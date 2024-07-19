Экипаж Polaris Dawn завершил испытания разработанных SpaceX скафандров для выхода в открытый космос

Polaris Dawn станет первой частной миссией, во время которой будет осуществляться деятельность за пределами корабля.Экипаж Polaris Dawn в июне 2024 года завершил серию испытаний скафандров в рамках подготовки к выходу в открытый космос, говорится на сайте Polaris Program. Тесты проводили в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.Скафандры EVA (extravehicular activity) разработала и представила весной 2024 года SpaceX. Их планируют использовать во время первого для компании выхода в открытый космос с корабля Dragon по программе Polaris. Миссия Polaris Dawn станет первой из трёх.В коммерческой миссии Polaris Dawn примут участие четыре астронавта, двое из которых выйдут в открытый космос. Пока она запланирована не раньше 31 июля 2024 года, но SpaceX может отложить старт, пишет New-Science.Источник здесь и далее: Polaris Program Презентация EVA Suit#новости #spacex
Капец, выглядит как что-то из будущего, все как в фильмах показывали😂
Надеюсь на борту будет робот помощник, который не позволит сорвать миссию
Будет🫡
Polaris DawnЧё сразу Полярис? Нормальная кофеварка
В РФ тем временем успешно завершились испытания смываемой втулки от туалетной бумаги.