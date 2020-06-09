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Будущее
Лиана Липанова
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Бренд одежды Hanifa провёл виртуальный показ на «невидимых моделях» Материал редакции

Благодаря показу в 3D компания смогла привлечь внимание к коллекции и собрать предзаказы несмотря на кризис.

7 комментариев
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Основательница модного лейбла Hanifa Анифа Мвуэмба (Anifa Mvuemba) в мае провела виртуальный показ мод в трансляции через Instagram — вещи появлялись в 3D на черном фоне и «дефелировали» по невидимому подиуму, передаёт Fast Company.

Одежда выглядела так, будто её надели призраки, отмечает издание. Но без моделей и зрителей было проще вникнуть в каждую деталь коллекции, пишет Fast Company.

По словам Мвуэмба, высокотехнологичный подход позволил ей привлечь внимание к коллекции и собрать предзаказы. Несмотря на кризис, Hanifa в 2020 году получит больше выручки, заключила дизайнер.

#мода

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Yuri Ahmedov

1

Ждем показ нижнего белья

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Евгений Широков

Yuri
3

Боюсь там не на что смотреть(

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Andrey Greenberg

1

Так можно бензопилы рекламировать и прочий ручной инструмент)

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Arthur Niazyan

Andrey
1

И не нарваться на расистский и сексистский скандал ))

Ответить

Andrey Greenberg

Arthur
1

Я про одежду чёрного цвета сразу подумал...

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Эдуард Балагуров

0

Интересное решение

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Дмитрий Кедов

0

как сделали? или это рендер

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