ТАСС: S7 Group обсуждает продажу плавучего космодрома «Морской старт» структурам «Росатома»
Материал редакции
У компании нет денег на содержание непрофильного актива, утверждают источники агентства.
S7 Group ведёт переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» в рамках программы избавления от непрофильных активов, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Компания планирует продать плавучую платформу Odyssey и командное судно, уточнил источник агентства.
Наиболее вероятный покупатель — одна из дочерних структур госкорпорации «Росатом», утверждают два источника агентства.
С учётом состояния судна и платформы, а также демонтажа оборудования и необходимости строительства береговой инфраструктуры реализация проекта слишком дорогая, пояснил собеседник.
«У частной авиакомпании с учётом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег», — цитирует агентство своего собеседника.
«Росатом» отказался от комментариев, агентство направило запрос в S7.
«Морской старт» — плавучий ракетно-космический комплекс для запуска космических спутников из экваториальных вод Тихого океана. Проект был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других.
S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году, а в конце 2019 года решила перебазировать плавучий космодром из США на Дальний Восток. В апреле группа заморозила проект до «лучших времён».
Михаил Синицын
Как сказал один известный персонаж на одной из своих вечерник « у нас очень много денег» поэтому могут себе позволить, кто понял про кого я, клик карму вверх)
Ильяс ГарифуллинМихаил
А кто не понял клик вниз)
Leu KirillИльяс
Кто понял, что ничего не понял - "клик в бок")
Pavel SamokhaМихаил
Это из другой госкорпорации
pixelent pixel
Илону государство дает денег, у наших государство забирает бизнес.
Егор Бородин
... и разваливает его )
Yuri Ahmedov
Зачем Росатому плавучий космодром?
Michael ShramkoYuri
Для перевозки крабов может быть)))
Ильяс ГарифуллинYuri
Как зачем? Чтобы акционерам S7 не приходилось тратить деньги на убыточный актив. Очевидно же)
alex twit
недолго музыка играла, недолго Филев танцевал
Андрей Виеру
Поматросили и бросили
Alex Konin
Если уж государство хочет помочь, не логичней в Роскосмос это все передать?