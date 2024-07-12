МОК выбрал Саудовскую Аравию для проведения в 2025 году Олимпиады по киберспорту

Первые виртуальные игры проводили в 2021 году на фоне Covid-19, теперь мероприятие «переработают». Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что киберспортивные Олимпийские игры проведут в 2025 году в Саудовской Аравии. В стране с 2024 года также проводят ежегодный чемпионат мира по киберспорту, у него рекордный призовой фонд — $60 млн.Олимпиада — часть 12-летнего партнёрства между МОК и государством, пишет Bloomberg. Саудовская Аравия обязуется проводить подобные мероприятия регулярно. Соглашение ещё должны одобрить члены МОК — после этого выберут город, где состоится Олимпиада, точные даты, составят расписание игр, критерии квалификации игроков и другое.Утвердить мероприятие должны на сессии МОК, которая состоится накануне Олимпийских игр в Париже (пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года). Какими будут дисциплины — пока неизвестно.МОК не первый раз взаимодействует с киберспортивным сообществом — в 2018 году он провёл форум по киберспорту в Лозанне, после которого создал отдел по взаимодействию с сообществом. Его в 2023 году превратили в отдельную комиссию МОК по киберспорту.Первые виртуальные Олимпийские игры провели в 2021 году — на фоне пандемии Covid-19. Среди игр были Gran Turismo Sport, велогонка Zwift, парусные гонки Virtual Regatta — сообщество такой набор раскритиковало, заявив, что игры выбирали абсолютно случайно. Мероприятие должны были повторить в 2022 году, но его заменили Олимпиадой по киберспорту. В 2023 году также проводилась Олимпийская киберспортивная неделя в Сингапуре.#новости #киберспорт
Чот я упустил момент, когда МОК геймеров под себя поджал.
Наскока помню, там каждая дисциплина, прежде чем стать олимпийской, должна сперва пройти дохуя тестов, предвариловок и прочей хуйни, включая бюрократическую.
А тут хуяк - МОК уже игры организует. Чот я проебал, кажется.
Впрочем, я слишком стар для этой хуйни. Но по спектрумовскрй Elite за плейофф поборолся бы.
Спасибо Сергею Косенко за успешное продвижение Сауди
Было что-то такое уже. World cyber games. Надеюсь вернут соревы по cs 1.6
да там привычных дисциплин не будет, там шляпа какая то
Теперь катки будут потными в прямом смысле этого слова 😂