Первый частный пилотируемый полёт к МКС стартовал со второй попытки.

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Запуск ракеты с кораблём Crew Dragon от SpaceX с астронавтами на борту состоялся — трансляция запуска велась на каналах NASA и самой компании. Старт прошёл со второй попытки, первая была отменена 27 мая из-за испортившейся погоды.

Первая ступень ракеты Falcon 9, на которой взлетел Crew Dragon, успешно вернулась на плавучую платформу.

SpaceX @SpaceX Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! https://t.co/96Nd3vsrT2

Отделение второй ступени также прошло успешно.

SpaceX @SpaceX Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug ! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 https://t.co/bSZ6yZP2bD

На борту Crew Dragon — астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли, через 19 часов после старта должны добраться до МКС. Это первый полёт экипажа станции, которую по заказу NASA совершила частная компания, до этого подрядчики возили только грузы.

SpaceX @SpaceX While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 https://t.co/OUTJZS2oYR