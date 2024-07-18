SpaceX показала концепт аппарата для вывода МКС с орбиты

Для затопления станции ему понадобится до полутора лет. Фото: SpaceXКосмическая компания Илона Маска показала концепт аппарата, который будет участвовать в выводе с орбиты и затоплении в Тихом океане Международной космической станции (МКС). Это модернизированный грузовой корабль SpaceX Dragon.NASA выбрало SpaceX для разработки аппарата в июне 2024 года. На эти цели компания получит $843 млн — в сумму не входят траты на запуск, контракт для него заключат позже.Модернизированный Dragon получит дополнительные баки с топливом, двигатели и другие элементы, которые нужны для длительной работы на орбите.Вывод МКС должен произойти после 2030 года — аппарат стартует с Земли за 18 месяцев до этого, но точная дата запуска пока неизвестна. Экипаж будет оставаться на станции практически «до последнего»: он покинет МКС за полгода до её уничтожения.По плану, аппарат пристыкуется к МКС и отбуксирует её с нынешней высоты в 400 км до 220 км — после этого станция войдёт в атмосферу и частично сгорит. Оставшиеся части должны упасть в океан.Кроме SpaceX агентство рассматривало вариант с буксиром от Northrop Grumman — её грузовые корабли, как и Dragon, летают на МКС. Компания также обещала справиться быстрее, но запрашивала больше денег, а у её корабля был изъян — он не может работать при определённом положении Солнца к Земле.МКС запустили на орбиту в 1998 году, это совместный проект 14 стран. В работе станции участвуют пять агентств — «Роскосмос» (Россия), NASA (США), CSA (Канада), ESA (страны Европы), JAXA (Япония).США и ещё несколько стран договорились использовать МКС до 2030 года, Россия — до 2028-го.Саша АксентьеваЧто почитать24.04.2018«Представьте, что вы обладаете сверхвозможностями: можете висеть вниз головой на потолке, как летучая мышь, и летать» Отрывок из книги астронавта Кристофера Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле» — о том, как устроен быт на космической станции.#новости #мкс #spacex
Вместо тысячи слов.
Ну, где мы, а где их несчастная, мелочная возня в космосе, ну. Понимать надо!
Как верна была реклама «В 1861 году в Лондоне запустили первую линию метро, а в России отменили крепостное право».
А можно было бы по старинке
Прикольно, что все ребята на МКС знают русский наряду с английским
Минутка псевдопатриотичных "фактов"
Это одно из основных требований ко всем космонавтам/астронавтам независимо от нации - знать русский И английский языки.