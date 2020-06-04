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Будущее
Галина Мубаракшина
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Исследователи из Стэнфорда предложили размещать дронов-курьеров на автобусах — это позволит увеличить зоны доставки Материал редакции

Использование общественного транспорта повысит дальность полёта дрона на 360% по сравнению с обычным рейсом.

  • Исследователи из Стэнфордского университета предложили изменить схему доставки грузов дронами в городах за счёт использования общественного транспорта, пишет VentureBeat.
  • Часть пути в городе дроны смогут проделывать на крышах автобусов и трамваев. Управляет ими разработанная исследователями ИИ-система — сейчас она рассчитана на 200 дронов и доставку до 5000 грузов. Система выбирает оптимальный маршрут и распределяет задачи. Дроны доставляют один груз за рейс и могут перезаряжаться в свободное время.
  • Исследователи утверждают, что использование общественного транспорта повысит дальность полёта дрона на 360% по сравнению с обычным рейсом.
  • Эксперимент с доставкой проводился, в частности, в Сан-Франциско и Вашингтоне. Система рассчитана на города с 8000 остановок общественного транспорта.
  • Сейчас большинство дронов ориентированы на доставку в пригородах. Система, предложенная исследователями, позволит увеличить зоны доставки и производительность устройств.

#новость #доставка #дроны

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Mikhail Bobko

1

А может просто на автобусах и без всяких дронов?

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Александр Казанский

Mikhail
5

А по мне это гениально и просто... Маршрут заранее известен. А если еще организовать систему подзарядки на этом транспорте.

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Alexey Burlakov

Александр
0

Интересно, а проездной для дрона нужно будет покупать? 🤔

Ответить

Фагиз Мавлютов

Alexey
0

Естественно.

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Saalo Sambuuca

Alexey
0

я думаю, там можно будет замерять расстояние, которое дрон проехал на автобусе, и автобусная компания будет выставлять счёт

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Евгений Разманов

1

Мухи

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Alexey Burlakov

0

Чтобы дрону вернуться после доставки, он видимо будет парковаться на остановке и ждать очередной автобус )

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Sht_Anton

Alexey
0

автобус обычно возвращается в депо, если он муниципальный или подрядной организации, отвечающей за перевозки в городе. Конечно, для маршруток это не подойдет. Но в США нет маршруток :0)

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Ivano Digital

0

Идея здравая. Не понятно как этот дрон товаром загружать.

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