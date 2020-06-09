Благодаря показу в 3D компания смогла привлечь внимание к коллекции и собрать предзаказы несмотря на кризис.

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Основательница модного лейбла Hanifa Анифа Мвуэмба (Anifa Mvuemba) в мае провела виртуальный показ мод в трансляции через Instagram — вещи появлялись в 3D на черном фоне и «дефелировали» по невидимому подиуму, передаёт Fast Company.

Одежда выглядела так, будто её надели призраки, отмечает издание. Но без моделей и зрителей было проще вникнуть в каждую деталь коллекции, пишет Fast Company.