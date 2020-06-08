Starship позволит ему заняться космическим туризмом.

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Глава SpaceX Илон Маск попросил сотрудников ускорить работу над строительством космического корабля Starship для полётов на Луну и Марс, пишет CNBC. Об этом предприниматель написал им 6 июня 2020 года.

Starship — главный приоритет компании после возвращения многоразового космического корабля Crew Dragon, пояснил Маск. SpaceX не смогла оперативно прокомментировать CNBC отправку такого письма.

Starship — также многоразовый космический корабль, но для коммерческих перелётов, напоминает Bloomberg. Корабль сможет перевозить до 100 человек одновременно.

В феврале CNBC со ссылкой на источники сообщило, что SpaceX планирует привлечь $250 млн при оценке в $36 млрд и часть инвестиций пойдёт в том числе на Starship.

В апреле компания стала участником программы NASA Artemis по исследованию Луны — она доставит грузы и оборудование на окололунную орбитальную станцию Gateway.

30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту. Это был первый полёт экипажа к МКС, который совершила частная компания. До этого подрядчики NASA занимались только грузоперевозками.

Успех Маска приближает его к другой цели — организации космического туризма и колонизации Марса.