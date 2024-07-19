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Таня Боброва
Будущее

Экипаж Polaris Dawn завершил испытания разработанных SpaceX скафандров для выхода в открытый космос

Polaris Dawn станет первой частной миссией, во время которой будет осуществляться деятельность за пределами корабля.

  • Экипаж Polaris Dawn в июне 2024 года завершил серию испытаний скафандров в рамках подготовки к выходу в открытый космос, говорится на сайте Polaris Program. Тесты проводили в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.
  • Скафандры EVA (extravehicular activity) разработала и представила весной 2024 года SpaceX. Их планируют использовать во время первого для компании выхода в открытый космос с корабля Dragon по программе Polaris. Миссия Polaris Dawn станет первой из трёх.
  • В коммерческой миссии Polaris Dawn примут участие четыре астронавта, двое из которых выйдут в открытый космос. Пока она запланирована не раньше 31 июля 2024 года, но SpaceX может отложить старт, пишет New-Science.
Источник здесь и далее: Polaris Program
Источник здесь и далее: Polaris Program
Экипаж Polaris Dawn завершил испытания разработанных SpaceX скафандров для выхода в открытый космос
Экипаж Polaris Dawn завершил испытания разработанных SpaceX скафандров для выхода в открытый космос
Экипаж Polaris Dawn завершил испытания разработанных SpaceX скафандров для выхода в открытый космос
Презентация EVA Suit

#новости #spacex

5
5 комментариев
Timur Aristov

Капец, выглядит как что-то из будущего, все как в фильмах показывали😂

1
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Куртуазный маньерист

Надеюсь на борту будет робот помощник, который не позволит сорвать миссию

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Я дико извиняюсь

Будет🫡

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Gedevan

Polaris DawnЧё сразу Полярис? Нормальная кофеварка

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Aina Timo

В РФ тем временем успешно завершились испытания смываемой втулки от туалетной бумаги.

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