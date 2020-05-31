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Андрей Фролов
5028

Первый корабль SpaceX с астронавтами успешно пристыковался к МКС Материал редакции

Всё прошло в автоматическом режиме.

К МКС пристыковался корабль Crew Dragon с астронавтами — это первая поездка людей на космическую станцию, которую провела частная компания SpaceX по заказу NASA.

Внештатных ситуаций не произошло, стыковка прошла по графику.

SpaceX @SpaceX
Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! https://t.co/KiKBpZ8R2H
Intl. Space Station @Space_Station
Head on view of the space station from the @SpaceX #CrewDragon less than 150 meters away. https://t.co/sHYR4VuaBD
«Вы находитесь здесь»: почему первый…
Маск может стать первым «космическим предпринимателем» и не только начнёт зарабатывать на отправке…
vc.ru

#новость #spacex

Андрей Фролов
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0
107 комментариев
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Андрей Иванов

44
Ответить

Николай Шелопугин

Андрей
20

Какой же он мерзкий

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Leo Enin

Николай
6
Ответить

Василий Степанов

Николай
0

Мерзкий, но со своей главной задачей развала российской космической отрасли справляется на "Отлично".

Ответить

Алексей Смолярчук

Андрей
5

Стартап-единорог по получению лайков - фотка Рогозина в тред со spaceX.

Ответить

Андрей Иванов

Алексей
1

на чем умею на том и делаю стартапы

Ответить

vic buynoff

Андрей
2

Могу копать, могу не копать.

Ответить

Roman Antonov

vic
0

Гномы 2020

Ответить

vic buynoff

Roman
0

Боты 2020

Ответить

Антон

Андрей
1

Как говорится, не на.....л, а заработал. Так что ничего зазорного в этом нет.

Ответить

Alexey Ivanov

Андрей
4

В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ
В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС
В 1996 году на философском факультете МГУ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность»

Так победим! Илон Маск ракетой, а мы ему про влияние русского вопроса на международную безопасность и про марксизм.

Ответить

Герман Воронов

Alexey
0

Он еще же доктор технических наук!
В 2016 году защитил в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова диссертацию на соискание степени доктора технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения»

Любопытно было бы проверить детали этой  диссертации, тема уж больно гуманитарная. Может знает кто, кандидата технических наук нужно получать перед доктором?..

Ответить

Alexey Ivanov

Герман
–1

Да надо было сразу академиком назвать. Всех наук.

Ответить

Антон

21

Рогозин вышел из чата.

Ответить

Anton Smets

17

Какие-то дурацкие новости отвлекают нас от подготовки парада 😒

Ответить

Денис Комаров

15

Люди в космос без нашей помощи выехали во время пандемии, а мы все еще решали вопрос как заплатить врачам

Ответить

Евгений Разманов

Денис
–18

Ну у нас зато пока никто не громит полицейские участки и витрины магазинов.

Ответить

Tony Voo

Евгений
1

если это происходит в ответ на некомпетентные и просто тиранические действия полиции, которая убивает граждан, вместо того, чтобы им служить и их защищать (это же мы в теории сами создали полицию, то есть выделили группу из общества, которую попросили за зарплату от нас ходить и следить за порядком), то я не могу охарактеризовать поджог полицейского учатка и массовые беспорядки чем-то плохим

Ответить

Евгений Разманов

Tony
3

Это до того момента, пока лично твой магазин не разобьют, и лично тебя или твоих близких не отпиздят на улице. Ни за что, а просто на кураже.

Ответить

Tony Voo

Евгений
13

не смеши меня, у моих знакомых отнимали магазины и без массовых беспорядков, очень даже порядочные силовики :) и да, моих близких как минимум несколько раз "пиздили" на улице и в общественном транспорте просто так, жалко что никаких беспорядков после этого не было, как и каких-то действий нашей "полиции". Так что ты указал вещи, и так происходящие на каждом углу в россии, а вот активное волеизьявление людей, с целью что-то изменить к лучшему, как-то отсутствует

Ответить

Евгений Разманов

Tony
1

у моих знакомых отнимали магазины

я ничего не говорил про отъём

Так что ты указал вещи, и так происходящие на каждом углу в россии

Массовые беспорядки в городе и описанное тобой - вещи несопоставимые. 

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
–1

В США это обычная история, так сказать местный колорит, при том там и полиции меньше и права их ограничен в отличие от России. Не понимаю патриотического воя по этим событиям   

Ответить

Евгений Разманов

Sahar
0

В США это обычная история, так сказать местный колорит,

а, ну тогда всё ок.

и права их ограничен 

это видно

Не понимаю патриотического воя по этим событиям   

лично я на всё происходящее смотрю спокойно. всё абсолютно закономерно, что у нас, что у них. скоро это и для нас станет местным колоритом и нормой.

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
0

Таких бунтов в истории США было много, и все они заканчивались ничем, просто потому что не содержат в себе политических требований. В России полиция тоже убивает людей и никто не бунтует по этому поводу. 

Ответить

sando

Sahar
0

в сша тоже никто не бунтует из-за убийства полицией людей как таковых, а только лишь людей с определенным цветом кожи. куча убийств белых - всем плевать, убили черного - это потому что расисты. 

Ответить

Sahar Hunter

sando
0

Ну нет, тут убили жестоко и на камеру. 

Ответить

Евгений Разманов

Sahar
0

просто потому что не содержат в себе политических требований.

тут не спорю

В России полиция тоже убивает людей и никто не бунтует по этому поводу. 

наверное, это потому что убийство человека - не первопричина, а только катализатор, не думал об этом?

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
0

Нет, потому в России это норма по сути, это не вызывает гнев у населения и все. 

Ответить

Евгений Разманов

Sahar
0

Я, как обычный житель России, слыхом не слыхивал ни про какие убийства людей полицейскими за просто так. Они наверняка есть, но их не сняли на камеру, их не показали в новостях, даже Навальный из каждого утюга не пихает мне про это видос (хотя казалось бы). Подозреваю, что мой случай можно распространить на подавляющее большинство сограждан.

Гнев у населения это не вызывает не потому что это норма, а потому что население про это в массе своей вообще не знает. А даже, когда узнает - не факт что все вдруг ломанутся на улицы. Потому что каждый будет соотносить всё в первую очередь с собой, со своим материальным положением, которое - сюрприз! - пока ещё не настолько плохо, чтобы всё бросить и идти на баррикады.

Замечу, я не отрицаю, что качество жизни нашего народа стремительно ухудшается, и я не отрицаю, а наоборот категорически согласен, что у нас в скором времени будет так же как там. Я лишь повторю сам себя - у нас пока не так вскипело, как там. А когда вскипит - не остановят ни Росгвардия, ни полиция, ни армия (которые, к слову, состоят из того же народа и за 30 лет их так и не сумели разделить), ни злобный кровавый тиран-упырь Путин. Народному гневу на всё это будет абсолютно плевать.

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
0

А ну если в новостях не показали:)) 

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
1

Да, просто покорно садятся на бутылку. 

Ответить

Евгений Разманов

Sahar
0

Наши противоречия в обществе пока ещё не настолько вскипели, как там.

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
0

И там они не вскипели, просто там больше свободы. 

Ответить

Евгений Разманов

Sahar
1

И там они не вскипели

ох, хоть в глаза ссы.

просто там больше свободы. 

никакая тирания и "несвобода" не остановят выплескивание народного гнева. там не остановили (имею в виду - не предотвратили), и у нас не остановят (не предотвратят). Оно не от воли власти зависит.

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
0

Через неделю все прекратится, что будет говорит? 

Ответить

Евгений Разманов

Sahar
0

то, что прекратится, сомнений у меня нет (хотя хуй знает). Но оно вот уже случилось, и ничто людям не помешало начать.

И у нас, доведи нас до "кипения" будет так же. И не зависит это от того, насколько "ограничена" в правах полиция, насколько "свободен" народ, насколько "тоталитарна" власть.

Ответить

Sahar Hunter

Евгений
0

Не будет так же, убийство ментами россиянина ни у кого не вызовет желание митинговать 

Ответить

Mikhail Bobko

Sahar
0

Вы лично сколько раз садились?

Ответить

Sahar Hunter

Mikhail
0

Сколько раз из убитого ментами жителя России были бунты?

Ответить

Mikhail Bobko

Sahar
1

Не увиливайте от ответа  на простой вопрос - сколько раз садились на бутылку? Ну или хотя бы кто-то из ваших близких

Ответить

Sahar Hunter

Mikhail
0

Такие случаи есть и это не отрицается даже властями. И по этому поводу бунтов не было. Или надо дожидаться пока каждого посадят?

Ответить

Mikhail Bobko

Sahar
0

То есть Вы не садились и никто из ваших близких не садился, но тем не менее бутылка не даёт Вам покоя? 

Источник фразы про бутылку знаете или напомнить?

Ответить

Sahar Hunter

Mikhail
0

Госдеп? Украинские тролии?  

Ответить

Mikhail Bobko

Sahar
0

Ясно, не знаете.  Поугуглите, тогда поговорим. Подсказка "Казань 2012 Дальний"

Ответить

Sahar Hunter

Mikhail
0

А ну все, в России полицейские не совершают преступлений:)) Ну ок

Ответить

Mikhail Bobko

Sahar
0

Подведем итог:
Преступления полиция в РФ конечно совершает;
На бутылку Вы не садились;
Никто из Ваших близких на бутылку не садился;
Про историю с Дальним в Казани 2012 Вы ничего не знаете и чем та история закончилась тоже не знаете;
Тем не менее, возможность сесть на бутылку Вас очень волнует.

Ответить

Sahar Hunter

Mikhail
0

Подведем итоге. Кто-то просто не понимает контекста. 

Ответить

Mikhail Bobko

Sahar
0

Контекст простой - Вы не понимаете о чем говорите. Кстати, ответ на Ваш вопрос про реакцию на полицейский произвол в РФ -  в гугле "Казань Дальний 2012". 

Ответить

Месье Никита

Евгений
0

А вы что выбираете, погром полицейских участков или обнуление? 

Ответить

Евгений Разманов

Месье
0

А почему выбор только такой?

Ответить

Месье Никита

Евгений
1

А у вас есть другой выбор? 

Ответить

Евгений Разманов

Месье
0

Я на это всё со стороны смотрю.

Ответить

евгений аношин

Месье
0

а разве вслед за обнулением не будем через 12 лет или сколько проживет - погрома участков?

Ответить

Месье Никита

евгений
0

Те, кто между свободой и безопасностью выбирают безопасность теряют и свободу и безопасность. 

Ответить

Sht_Anton

Евгений
0

Франция 200 лет так живет и все еще Франция, одна из передовых держав в мире. В то время как РФ видоизменилась уже, как минимум, 2 раза и заметно хуже комлексно развита, чем Франция

Ответить

Yosha

13

Ох уж эти американцы, даже на батуте смогли!!!

Ответить

Андрей Иванов

Yosha
8

надо было маску программу назвать Batut Flight, вот это четко было бы

Ответить

Mikhail Bobko

Yosha
1

6 лет готовились, еще бы не смогли

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Yosha
0

"The trampoline works".

Ответить

Месье Никита

9

Первые две новости.

Ответить

Li Bel

Месье
4

Потом была «в роскосмосе не понимают истерии по поводу Crew Dragon»)))

Ответить

Ruslan Umarkhanov

7

Круто!!!🤘

Ответить

Евгений Разманов

–21

Радостей комментаторов не понимаю. Всё это не для вас, ребята. И даже не для американских граждан. 

Ответить

vic buynoff

Евгений
15

Для нас, для нас. Для всего человечества.

Ответить

Евгений Разманов

vic
–14

Нет.

Ответить

Nikita Kolmogorov

Евгений
8

Да.

Ответить

vic buynoff

Nikita
1

Вам в Канаде виднее.

Ответить

vic buynoff

Евгений
0

Аргументируй.

Ответить

Евгений Разманов

vic
–9

Корпорация решает свои дела и зарабатывает деньги. Для себя, для корпорации. Не для тебя. Тебе ничего с этого не будет. И людям, громящим Миннеаполис, ничего с этого не будет. И остальным рядовым американцам - тоже. И даже рабочих мест с этого сильно не прибавится. Про яблони на Марсе вообще молчу - не для этого это всё делается.

Гешефт от этих телодвижений - не для нас. Как и гешефт от телодвижений Роскосмоса.

Ответить

Leo Uvarov

Евгений
12

тогда и интернета никакого нет - ведь это не для нас делалось

Ответить

Евгений Разманов

Leo
0

По-моему, очевидно, что вся космическая движуха приобретёт общественный характер при нынешних раскладах - крайне нескоро. И не стараниями частных компаний.

Ответить

vic buynoff

Leo
0

Угу, все для обогащения проклятых интернет-провайдеров. Не для нас.

Ответить

Евгений Разманов

vic
0

Массовое присутствие людей в интернете - выгодно и относительно недорого. Добыча ресурсов на других планетах, космические экспедиции - невыгодна на данном историческом отрезке. И будет ещё очень долго невыгодна.

Ответить

vic buynoff

Евгений
0

Это понимают все, кроме свидетелей Илона Маска ) Впрочем, не будем спорить, дадим людям насладиться праздником. Мечта - одна из главных потребностей homo sapiens.

Ответить

vic buynoff

Евгений
0

Пересмотри фильм "Пассажиры". Тот эпизод, где Лоуренс берет интервью у Пратта.

Ответить

Евгений Разманов

vic
0

Мне лень.

Ответить

vic buynoff

Евгений
0

А препираться в каментах тебе не лень.

Ответить

Евгений Разманов

vic
–1

Нет, препираться в комментах мне не лень ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Yan Varskii

Евгений
1

Агга, видимо 5джи спутники запускать будут для контроля чипов в ж#пе людей)))

Ответить

Евгений Разманов

Yan
0

Причём тут это?

Ответить

Максим Лебедев

Евгений
0

Я радуюсь просто потому, что это круто
Без личной выгоды и сравненыия с чем либо

Ответить

Евгений Разманов

Максим
0

Это примерно как радоваться тому, что наш олигарх вошёл в первую десятку богатых людей мира. Наш парень! Наш мужик! Уххх!!! При этом "наш парень" на "своих" срать хотел.

Ответить

Максим Лебедев

Евгений
0

Нет, в этом нет достижения. А здесь развитие науки и технологий

Ответить

Евгений Разманов

Максим
0

 > А здесь развитие науки и технологий

Главный вопрос - для кого?

Ответить

Alexey Ivanov

6

Ответим Парадом победы! И вообще, доллару кирдык, а в ракете использованы наши идеи. Она тоже вверх летит (я видел)

Ответить

Сергей Иванов

4

Частная компания отправила ракету в космос , Элон Маск молодец! Будушее за частной космонавтикой - эфективнее и дешевле).

Ответить

vic buynoff

Сергей
3

Он вам не Элон!

Ответить

Сергей Иванов

vic
0

Ну ок ошибся Илон ))

Ответить

Сергей Иванов

Сергей
0

Суть, просто восхищаюсь таким крутым человеком.

Ответить

Александр Алмазов

3

Здорово 🙌

Ответить

vic buynoff

3

Так, надеюсь Рогозин уже собрал вещички? Даже Медведефф этой весной не удержался, а уж ведущему батутнику страны - вообще давно пора на выход.

Ответить

Yuri Ahmedov

2

Рогозин:

Ответить

Роман Чёсов

1

Интересно сколько всего денег Маск потратил, чтобы добиться таких результатов ? И сравнить с тем, сколько Роскосмос тратит денег в год, чтобы летать на ракетах, который ещё сам Королёв разрабатывал. Последнее достижение нашего космоса это был Буран в конце 80-х, после этого ничего принципиально нового не сделано. 

Ответить

Nikolai O

Роман
1

Посчитайте. Эта компания у Маска тоже в убытках или нет?

Ответить

Андрей Баев

1

Я искренне рад за человечество, за тех людей которые создают будущее, я рад за Илона Маска и его компанию, может за счёт таких достижений до наших пассивных граждан уже наконец дойдет, что происходит за стенами кремля и какой приоритет они себе выставили и уже на протяжении 20 лет разворовывают то что было создано ещё в советском союзе, высасывают последнее...

Ответить

Ilya Brin

0

Однажды мудрец пришёл к Рогозину и спросил: скажи мне Рогозин, кто ты по жизни?

Рогозин подумал и ответил мудрецу: шёл бы ты дядя, не до тебя. Реально.

Мудрец ушёл, а Рогозин остался.

Мораль: чем меньше логики, тем выше должность в аппарате.

P.S.: тем мудрецом был Онищенко.

Ответить

Nikolai O

0

Скажите, а раньше в космос никто не летал? В чем принципиальный прорыв ракеты Маска, по сравнению с как советскими , так и Аполлонами? Молодец, Маск, конечно.:)

Ответить

Sahar Hunter

Nikolai
0

Многоразовый КА, на многоразовой ракете, созданный частной компанией.  

Ответить

Nikolai O

Sahar
–1

Разве использовали многоразовый? Частная - да, можно отнести к достижениям.

Ответить

Sahar Hunter

Nikolai
0

Многоразовый. 

Ответить

Ware Wow

–1

Elon Musk performs a USSR Space Song 'Zemlya V Illuminatore' #deepfake

Ответить

Артем Голендберг

0

Еееееее!!!!!

Ответить

Anderson Silva

0

Круто! Молодцы!

Ответить

Nikolay Werner

0

Ура и молодцы! Больше мне сказать нечего)

Ответить

Li Bel

0

Мои поздравления 💥💫⭐️

Ответить

Ол Сен

0

Привет лунатики!

Ответить

mik m

–2

Глава Роскосмоса культурно обосрал Маска
Осталось чтоб глава АвтоВаза обосрал теслу и будет по нашински 🤣
Это Россия детка😎

Ответить
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