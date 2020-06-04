Исследователи из Стэнфорда предложили размещать дронов-курьеров на автобусах — это позволит увеличить зоны доставки
Материал редакции
Использование общественного транспорта повысит дальность полёта дрона на 360% по сравнению с обычным рейсом.
Исследователи из Стэнфордского университета предложили изменить схему доставки грузов дронами в городах за счёт использования общественного транспорта, пишет VentureBeat.
Часть пути в городе дроны смогут проделывать на крышах автобусов и трамваев. Управляет ими разработанная исследователями ИИ-система — сейчас она рассчитана на 200 дронов и доставку до 5000 грузов. Система выбирает оптимальный маршрут и распределяет задачи. Дроны доставляют один груз за рейс и могут перезаряжаться в свободное время.
Исследователи утверждают, что использование общественного транспорта повысит дальность полёта дрона на 360% по сравнению с обычным рейсом.
Эксперимент с доставкой проводился, в частности, в Сан-Франциско и Вашингтоне. Система рассчитана на города с 8000 остановок общественного транспорта.
Сейчас большинство дронов ориентированы на доставку в пригородах. Система, предложенная исследователями, позволит увеличить зоны доставки и производительность устройств.
Mikhail Bobko
А может просто на автобусах и без всяких дронов?
Александр КазанскийMikhail
А по мне это гениально и просто... Маршрут заранее известен. А если еще организовать систему подзарядки на этом транспорте.
Alexey BurlakovАлександр
Интересно, а проездной для дрона нужно будет покупать? 🤔
Фагиз МавлютовAlexey
Естественно.
Saalo SambuucaAlexey
я думаю, там можно будет замерять расстояние, которое дрон проехал на автобусе, и автобусная компания будет выставлять счёт
Евгений Разманов
Мухи
Alexey Burlakov
Чтобы дрону вернуться после доставки, он видимо будет парковаться на остановке и ждать очередной автобус )
Sht_AntonAlexey
автобус обычно возвращается в депо, если он муниципальный или подрядной организации, отвечающей за перевозки в городе. Конечно, для маршруток это не подойдет. Но в США нет маршруток :0)
Ivano Digital
Идея здравая. Не понятно как этот дрон товаром загружать.