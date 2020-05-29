Беспилотные автомобили могут так и не появиться в ближайшие несколько лет, под заботой о здоровье внедряются системы распознавания личности, а автоматизация лишает людей рабочих мест.

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Каждая пандемия оказывала воздействие на общество, образ мышления и развитие технологий, отмечает автор The Marker Стив Левайн. В колонке издания он размышляет, как изменится рынок труда, технологии и общество после пандемии Covid-19.

Конспект материала The Marker.

Распознавание личности маскируется под заботу о здоровье

В 2010 году два бывших инвестора Керин Зайдман Беккер и Кен Корник заплатили $5,8 млн за покупку Clear, фирмы по разработке биометрической идентификации. Прежде она обанкротилась из-за потери ноутбука с незашифрованными личными данными 33 тысяч человек.

Беккер и Корник были уверены, что возродят Clear и заработают на интеграции сервиса в аэропортах. С его помощью охранники проверяли бы радужную оболочку и отпечатки пальцев.

В 2012 году Министерство внутренней безопасности США признало Clear квалифицированной антитеррористической фирмой. Она обеспечивала безопасность на крупных мероприятиях. С 2017 года Clear приносит прибыль.

В 2020-м на фоне пандемии Clear перезапустилась. Новый продукт называется Health Pass. В нём компания предлагает похожие инструменты, но не для борьбы с терроризмом, а для безопасной работы сотрудников в офисах и внедрения «бесконтактных технологий».

Health Pass

Аэропорты внедряют тепловизоры для проверки температуры пассажиров, но с возобновлением полётов могут появиться длинные очереди. Чтобы ускорить процесс проверки людей на коронавирус, Clear будет загружать:

результаты их тестов на Covid-19,

паспорт,

авиабилеты,

информацию о банковских картах,

вопросы о состоянии здоровья клиентов.

Эти данные объединят со сканированием радужной оболочки глаза и лица.

Clear и её конкуренты Swiftlane и Envoy предлагают аналогичные услуги и для офисных компаний. Они обосновывают это тем, что сотрудники хотят быть в безопасности, вернувшись в офисы. Для этого нужно проверять личность и создать бесконтактные способы пройти в офис и передвигаться по нему.

Например, сделать бесконтактный лифт с распознаванием личности. Так на определённые этажи сможет попасть только определённое количество людей, которым это действительно необходимо.

Компании заявляют, что бесконтактные технологии можно развернуть в любом месте, где кому-то нужно подтвердить свою личность или оплатить покупку — через биометрические данные.

Возможность запуска подобных средств слежения за людьми под предлогом безопасной работы во время восстановления после пандемии — это уникальный способ для Clear и её конкурентов устроить ребрендинг. Они смогут снять с себя обвинения в шпионаже и позволить компаниям-партнёрам собирать данные о клиентах, отмечает Marker

При этом слово «бесконтактный» они используют в маркетинговых целях, так как оно похоже на привычный и доброжелательный термин «беспроводной».

«После пандемии восприятие технологии распознавания личности не изменится — они навсегда останутся замаскированными под заботу о здоровье людей», — считает гендиректор «бесконтактного» стартапа по распознаванию лиц Swiftlane Саураб Бадрадж.

По его мнению, Covid-19 «встроит» распознавание личности в бесконтактные лифты, двери и мусорные баки и общество беспрепятственно перейдёт в «новый мир».

Падение спроса на беспилотные автомобили

Переход к автономным автомобилям — одно из самых прогнозируемых событий 2020 годов, отмечает Marker. Компании Кремниевой долины, биржевые аналитики, автопроизводители считали, что в ближайшие несколько лет люди смогут путешествовать на беспилотных машинах, заказывать роботакси и даже летающий автономный транспорт.

Всего автопроизводители и ИТ-компании инвестировали в направление около $16 млрд. Но ещё до начала пандемии некоторые автомобильные компании засомневались в сроках создания настоящих беспилотников, а стартапы вроде Starsky Robotics уже закрылись.

Ford отложила запуск роботакси и беспилотников до 2022 года, объяснив это тем, что вирус может принести неизвестный и долгосрочный эффект на поведение покупателей и потребление. В апреле компания объявила, что пересматривает планы и будет развивать услуги, не требующие совместное использование автомобиля — например, беспилотную доставку.

Беспилотный автомобиль Ford The Verge

BMW заявляет, что клиенты не заинтересованы в общественном беспилотном такси и хотят водить свой автомобиль. General Motors закрыла службу совместного использования автомобилей Maven и сократила 8% сотрудников в подразделении беспилотников Cruise.

Отчасти это связано с финансовыми проблемами автопроизводителей: Ford ожидает потерять $5 млрд во втором квартале, уже потеряв $2 млрд за первые три месяца 2020 года. Fiat Chrysler потеряла около $2 млрд за первый квартал.

General Motors заработала $294 млн, это на 86% меньше, чем в прошлом году. Прибыль VW в первом квартале упала на 81% до $0,9 млрд, а Toyota ожидает падения прибыли на 80% до $4,7 млрд за весь 2020 год. В 2019 году Toyota заработала $22,3 млрд.

Но также индустрия потеряла уверенность в том, что в ближайшее время удастся построить полностью автономный автомобиль, который одинаково хорошо справится с дорогой в любом городе.

В мае 2020 года Uber провела сокращение штата на четверть и заявила, что проводит «переоценку» затратных направлений — грузоперевозок и разработку беспилотников, на которые потратила более $1 млрд. При этом беспилотное подразделение Uber оценивали в $7,25 млрд.

Публично никто не отказался от исследований, акционеры могут отреагировать слишком плохо, отмечает Marker. Вместо этого компании будут развивать автономность на более низком уровне, ограничившись автоматической сменой полосы, движению по автостраде и автоматической парковкой, считает издание.

Рост безработных за счёт автоматизации

В 2019 году в США резко выросла зарплата самых низкооплачиваемых сотрудников — на 4,5%, в зависимости от штата она составляла от $7 до $16 в час. Компании нанимали «сложных» в работе людей — тех, кто долго сидел без работы, преступников и наркоманов. При безработице в 3,6% больше некому было заполнить рабочие места, пишет Marker.

Но пандемия перечеркнула и это, множество работников остались не у дел, а повышение зарплаты на фоне кризиса кажется бессмысленным.

Рост безработицы в США Statista

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, 42% уволенных не смогут получить работу обратно. Неясно, как большинство из них сможет вернуть потерянное: экономика не предусматривала для них подушки безопасности.

Одна из причин, почему люди не смогут найти новую работу, — ускоренная автоматизация рабочих мест, ещё один побочный «продукт» коронавируса. Раньше компании заявляли, что автоматизация поможет рабочим, но не заменит их. Сейчас интерес к автоматизации как к замене проявляется даже в тех организациях, которые никогда ей не занимались.

Тенденция больше выражена в Китае, где растут инвестиции в технологии автоматизации, но американские компании тоже тестируют всё больше роботов.

Робот-дезинфектор Keenon Robotics

«Многие компании экспериментируют с автоматизацией даже больше, чем необходимо, — от ИИ в качестве замены закрытым колл-центрам на Филиппинах и в Индии, до роботов-дезинфекторов», — считает управляющий директор Bain Micro Trends Карен Харрис.

Он продолжает: «Чем больше компаний будут прибегать к автоматизации, тем дешевле и доступнее будет технология».

Один из основных покупателей таких систем — розничные магазины. Несмотря на пандемию, ускорившую переход ритейла в онлайн, даже во время карантина 75% розничных продаж в США приходились на офлайн-магазины. Вирус изменил поведение покупателей, но недостаточно подтолкнул их к онлайн-покупкам.