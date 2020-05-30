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Будущее
Андрей Фролов
4572

SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту Материал редакции

Первый частный пилотируемый полёт к МКС стартовал со второй попытки.

64 комментария
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Запуск ракеты с кораблём Crew Dragon от SpaceX с астронавтами на борту состоялся — трансляция запуска велась на каналах NASA и самой компании. Старт прошёл со второй попытки, первая была отменена 27 мая из-за испортившейся погоды.

SpaceX @SpaceX
Liftoff! https://t.co/DRBfdUM7JA

Первая ступень ракеты Falcon 9, на которой взлетел Crew Dragon, успешно вернулась на плавучую платформу.

SpaceX @SpaceX
Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! https://t.co/96Nd3vsrT2

Отделение второй ступени также прошло успешно.

SpaceX @SpaceX
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 https://t.co/bSZ6yZP2bD

На борту Crew Dragon — астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли, через 19 часов после старта должны добраться до МКС. Это первый полёт экипажа станции, которую по заказу NASA совершила частная компания, до этого подрядчики возили только грузы.

SpaceX @SpaceX
While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 https://t.co/OUTJZS2oYR

Соглашения с частными компаниями позволят NASA со временем отказаться от контрактов с «Роскосмосом», который доставлял американские экипажи на МКС после отмены программы шаттлов. Помимо SpaceX на доставку астронавтов претендует Boeing c проектом Starliner, однако его первый тестовый полёт без людей в декабре 2019 года был неудачным.

«Вы находитесь здесь»: почему первый…
Маск может стать первым «космическим предпринимателем» и не только начнёт зарабатывать на отправке…
vc.ru

#новость #spacex

Андрей Фролов
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0
64 комментария
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Андрей Фролов

68

Обновляем шаблоны

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Михаил М

Андрей
–19

Помню эту пикчу в несколько раз короче, похоже любой чих спейсх туда добавляют.

Ответить

Stas Klymenko

Михаил
17

А что в этом списке чих, не подскажете?

Ответить

Иван Циклобатонов

Stas
3

вот когда сатурн терраформирует, тогда и поговорим)))

Ответить

Philip Poteryahin

Михаил
1

Чих на Марс!))

Ответить

Pixel Lens

Philip
0

там говорят пыльно, но вообще не стоит выходить на улицу на марсе

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Михаил
0

Хороший такой чих, я вас скажу ))

Ответить

Stas Korg

Андрей
4

Круто !!!! Рогозин сейчас очередную кучу скажет ) что это монтаж

Ответить

Артур

Stas
–14

А если без шуток, Рогозин в большинстве случаев всегда адекватно реагировал на то, что делает Маск и стиснув зубы поздравлял его

Ответить

Stas Korg

Артур
12

Особенно когда говорил что он не разбирается в космических технологиях,  а сам Рогозин ведь инженер ))))

Ответить

Артур

Stas
–2

Пруфы что он так говорил

Ответить

Александр

Артур
2

Я за один запрос в Гугле нашёл.
Клоун, методички не жмут?

Ответить

Артур

Алексан…
–2

Лол, ну так неси

Я бы посмотрел, если б нашел

Ответить

Mika

Артур
2

в большинстве случаев всегда

Какой интересный оборот вы использовали

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Артур
0

Всё верно! Просто.камеры спейсикс оставили за кадром батуты Рогозина.

Ответить

Andrey Smalkov

34

Рогозин плачет 😄😂

Ответить

Владислав Куликов

Andrey
7

Отъел рожу, сынка пристроил, таксу утомил, восточный распилил-типичный член Команды.

Ответить

hm

Владислав
0

Если бы только утомил((

Ответить

Marat Ahiar

Andrey
4

Думаю ему пох, плакать должны российские налогоплательщики.

Ответить

Vlad Limbo

Andrey
1

Ему по хуй, Роскосмос он уже разъебал, сместят разъебет еще что-нибудь на новом месте назначения.

Ответить

Андрей Деревянко

Andrey
0

Он не смог поступить иначе

Ответить

Vlad Limbo

Андрей
2

Сентябрь горит?)

Ответить

Владимир Федечкин

Андрей
0

Прольётся распил
И деньги расскажут

Ответить

Станислав Кудрявцев

Andrey
0

По факту, если Маску удасться доставить астронавтов никто не будет пользоваться услугами наших Союзов, со всеми вытекающими...

Ответить

Алексей

Станислав
2

Об этом давно речь идёт. И вся наша космическая отрасль окажется в жопе.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Andrey
0

Ему похеру - "у нас есть Касперский"

Ответить

John Doe

9

Ступень так же успешно посадили на баржу!  Cool :) 

Ответить

Sakari Sauso

John
20
Ответить

Andrey Osipov

Sakari
8

Это и правда было забавно

Ответить

Murat Oshroev

12

ждем сообщение от рогозина, что это фейк

Ответить

Эдуард Сафонов

8

===Вы находитесь здесь===

Ответить

Philipp Bs

8

Как приятно видеть людей делающих разработку/продукт, которая, возможно, в дальнейшем окажет влияние на будущее всего человечество. Так держать, Илон!

Ответить

lakoros

7
Ответить

Аслан Хамраев

4

Ну и где тот долбо*б из госдумы, который что-то п*здел?

Ответить

Месье Никита

Аслан
0

кто? что?

Ответить

Месье Никита

Месье
1

https://iz.ru/1016807/2020-05-28/v-gosdume-nazvali-prichinu-perenosa-zapuska-pilotiruemogo-korablia-spacex

В Госдуме назвали причину переноса запуска…
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX был перенесен не из-за…
iz.ru
Ответить

Аслан Хамраев

Месье
0

Гугл в помощь.
Ключевые слова – госдума, spacex.
Новость двухдневной давности.

Ответить

Михаил М

Аслан
–2

Ты про что, болезный?

Ответить

Александр Головченко

4
Ответить

Alexey Ivanov

3

Советую почитать биографию Рогозина на вики. Это все, что ждет космонавтику в РФ

Ответить

Евгений Широков

Alexey
1

Биография многих наших гос.деятелей не сулит хорошего стране

Ответить

sasha supertouch

3

Красавцы!

Ответить

Андрей Баев

3

Как приятно читать хорошие новости, досвидания Рогозин со своими батутами,

Ответить

Иванка Сегодина

2

Смотрим всей семьёй, претензий к трансляции только две: скафандры не выглядят брутально  (нет разных трубок, мало лейблов-нашивок рекламодетелей и шлем какой-то непривычный (стекло только перед лицом)) и не показали приводнение платформы (смотрели на официальном канале spacex, там якобы была потеря связи), сейчас опять будут кричать, что это монтаж.

*рады что все прошло успешно, конкуренция это всегда хорошо.

Ответить

Месье Никита

Иванка
2
Ответить

lakoros

Месье
1

Новые скафандры сделанные для Маска действительно выглядят "стильно". Но их специально для вида и делали новые.

Ответить

Anatoly Ivanov

Иванка
1

трубки в ноги вставляются - там заглушки чуть выше колена, вообще скафандры очень интересные  

Ответить

Sasha Baranov

2

Подскажите, где я сейчас нахожусь?

Ответить

Месье Никита

Sasha
1

Вы находитесь здесь

Ответить

Вильгельм Богачев

Sasha
1

между прошлым и будущим

Ответить

Eduard Luckyman

2

Молодцы

Ответить

Anderson Silva

2

Я был не прав, думал, что они снова провалятся. Поздравляю всех! 

Ответить

Никита Рымаренко

2
Ответить

Anatoly Ivanov

0

Когда там ПТК НП Орел полетит то? 

Ответить

Stas Klymenko

Anatoly
3

По нему только проектная документация готова и только приступают к работам. У проекта уже есть проблемы по массе, которую на коленке решают. Плюс есть проблемы в самой документации. 
Полетит в лучшем случае в 2023. 
Правда пока нет ни корабля, ни ракеты для его запуска)

Ответить

Anatoly Ivanov

Stas
1

Проблем много и даже больше - из-за санкций, потери технологий и компетенций по множеству параметров. Также стоило бы Союз-5 перевести на метан, делать шире, но тогда производство должно быть прямо в Циалковском, чтобы не возить все (и это кстати самая большая проблема изначально сомнительного Енисея)

Ответить

Stas Klymenko

Anatoly
1

Да. 
Стоит отметить, что NASA не будет покупать новые места, что урежет и так печальную ситуацию по бюджету. Плюс изначальный план не сходится с финальной документацией, и это только по массе. Очевидно, что достаточно проблем и по остальным направлениям. 
Увидел информацию от 13 февраля, что беспилотный запуск планируется на сентябрь 2024, а пилотируемый на 2025. Учитывая то, с какими проблемами обычно сталкиваются в процессе, нужно прибавлять еще год-два к этим числам. 

Более того, Федерацию должны пускать на новой ракете. Но пилотируемый пуск нельзя совершать, если уровень надежности ракеты еще не оценен. Соответственно, сначала должны подготовить ракету, совершить на ней определенное количество грузовых пусков, а затем только вешать корабль. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Stas
0

главное чтобы не на Ангаре - она устарела еще в чертежах

Ответить

ЧАС ПИК

1

Урааа! Полетели

Ответить

Евгений Стрелков

1

Это просто фантастика! Королёв-Браун-Сюэсэнь-Маск! Кто следующий? Явно не Рогозин.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

И даже без батута!

Ответить

Sakari Sauso

0

Приехали)

Ответить

Laugh Radiant

0

Поехали!

Ответить

Anatoly Ivanov

0

молодцы

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