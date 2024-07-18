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Евгения Евсеева
Будущее

SpaceX показала концепт аппарата для вывода МКС с орбиты

Для затопления станции ему понадобится до полутора лет.

Фото: SpaceX
Фото: SpaceX
  • Космическая компания Илона Маска показала концепт аппарата, который будет участвовать в выводе с орбиты и затоплении в Тихом океане Международной космической станции (МКС). Это модернизированный грузовой корабль SpaceX Dragon.
  • NASA выбрало SpaceX для разработки аппарата в июне 2024 года. На эти цели компания получит $843 млн — в сумму не входят траты на запуск, контракт для него заключат позже.
  • Модернизированный Dragon получит дополнительные баки с топливом, двигатели и другие элементы, которые нужны для длительной работы на орбите.
  • Вывод МКС должен произойти после 2030 года — аппарат стартует с Земли за 18 месяцев до этого, но точная дата запуска пока неизвестна. Экипаж будет оставаться на станции практически «до последнего»: он покинет МКС за полгода до её уничтожения.
  • По плану, аппарат пристыкуется к МКС и отбуксирует её с нынешней высоты в 400 км до 220 км — после этого станция войдёт в атмосферу и частично сгорит. Оставшиеся части должны упасть в океан.
  • Кроме SpaceX агентство рассматривало вариант с буксиром от Northrop Grumman — её грузовые корабли, как и Dragon, летают на МКС. Компания также обещала справиться быстрее, но запрашивала больше денег, а у её корабля был изъян — он не может работать при определённом положении Солнца к Земле.
  • МКС запустили на орбиту в 1998 году, это совместный проект 14 стран. В работе станции участвуют пять агентств — «Роскосмос» (Россия), NASA (США), CSA (Канада), ESA (страны Европы), JAXA (Япония).
  • США и ещё несколько стран договорились использовать МКС до 2030 года, Россия — до 2028-го.
Саша Аксентьева
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«Представьте, что вы обладаете сверхвозможностями: можете висеть вниз головой на потолке, как летучая мышь, и летать»

Отрывок из книги астронавта Кристофера Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле» — о том, как устроен быт на космической станции.

«Представьте, что вы обладаете сверхвозможностями: можете висеть вниз головой на потолке, как летучая мышь, и летать»

#новости #мкс #spacex

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28
28 комментариев
Император Нолимоций

Вместо тысячи слов.

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1
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Буквоед

Ну, где мы, а где их несчастная, мелочная возня в космосе, ну. Понимать надо!

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Психиатрическая неотложка

Как верна была реклама «В 1861 году в Лондоне запустили первую линию метро, а в России отменили крепостное право».

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умный человек

А можно было бы по старинке

4
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умный человек

Прикольно, что все ребята на МКС знают русский наряду с английским

2
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Покер

Минутка псевдопатриотичных "фактов"

5
1
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stefan brogogovic

Это одно из основных требований ко всем космонавтам/астронавтам независимо от нации - знать русский И английский языки.

1
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