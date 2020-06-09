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Лиана Липанова
2271

Редактор сайта на основе искусственного интеллекта от Microsoft перепутал двух певиц — программу обвинили в расизме Материал редакции

Алгоритм, которым заменили живых редакторов, работает на сайте MSN всего неделю.

25 комментариев
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Алгоритм от Microsoft, занимающийся обработкой новостей на сайте MSN, перепутал двух певиц смешанной расы — компания заменила часть редакторов искусственным интеллектом в конце мая 2020 года. Об этом сообщает The Guardian.

Ли-Энн Пиннок (слева) и Джейд Фёрволл (справа) The Verge

Программа следит за тем, что появляется на главной странице MSN. Новость о том, что участница группы Little Mix Джейд Фёрволл рассказала об опыте столкновения с расизмом в школе, алгоритм опубликовал вместе с фотографией другой участницы группы — Ли-Энн Пиннок. Фёрволл прокомментировала ошибку на своей странице в «Историях» в Instagram.

MSN, если вы хотите копировать и публиковать у себя статьи из других источников, то вам стоит сначала убедиться, что вы берёте фото правильного участника группы смешанной расы.

Это дерьмо происходит со мной и Ли-Энн Пиннок постоянно. Меня оскорбляет то, что вы не можете различить двух «цветных» женщин в группе из четырёх человек. Старайтесь лучше!

Джейд Фёрволл
участница группы Little Mix

Певица скорее всего не знала, что новости на MSN отбирает ИИ, заключило издание.

«Как только мы узнали об этой проблеме, мы немедленно приняли меры для ее решения и заменили неправильную фотографию», — прокомментировали в Microsoft.

Компания поручила оставшимся «живым» редакторам сайта удалить негативную публикацию о роботе-редакторе, если алгоритм опубликует её в новостном сервисе, пишет издание со ссылкой на одного из сотрудников. «Со всеми этими антирасистскими протестами сейчас не время ошибаться», — отметил собеседник издания.

#новость #microsoft

Лиана Липанова
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0
25 комментариев
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Александр Ковтонюк

21

Интересно, а вот когда путают Элайджа Вуда и Дэниэла Рэдклифа, то никто не говорит о расизме

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ЯжПрограммист

Александр
1

Они белые. Расизм почему-то это только когда чёрные, но по идее это должно называться Чернизм или как-то так.

Ответить

Stanislav

8

"Программу обвинили в расизме"
"Программу"
"В расизме"..

Ответить

Alexandre Svergoun

6

Сначала делают одинаковые брови, губы и т.д а потом удивляются что их невозможно различить. Да она себя уже наверное скоро не сможет на фотках отличить.

Ответить

Arthur Niazyan

Alexandre
1

Один пластический хирург у всех селебрити.

Ответить

Юрий Белоножкин

3
Ответить

S.Z

2

программу обвинили в расизме

И кто обвинил? Певица не знала о алгоритмах. Чьих-то ещё цитат тут нет

Ответить

Александр Эрик

2

И "живые" редактора в MSN:

Ответить

Mihael Isaev

Александр
1

девушка справа по центру точно нет

Ответить

Евгений Широков

Mihael
0

А теперь объясните, что это за направление - справа, по центру?

Ответить

Arthur Niazyan

Евгений
0

Друг спрашивает :)

Ответить

Владимир Легкий

Александр
0

Квинтэссенция расизма в одном фото

Ответить

Saucedo Puetz

0

Интересно это тот самый микросовтовский ИИ которого пользователи сети пару лет назад научили плохому?

Ответить

Наиль

Saucedo
1

Это Олег из Тинькофф там орудует))

Ответить

Тинькофф

Наиль
15
Ответить

Сергей Щукин

1

На всякий случай, чтобы меня не обвинили в расизме:
🤦🏼‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏿‍♂️🤦🏻‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Владислав Романов

Сергей
2

опа, попался на сексизме

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Сергей Щукин

Владислав
0

Точняк! Запостил и сразу об этом подумал 😆😆😆
С другой стороны - я же мужчина - фэйспалмы как бы от моего (мультинационального) лица.. может, прокатит в верховном суде сша 🤔

Ответить

Arthur Niazyan

1

Новые погромы будут?

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Эдуард Шевелев

1

Угольки разбушевались

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Ivano Digital

0

Скорее всего функции этого AI, это подобор фотографий по теме

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Евгений Широков

Ivano
1

Когда у нас перестанут называть обычных ботов искусственным интеллектом?

Ответить

Andrey Dolg

Евгений
0

Когда за это перестанут давать деньги?

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ЯжПрограммист

0

А что-то все забыли про Харви Вайнштейна кажется, он там случайно не принуждал к кунилингусу афроамериканок, а то можно же ему сотку лет накинуть ещё было бы.

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Сергей Щукин

ЯжПрограммист
0

Наоборот!! Он принуждал только белых! Чёртов расист😆😆😆😆😆

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