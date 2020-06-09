MSN, если вы хотите копировать и публиковать у себя статьи из других источников, то вам стоит сначала убедиться, что вы берёте фото правильного участника группы смешанной расы.

Это дерьмо происходит со мной и Ли-Энн Пиннок постоянно. Меня оскорбляет то, что вы не можете различить двух «цветных» женщин в группе из четырёх человек. Старайтесь лучше!