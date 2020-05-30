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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Первый частный пилотируемый полёт к МКС стартовал со второй попытки.
Запуск ракеты с кораблём Crew Dragon от SpaceX с астронавтами на борту состоялся — трансляция запуска велась на каналах NASA и самой компании. Старт прошёл со второй попытки, первая была отменена 27 мая из-за испортившейся погоды.
Первая ступень ракеты Falcon 9, на которой взлетел Crew Dragon, успешно вернулась на плавучую платформу.
Отделение второй ступени также прошло успешно.
На борту Crew Dragon — астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли, через 19 часов после старта должны добраться до МКС. Это первый полёт экипажа станции, которую по заказу NASA совершила частная компания, до этого подрядчики возили только грузы.
Соглашения с частными компаниями позволят NASA со временем отказаться от контрактов с «Роскосмосом», который доставлял американские экипажи на МКС после отмены программы шаттлов. Помимо SpaceX на доставку астронавтов претендует Boeing c проектом Starliner, однако его первый тестовый полёт без людей в декабре 2019 года был неудачным.
А что в этом списке чих, не подскажете?
Чих на Марс!))
Всё верно! Просто.камеры спейсикс оставили за кадром батуты Рогозина.
Рогозин плачет 😄😂
Отъел рожу, сынка пристроил, таксу утомил, восточный распилил-типичный член Команды.
Ему по хуй, Роскосмос он уже разъебал, сместят разъебет еще что-нибудь на новом месте назначения.
Он не смог поступить иначе
По факту, если Маску удасться доставить астронавтов никто не будет пользоваться услугами наших Союзов, со всеми вытекающими...
Ступень так же успешно посадили на баржу! Cool :)
Как приятно видеть людей делающих разработку/продукт, которая, возможно, в дальнейшем окажет влияние на будущее всего человечество. Так держать, Илон!
Ну и где тот долбо*б из госдумы, который что-то п*здел?
кто? что?
Гугл в помощь.
Ключевые слова – госдума, spacex.
Новость двухдневной давности.
Советую почитать биографию Рогозина на вики. Это все, что ждет космонавтику в РФ
Смотрим всей семьёй, претензий к трансляции только две: скафандры не выглядят брутально (нет разных трубок, мало лейблов-нашивок рекламодетелей и шлем какой-то непривычный (стекло только перед лицом)) и не показали приводнение платформы (смотрели на официальном канале spacex, там якобы была потеря связи), сейчас опять будут кричать, что это монтаж.
*рады что все прошло успешно, конкуренция это всегда хорошо.
трубки в ноги вставляются - там заглушки чуть выше колена, вообще скафандры очень интересные
Подскажите, где я сейчас нахожусь?
Когда там ПТК НП Орел полетит то?
По нему только проектная документация готова и только приступают к работам. У проекта уже есть проблемы по массе, которую на коленке решают. Плюс есть проблемы в самой документации.
Полетит в лучшем случае в 2023.
Правда пока нет ни корабля, ни ракеты для его запуска)
Проблем много и даже больше - из-за санкций, потери технологий и компетенций по множеству параметров. Также стоило бы Союз-5 перевести на метан, делать шире, но тогда производство должно быть прямо в Циалковском, чтобы не возить все (и это кстати самая большая проблема изначально сомнительного Енисея)
Да.
Стоит отметить, что NASA не будет покупать новые места, что урежет и так печальную ситуацию по бюджету. Плюс изначальный план не сходится с финальной документацией, и это только по массе. Очевидно, что достаточно проблем и по остальным направлениям.
Увидел информацию от 13 февраля, что беспилотный запуск планируется на сентябрь 2024, а пилотируемый на 2025. Учитывая то, с какими проблемами обычно сталкиваются в процессе, нужно прибавлять еще год-два к этим числам.
Более того, Федерацию должны пускать на новой ракете. Но пилотируемый пуск нельзя совершать, если уровень надежности ракеты еще не оценен. Соответственно, сначала должны подготовить ракету, совершить на ней определенное количество грузовых пусков, а затем только вешать корабль.
Это просто фантастика! Королёв-Браун-Сюэсэнь-Маск! Кто следующий? Явно не Рогозин.
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