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Галина Мубаракшина
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ТАСС: S7 Group обсуждает продажу плавучего космодрома «Морской старт» структурам «Росатома» Материал редакции

У компании нет денег на содержание непрофильного актива, утверждают источники агентства.

  • S7 Group ведёт переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» в рамках программы избавления от непрофильных активов, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
  • Компания планирует продать плавучую платформу Odyssey и командное судно, уточнил источник агентства.
  • Наиболее вероятный покупатель — одна из дочерних структур госкорпорации «Росатом», утверждают два источника агентства.
  • С учётом состояния судна и платформы, а также демонтажа оборудования и необходимости строительства береговой инфраструктуры реализация проекта слишком дорогая, пояснил собеседник.
  • «У частной авиакомпании с учётом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег», — цитирует агентство своего собеседника.
  • «Росатом» отказался от комментариев, агентство направило запрос в S7.
  • «Морской старт» — плавучий ракетно-космический комплекс для запуска космических спутников из экваториальных вод Тихого океана. Проект был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других.
  • S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году, а в конце 2019 года решила перебазировать плавучий космодром из США на Дальний Восток. В апреле группа заморозила проект до «лучших времён».
S7

#новость #морскойстарт #s7

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Михаил Синицын

3

Как сказал один известный персонаж на одной из своих вечерник « у нас очень много денег» поэтому могут себе позволить, кто понял про кого я, клик карму вверх)

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Ильяс Гарифуллин

Михаил
1

А кто не понял клик вниз)

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Leu Kirill

Ильяс
0

Кто понял, что ничего не понял - "клик в бок")

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Pavel Samokha

Михаил
0

Это из другой госкорпорации

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pixelent pixel

2

Илону государство дает денег, у наших государство забирает бизнес. 

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Егор Бородин

1

... и разваливает его )

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Yuri Ahmedov

1

Зачем Росатому плавучий космодром? 

Ответить

Michael Shramko

Yuri
0

Для перевозки крабов может быть)))

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Yuri
0

Как зачем? Чтобы акционерам S7 не приходилось тратить деньги на убыточный актив. Очевидно же)

Ответить

alex twit

0

недолго музыка играла, недолго Филев танцевал

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Андрей Виеру

0

Поматросили и бросили

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Alex Konin

0

Если уж государство хочет помочь, не логичней в Роскосмос это все передать?

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