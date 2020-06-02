Испанский стартап Zeleros привлёк $7,8 млн для создания альтернативной версии Hyperloop в Европе
Материал редакции
Компания занимается системой Hyperloop с 2016 года, но пока не показала работающий прототип.
Испанская компания Zeleros планирует развивать инфраструктуру для высокоскоростных беспилотных поездов Hyperloop в Европе — на это она привлекла €7 млн ($7,79 млн).
В раунде участвовали французская инжиниринговая компания Altran, испанский электросетевой холдинг Grupo Red Eléctrica, Goldacre Ventures из Великобритании и другие.
Стартап вложит деньги в разработку технологий и поездов. Вагоны будут «левитировать» внутри тоннеля за счёт установленных на них электромагнитных блоков — это поможет снизить сопротивление воздуха и ускорить движение. Поезда смогут развивать скорость до 1000 км/ч.
Zeleros делает основной акцент на технической оснащённости поездов, чтобы удешевить строительство инфраструктуры.
Стартап планирует открыть в Испании Европейский центр разработки Hyperloop и построить трёхкилометровый испытательный трек. Сроков строительства компания не назвала.
Zeleros была основана в 2016 году. Её транспорт можно будет использовать для поездок на расстояния от 400 км до 1500 км, поясняет Crunchbase. По подсчётам компании, на Hyperloop путь от Парижа до Берлина может сократиться до часа.
Hyperloop — один из проектов Илона Маска, свою идею глава Tesla и SpaceX описал в 2013 году. В 2017 году бизнесмен опубликовал фото и видео с испытаний транспортного модуля в Калифорнии.
Mikhail Bobko
"Компания занимается системой Hyperloop с 2016 года, но пока не показала работающий прототип."
Усе ясно. Деньги привлек, ничего не показав.
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