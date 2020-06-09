Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Благодаря показу в 3D компания смогла привлечь внимание к коллекции и собрать предзаказы несмотря на кризис.
Основательница модного лейбла Hanifa Анифа Мвуэмба (Anifa Mvuemba) в мае провела виртуальный показ мод в трансляции через Instagram — вещи появлялись в 3D на черном фоне и «дефелировали» по невидимому подиуму, передаёт Fast Company.
Одежда выглядела так, будто её надели призраки, отмечает издание. Но без моделей и зрителей было проще вникнуть в каждую деталь коллекции, пишет Fast Company.
По словам Мвуэмба, высокотехнологичный подход позволил ей привлечь внимание к коллекции и собрать предзаказы. Несмотря на кризис, Hanifa в 2020 году получит больше выручки, заключила дизайнер.
Ждем показ нижнего белья
Так можно бензопилы рекламировать и прочий ручной инструмент)
И не нарваться на расистский и сексистский скандал ))
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