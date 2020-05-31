Всё прошло в автоматическом режиме.
К МКС пристыковался корабль Crew Dragon с астронавтами — это первая поездка людей на космическую станцию, которую провела частная компания SpaceX по заказу NASA.
Внештатных ситуаций не произошло, стыковка прошла по графику.
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Андрей Иванов
Николай ШелопугинАндрей
Какой же он мерзкий
Leo EninНиколай
Василий СтепановНиколай
Мерзкий, но со своей главной задачей развала российской космической отрасли справляется на "Отлично".
Алексей СмолярчукАндрей
Стартап-единорог по получению лайков - фотка Рогозина в тред со spaceX.
Андрей ИвановАлексей
на чем умею на том и делаю стартапы
vic buynoffАндрей
Могу копать, могу не копать.
Roman Antonovvic
Гномы 2020
vic buynoffRoman
Боты 2020
АнтонАндрей
Как говорится, не на.....л, а заработал. Так что ничего зазорного в этом нет.
Alexey IvanovАндрей
В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ
В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС
В 1996 году на философском факультете МГУ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность»
Так победим! Илон Маск ракетой, а мы ему про влияние русского вопроса на международную безопасность и про марксизм.
Герман ВороновAlexey
Он еще же доктор технических наук!
В 2016 году защитил в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова диссертацию на соискание степени доктора технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения»
Любопытно было бы проверить детали этой диссертации, тема уж больно гуманитарная. Может знает кто, кандидата технических наук нужно получать перед доктором?..
Alexey IvanovГерман
Да надо было сразу академиком назвать. Всех наук.
Антон
Рогозин вышел из чата.
Anton Smets
Какие-то дурацкие новости отвлекают нас от подготовки парада 😒
Денис Комаров
Люди в космос без нашей помощи выехали во время пандемии, а мы все еще решали вопрос как заплатить врачам
Евгений РазмановДенис
Ну у нас зато пока никто не громит полицейские участки и витрины магазинов.
Tony VooЕвгений
если это происходит в ответ на некомпетентные и просто тиранические действия полиции, которая убивает граждан, вместо того, чтобы им служить и их защищать (это же мы в теории сами создали полицию, то есть выделили группу из общества, которую попросили за зарплату от нас ходить и следить за порядком), то я не могу охарактеризовать поджог полицейского учатка и массовые беспорядки чем-то плохим
Евгений РазмановTony
Это до того момента, пока лично твой магазин не разобьют, и лично тебя или твоих близких не отпиздят на улице. Ни за что, а просто на кураже.
Tony VooЕвгений
не смеши меня, у моих знакомых отнимали магазины и без массовых беспорядков, очень даже порядочные силовики :) и да, моих близких как минимум несколько раз "пиздили" на улице и в общественном транспорте просто так, жалко что никаких беспорядков после этого не было, как и каких-то действий нашей "полиции". Так что ты указал вещи, и так происходящие на каждом углу в россии, а вот активное волеизьявление людей, с целью что-то изменить к лучшему, как-то отсутствует
Евгений РазмановTony
у моих знакомых отнимали магазины
я ничего не говорил про отъём
Так что ты указал вещи, и так происходящие на каждом углу в россии
Массовые беспорядки в городе и описанное тобой - вещи несопоставимые.
Sahar HunterЕвгений
В США это обычная история, так сказать местный колорит, при том там и полиции меньше и права их ограничен в отличие от России. Не понимаю патриотического воя по этим событиям
Евгений РазмановSahar
В США это обычная история, так сказать местный колорит,
а, ну тогда всё ок.
и права их ограничен
это видно
Не понимаю патриотического воя по этим событиям
лично я на всё происходящее смотрю спокойно. всё абсолютно закономерно, что у нас, что у них. скоро это и для нас станет местным колоритом и нормой.
Sahar HunterЕвгений
Таких бунтов в истории США было много, и все они заканчивались ничем, просто потому что не содержат в себе политических требований. В России полиция тоже убивает людей и никто не бунтует по этому поводу.
sandoSahar
в сша тоже никто не бунтует из-за убийства полицией людей как таковых, а только лишь людей с определенным цветом кожи. куча убийств белых - всем плевать, убили черного - это потому что расисты.
Sahar Huntersando
Ну нет, тут убили жестоко и на камеру.
Евгений РазмановSahar
просто потому что не содержат в себе политических требований.
тут не спорю
В России полиция тоже убивает людей и никто не бунтует по этому поводу.
наверное, это потому что убийство человека - не первопричина, а только катализатор, не думал об этом?
Sahar HunterЕвгений
Нет, потому в России это норма по сути, это не вызывает гнев у населения и все.
Евгений РазмановSahar
Я, как обычный житель России, слыхом не слыхивал ни про какие убийства людей полицейскими за просто так. Они наверняка есть, но их не сняли на камеру, их не показали в новостях, даже Навальный из каждого утюга не пихает мне про это видос (хотя казалось бы). Подозреваю, что мой случай можно распространить на подавляющее большинство сограждан.
Гнев у населения это не вызывает не потому что это норма, а потому что население про это в массе своей вообще не знает. А даже, когда узнает - не факт что все вдруг ломанутся на улицы. Потому что каждый будет соотносить всё в первую очередь с собой, со своим материальным положением, которое - сюрприз! - пока ещё не настолько плохо, чтобы всё бросить и идти на баррикады.
Замечу, я не отрицаю, что качество жизни нашего народа стремительно ухудшается, и я не отрицаю, а наоборот категорически согласен, что у нас в скором времени будет так же как там. Я лишь повторю сам себя - у нас пока не так вскипело, как там. А когда вскипит - не остановят ни Росгвардия, ни полиция, ни армия (которые, к слову, состоят из того же народа и за 30 лет их так и не сумели разделить), ни злобный кровавый тиран-упырь Путин. Народному гневу на всё это будет абсолютно плевать.
Sahar HunterЕвгений
А ну если в новостях не показали:))
Sahar HunterЕвгений
Да, просто покорно садятся на бутылку.
Евгений РазмановSahar
Наши противоречия в обществе пока ещё не настолько вскипели, как там.
Sahar HunterЕвгений
И там они не вскипели, просто там больше свободы.
Евгений РазмановSahar
И там они не вскипели
ох, хоть в глаза ссы.
просто там больше свободы.
никакая тирания и "несвобода" не остановят выплескивание народного гнева. там не остановили (имею в виду - не предотвратили), и у нас не остановят (не предотвратят). Оно не от воли власти зависит.
Sahar HunterЕвгений
Через неделю все прекратится, что будет говорит?
Евгений РазмановSahar
то, что прекратится, сомнений у меня нет (хотя хуй знает). Но оно вот уже случилось, и ничто людям не помешало начать.
И у нас, доведи нас до "кипения" будет так же. И не зависит это от того, насколько "ограничена" в правах полиция, насколько "свободен" народ, насколько "тоталитарна" власть.
Sahar HunterЕвгений
Не будет так же, убийство ментами россиянина ни у кого не вызовет желание митинговать
Mikhail BobkoSahar
Вы лично сколько раз садились?
Sahar HunterMikhail
Сколько раз из убитого ментами жителя России были бунты?
Mikhail BobkoSahar
Не увиливайте от ответа на простой вопрос - сколько раз садились на бутылку? Ну или хотя бы кто-то из ваших близких
Sahar HunterMikhail
Такие случаи есть и это не отрицается даже властями. И по этому поводу бунтов не было. Или надо дожидаться пока каждого посадят?
Mikhail BobkoSahar
То есть Вы не садились и никто из ваших близких не садился, но тем не менее бутылка не даёт Вам покоя?
Источник фразы про бутылку знаете или напомнить?
Sahar HunterMikhail
Госдеп? Украинские тролии?
Mikhail BobkoSahar
Ясно, не знаете. Поугуглите, тогда поговорим. Подсказка "Казань 2012 Дальний"
Sahar HunterMikhail
А ну все, в России полицейские не совершают преступлений:)) Ну ок
Mikhail BobkoSahar
Подведем итог:
Преступления полиция в РФ конечно совершает;
На бутылку Вы не садились;
Никто из Ваших близких на бутылку не садился;
Про историю с Дальним в Казани 2012 Вы ничего не знаете и чем та история закончилась тоже не знаете;
Тем не менее, возможность сесть на бутылку Вас очень волнует.
Sahar HunterMikhail
Подведем итоге. Кто-то просто не понимает контекста.
Mikhail BobkoSahar
Контекст простой - Вы не понимаете о чем говорите. Кстати, ответ на Ваш вопрос про реакцию на полицейский произвол в РФ - в гугле "Казань Дальний 2012".
Месье НикитаЕвгений
А вы что выбираете, погром полицейских участков или обнуление?
Евгений РазмановМесье
А почему выбор только такой?
Месье НикитаЕвгений
А у вас есть другой выбор?
Евгений РазмановМесье
Я на это всё со стороны смотрю.
евгений аношинМесье
а разве вслед за обнулением не будем через 12 лет или сколько проживет - погрома участков?
Месье Никитаевгений
Те, кто между свободой и безопасностью выбирают безопасность теряют и свободу и безопасность.
Sht_AntonЕвгений
Франция 200 лет так живет и все еще Франция, одна из передовых держав в мире. В то время как РФ видоизменилась уже, как минимум, 2 раза и заметно хуже комлексно развита, чем Франция
Yosha
Ох уж эти американцы, даже на батуте смогли!!!
Андрей ИвановYosha
надо было маску программу назвать Batut Flight, вот это четко было бы
Mikhail BobkoYosha
6 лет готовились, еще бы не смогли
Vyacheslav BagmutYosha
"The trampoline works".
Месье Никита
Первые две новости.
Li BelМесье
Потом была «в роскосмосе не понимают истерии по поводу Crew Dragon»)))
Ruslan Umarkhanov
Круто!!!🤘
Евгений Разманов
Радостей комментаторов не понимаю. Всё это не для вас, ребята. И даже не для американских граждан.
vic buynoffЕвгений
Для нас, для нас. Для всего человечества.
Евгений Размановvic
Нет.
Nikita KolmogorovЕвгений
Да.
vic buynoffNikita
Вам в Канаде виднее.
vic buynoffЕвгений
Аргументируй.
Евгений Размановvic
Корпорация решает свои дела и зарабатывает деньги. Для себя, для корпорации. Не для тебя. Тебе ничего с этого не будет. И людям, громящим Миннеаполис, ничего с этого не будет. И остальным рядовым американцам - тоже. И даже рабочих мест с этого сильно не прибавится. Про яблони на Марсе вообще молчу - не для этого это всё делается.
Гешефт от этих телодвижений - не для нас. Как и гешефт от телодвижений Роскосмоса.
Leo UvarovЕвгений
тогда и интернета никакого нет - ведь это не для нас делалось
Евгений РазмановLeo
По-моему, очевидно, что вся космическая движуха приобретёт общественный характер при нынешних раскладах - крайне нескоро. И не стараниями частных компаний.
vic buynoffLeo
Угу, все для обогащения проклятых интернет-провайдеров. Не для нас.
Евгений Размановvic
Массовое присутствие людей в интернете - выгодно и относительно недорого. Добыча ресурсов на других планетах, космические экспедиции - невыгодна на данном историческом отрезке. И будет ещё очень долго невыгодна.
vic buynoffЕвгений
Это понимают все, кроме свидетелей Илона Маска ) Впрочем, не будем спорить, дадим людям насладиться праздником. Мечта - одна из главных потребностей homo sapiens.
vic buynoffЕвгений
Пересмотри фильм "Пассажиры". Тот эпизод, где Лоуренс берет интервью у Пратта.
Евгений Размановvic
Мне лень.
vic buynoffЕвгений
А препираться в каментах тебе не лень.
Евгений Размановvic
Нет, препираться в комментах мне не лень ¯\_(ツ)_/¯
Yan VarskiiЕвгений
Агга, видимо 5джи спутники запускать будут для контроля чипов в ж#пе людей)))
Евгений РазмановYan
Причём тут это?
Максим ЛебедевЕвгений
Я радуюсь просто потому, что это круто
Без личной выгоды и сравненыия с чем либо
Евгений РазмановМаксим
Это примерно как радоваться тому, что наш олигарх вошёл в первую десятку богатых людей мира. Наш парень! Наш мужик! Уххх!!! При этом "наш парень" на "своих" срать хотел.
Максим ЛебедевЕвгений
Нет, в этом нет достижения. А здесь развитие науки и технологий
Евгений РазмановМаксим
> А здесь развитие науки и технологий
Главный вопрос - для кого?
Alexey Ivanov
Ответим Парадом победы! И вообще, доллару кирдык, а в ракете использованы наши идеи. Она тоже вверх летит (я видел)
Сергей Иванов
Частная компания отправила ракету в космос , Элон Маск молодец! Будушее за частной космонавтикой - эфективнее и дешевле).
vic buynoffСергей
Он вам не Элон!
Сергей Ивановvic
Ну ок ошибся Илон ))
Сергей ИвановСергей
Суть, просто восхищаюсь таким крутым человеком.
Александр Алмазов
Здорово 🙌
vic buynoff
Так, надеюсь Рогозин уже собрал вещички? Даже Медведефф этой весной не удержался, а уж ведущему батутнику страны - вообще давно пора на выход.
Yuri Ahmedov
Рогозин:
Роман Чёсов
Интересно сколько всего денег Маск потратил, чтобы добиться таких результатов ? И сравнить с тем, сколько Роскосмос тратит денег в год, чтобы летать на ракетах, который ещё сам Королёв разрабатывал. Последнее достижение нашего космоса это был Буран в конце 80-х, после этого ничего принципиально нового не сделано.
Nikolai OРоман
Посчитайте. Эта компания у Маска тоже в убытках или нет?
Андрей Баев
Я искренне рад за человечество, за тех людей которые создают будущее, я рад за Илона Маска и его компанию, может за счёт таких достижений до наших пассивных граждан уже наконец дойдет, что происходит за стенами кремля и какой приоритет они себе выставили и уже на протяжении 20 лет разворовывают то что было создано ещё в советском союзе, высасывают последнее...
Ilya Brin
Однажды мудрец пришёл к Рогозину и спросил: скажи мне Рогозин, кто ты по жизни?
Рогозин подумал и ответил мудрецу: шёл бы ты дядя, не до тебя. Реально.
Мудрец ушёл, а Рогозин остался.
Мораль: чем меньше логики, тем выше должность в аппарате.
P.S.: тем мудрецом был Онищенко.
Nikolai O
Скажите, а раньше в космос никто не летал? В чем принципиальный прорыв ракеты Маска, по сравнению с как советскими , так и Аполлонами? Молодец, Маск, конечно.:)
Sahar HunterNikolai
Многоразовый КА, на многоразовой ракете, созданный частной компанией.
Nikolai OSahar
Разве использовали многоразовый? Частная - да, можно отнести к достижениям.
Sahar HunterNikolai
Многоразовый.
Ware Wow
Elon Musk performs a USSR Space Song 'Zemlya V Illuminatore' #deepfake
Артем Голендберг
Еееееее!!!!!
Anderson Silva
Круто! Молодцы!
Nikolay Werner
Ура и молодцы! Больше мне сказать нечего)
Li Bel
Мои поздравления 💥💫⭐️
Ол Сен
Привет лунатики!
mik m
Глава Роскосмоса культурно обосрал Маска
Осталось чтоб глава АвтоВаза обосрал теслу и будет по нашински 🤣
Это Россия детка😎