им не доверяли.

Для NASA это первый полёт астронавтов с 2011 года — после закрытия программы Space Shuttle их доставкой девять лет занимался только «Роскосмос» на ракетах «Союз».

Проверка систем Crew Dragon 24 мая

Если запуск пройдёт успешно, NASA сможет постепенно отказываться от контрактов с «Роскосмосом» и экономить на запусках.

За доставку «Союзом» NASA платила «Роскосмосу» в среднем $55,4 млн, но цена росла: в 2006 году запуск стоил $21,3 млн, к 2020 году цена выросла до $86 млн. Всего с 2006 года NASA потратило на полёты «Союза» около $3,9 млрд.

Отправка одного астронавта на SpaceX стоит около $55 млн. Это дешевле, чем у Boeing Starliner, запуск которого обойдётся в $90 млн.

Что будет, если запуск Crew Dragon пройдёт неудачно

У NASA строгие стандарты безопасности для коммерческих космических полётов — вероятность того, что полёт серьёзно ранит или убьёт экипаж, не должна превышать одного случая на 270 рейсов. При этом к концу программы Space Shuttle у самой NASA этот показатель составлял 1 к 90. По мере развития программы коммерческих запусков требования менялись и усложнялись, пишет The Verge.

Внутри Crew Dragon система аварийного спасения с небольшими двигателями SuperDraco. В случае возникновения проблем во время полёта произойдёт отстыковка капсулы с космонавтами от неисправной ракеты, а SuperDraco унесёт её подальше.

Затем развернётся парашют, и капсула опустится в Атлантический океан. Этот манёвр выполняется только во время чрезвычайной ситуации и доступен всё время, пока Crew Dragon не будет выведена на орбиту, утверждает SpaceX.

Первые астронавты Crew Dragon Даг Херли и Боб Бенкен. К ракете их доставит Tesla NASA

NASA и SpaceX ограничены во времени запуска миссии — в случае аварии капсула упадёт на очень широкой области океана. Поэтому компании должны убедиться, что погода будет благоприятной во всех возможных точках приземления, а спасательные службы смогут добраться до капсулы.

SpaceX анализирует скорость и высоту волн более чем в 50 местах на всей траектории полёта: от восточного побережья до Канады, от Атлантики до Северной Ирландии — а вероятность переноса запуска из-за погоды выше обычного, пишет The Verge. Вероятность благоприятных погодных условий, по данным 45-го космического крыла во Флориде, — 60%.

Запасные даты запуска — 16:22 в субботу 30 мая и 15:00 в воскресенье 31 мая.

Если полёт пройдёт неудачно, у NASA есть запасной план — российская ракета «Союз». 1 мая 2020 года агентство проводило переговоры о покупке дополнительного места на «Союзе» для доставки космонавтов на МКС.

Осенью 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA запросила два места для своих астронавтов. Полёты запланированы на 2020–2021 годы.

Crew Dragon на стартовой площадке, 27 мая 2020 года SpaceX

Как SpaceX начала возить астронавтов

В 2004 году, когда правительство США начало обсуждать отмену космической программы Space Shuttle, NASA искало другой способ доставки грузов на МКС. Агенство хотело удешевить запуски, чтобы тратить часть финансирования на исследование открытого космоса.

Так появилась программа новой космической бизнес-модели «Коммерческие орбитальные транспортные услуги» (Commercial Orbital Transportation Services, COTS).

Через COTS NASA стало инвестором, а не исполнительным надзирателем: агентство искало новые компании для инвестиций, помогало экспертизой при создании кораблей и вкладывало деньги в проекты. При этом компании несли ответственность за конструкцию и дизайн своих ракет, а также самостоятельно оплачивали часть разработок.

NASA искало несколько компаний, чтобы создать между ними конкуренцию, а затем заключить с самой успешной контракт. В конце концов, NASA стало бы обычным клиентом, который покупает транспортную услугу, как пассажир покупает билет на самолёт, отмечает The Verge.

В COTS приняла участие SpaceX в качестве одного из первых подрядчиков: с помощью NASA компания разработала ракету Falcon 9 и грузовую капсулу Dragon, а затем использовала ракету для запуска коммерческих спутников.

В 2010 году NASA расширила бизнес-модель COTS на доставку космонавтов, а в 2014 году заключила контракты со SpaceX и своим давним подрядчиком Boeing для создания транспортных средств космической программы Commercial Crew.

SpaceX получила $2,6 млрд, а Boeing — $4,2 млрд на создание кораблей и запуски в 2017 году.

Маск стоит с астронавтами перед первым беспилотным пуском Crew Dragon USA Today

Но возникли проблемы: например, Falcon 9 взорвалась дважды — в полёте и во время испытаний на земле, Crew Dragon также взорвалась во время наземных испытаний.

Boeing отправила в космос капсулу CST-100 Starliner, но столкнулась с множеством сбоев в ПО и не смогла вывести капсулу на орбиту. Это отодвинуло запуск Starliner до 2021 года.

В итоге SpaceX вырвалась вперёд: в марте 2019 года Crew Dragon в беспилотном режиме пристыковалась к МКС, а в январе 2020 года завершила тестирование системы аварийного спасения.

SpaceX опередила Boeing и заключила первый контракт на отправку астронавтов в космос.

Что Маск и SpaceX будут делать дальше

Кроме запусков астронавтов у SpaceX запланированы несколько направлений дальнейшего развития — от космического туризма и запуска спутников до покорения Марса.

Следующий полёт к МКС

Если экипаж успешно вернётся на землю, NASA сертифицирует Falcon 9 и Crew Dragon для пилотируемых космических полётов, и подобные поездки станут «рутинными», отмечает The Verge.

Следующая миссия SpaceX по доставке астронавтов может состояться ранней осенью — Crew Dragon доставит на МКС экипаж из четырёх человек: специалистов NASA Виктора Гловера, Майка Хопкинса и Шеннона Уокера, а также японского астронавта Соити Ногучи.

Космический туризм

В феврале 2020 года SpaceX и компания по космическому туризму Space Adventures подписали договор о сотрудничестве и отправке первых клиентов уже в 2021–2022 годах. В первой миссии будут участвовать четверо туристов — они полетят на корабле Crew Dragon.

Ранее Space Adventures сотрудничала с «Роскосмосом»: за восемь полётов они доставили на МКС семь клиентов, отмечает TechCrunch. Полёты обошлись в «десятки миллионов долларов», пишет издание Space. Например, основатель Cirque du Soleil Гай Лалиберт в 2009 году заплатил $35 млн за 11 дней на орбите.

Также SpaceX забронировала поездку вокруг Луны для японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Полёт должен состояться в 2023 году.

Запуск спутников Starlink

Отдельный бизнес SpaceX — проект глобального спутникового интернета StarLink. Компания выводит на орбиту спутники, чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всей планете, включая удалённые регионы.

К 2024 году SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч спутников. В апреле 2020 года на орбите находились 418 спутников Starlink, что больше необходимого (360 штук) для минимального покрытия. Илон Маск объявил, что в 2020 году сервис будет доступен в Канаде и северной части США, а в 2021 году охватит другие части мира.

Закрытое бета-тестирование начнётся летом 2020 года.

Участие в программе отправки астронавтов на Луну

30 апреля NASA объявило о выборе SpaceX, Blue Origin и Dynetics в качестве компаний, которые займутся разработкой проектов лунных посадочных модулей для космической программы Artemis.

Цель Artemis — отправить пилотируемый космический корабль на южный полюс Луны к 2024 году и организовать постоянные миссии к 2028 году. Это первая «лунная» миссия NASA со времён программы Apollo-17.

SpaceX получила от NASA $135 млн на разработку лунной версии дешёвого многоразового космического корабля Starship. Если агентство устроит техническая готовность и перспективы проекта SpaceX, то заключит с ней контракт.

Колонизация Марса

Для освоения космоса критически важно сделать космические полёты такими же простыми, как авиаперелёт, считает Маск. «Мы можем отправиться куда угодно, хоть на Сатурн, но нам лучше сфокусироваться на скорейшем создании самостоятельного города на Марсе», — сказал основатель Tesla.

В 2002 году он сформулировал главную цель SpaceX — колонизацию Марса, и постепенно движется к её реализации. По его мнению, человечеству нужны межпланетные перелёты как для развития цивилизации, так и для того, чтобы избежать уничтожения всего живого на Земле.

В 2016 году Маск представил систему межпланетных перелётов Interplanetary Transport System и план колонизации Марса. Для развития колонии Марс можно «подогреть» геотермальными изменениями (например, с помощью термоядерных бомб). Это запустит процесс терраформирования и создания атмосферы, пригодной для выращивания растений.

В сентябре 2019 года SpaceX и Маск представили корабль Starship, предназначенный для межпланетных путешествий и доставки грузов. Это многоразовый корабль, который может перевозить до ста человек и доставлять грузы на Луну и Марс для строительства на них городов.

В ноябре 2019 года Маск рассказал, что на создание колонии на Марсе потребуется до 20 лет и около тысячи кораблей Starship. По расчётам предпринимателя, первые полёты с экипажем на орбиту могут начаться в середине 2020 года.

Он рассчитывает, что к моменту строительства базы на Марсе каждый полёт Starship будет обходиться компании не дороже чем в $2 млн. Корабль сможет летать в космос до трёх раз в сутки с перерывами на дозаправку и обслуживание.