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Алгоритм, которым заменили живых редакторов, работает на сайте MSN всего неделю.
Алгоритм от Microsoft, занимающийся обработкой новостей на сайте MSN, перепутал двух певиц смешанной расы — компания заменила часть редакторов искусственным интеллектом в конце мая 2020 года. Об этом сообщает The Guardian.
Программа следит за тем, что появляется на главной странице MSN. Новость о том, что участница группы Little Mix Джейд Фёрволл рассказала об опыте столкновения с расизмом в школе, алгоритм опубликовал вместе с фотографией другой участницы группы — Ли-Энн Пиннок. Фёрволл прокомментировала ошибку на своей странице в «Историях» в Instagram.
Певица скорее всего не знала, что новости на MSN отбирает ИИ, заключило издание.
«Как только мы узнали об этой проблеме, мы немедленно приняли меры для ее решения и заменили неправильную фотографию», — прокомментировали в Microsoft.
Компания поручила оставшимся «живым» редакторам сайта удалить негативную публикацию о роботе-редакторе, если алгоритм опубликует её в новостном сервисе, пишет издание со ссылкой на одного из сотрудников. «Со всеми этими антирасистскими протестами сейчас не время ошибаться», — отметил собеседник издания.
Интересно, а вот когда путают Элайджа Вуда и Дэниэла Рэдклифа, то никто не говорит о расизме
Они белые. Расизм почему-то это только когда чёрные, но по идее это должно называться Чернизм или как-то так.
Сначала делают одинаковые брови, губы и т.д а потом удивляются что их невозможно различить. Да она себя уже наверное скоро не сможет на фотках отличить.
программу обвинили в расизме
И кто обвинил? Певица не знала о алгоритмах. Чьих-то ещё цитат тут нет
И "живые" редактора в MSN:
девушка справа по центру точно нет
А теперь объясните, что это за направление - справа, по центру?
Интересно это тот самый микросовтовский ИИ которого пользователи сети пару лет назад научили плохому?
На всякий случай, чтобы меня не обвинили в расизме:
🤦🏼♂️🤦🏽♂️🤦🏾♂️🤦🏿♂️🤦🏻♂️🤦♂️
опа, попался на сексизме
Точняк! Запостил и сразу об этом подумал 😆😆😆
С другой стороны - я же мужчина - фэйспалмы как бы от моего (мультинационального) лица.. может, прокатит в верховном суде сша 🤔
Скорее всего функции этого AI, это подобор фотографий по теме
Когда у нас перестанут называть обычных ботов искусственным интеллектом?
А что-то все забыли про Харви Вайнштейна кажется, он там случайно не принуждал к кунилингусу афроамериканок, а то можно же ему сотку лет накинуть ещё было бы.
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