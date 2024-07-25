Стартап «Бюро 1440» успешно протестировал лазерную связь между спутниками

Теперь компания готова применять технологию и создавать спутниковую группировку для создания сервиса доступа в интернет.Космический стартап «Бюро 1440» сообщил, что успешно завершил тестирование терминалов лазерной связи собственной разработки.В рамках миссии «Рассвет-2» компания передала данные между спутниками на низкой орбите Земли на расстоянии 1005 км. В «Бюро 1440» отметили, что технология «готова к масштабированию для построения целевой спутниковой группировки».Впереди — «заключительные эксперименты» и запуск серийного производства терминалов связи.Фото: «Бюро 1440»«Бюро 1440» — переименованный стартап «Мегафон 1440». Оператор запустил его в 2020 году, пообещав до 2022-го вложить в него и и исследование спутникового интернета 6 млрд рублей. Компанию возглавил Алексей Шелобков, глава «ИКС Холдинга» и входящего в него разработчика серверов и систем хранения данных Yadro.В марте 2022 года USM Алишера Усманова продала «ИКС Холдинг» его основателю Антону Черепенникову. При разделе активов холдингу достался и «Мегафон 1440», который переименовали в «Бюро 1440». Он подписал с оператором меморандум о сотрудничестве.В 2023 году «Бюро 1440» вывел на орбиту три тестовых спутника группировки «Рассвет-1». В 2024-м в космос отправили ещё три аппарата «Рассвет-2» — в рамках этой миссии протестировали последовательную передачу данных между спутниками на расстоянии от 30 км до 1000 км.Задача компании — создание сервиса широкополосного доступа в интернет на базе собственной группировки спутников. С 2025 года «Бюро 1440» планирует запускать на орбиту по 10-12 ракет, в каждой будет до 15 спутников. К 2035 году их количество должно достичь 900.#новости
вроде новость хорошая, но где подвох? 🤨
Сейчас местные расскажут.
для создания сервиса доступа в интернет основателю Антону Черепенникову К концу 2018 года холдинг контролировал 60 % рынка СОРМ и 5 из 7 компаний, которые Минкомсвязи рекомендовало операторам для исполнения требований закона Яровой
Планы по запуску 10-12 ракет ежегодно с 2025 года выглядят крайне амбициозными. В России нет опыта осуществления такого количества коммерческих запусков в год.
Создание группировки из 900 спутников и обеспечение такого количества запусков потребует колоссальных инвестиций, исчисляемых миллиардами долларов.
Учитывая масштаб проекта и текущую экономическую ситуацию, существуют серьезные риски недофинансирования или задержек в реализации планов.
Хотя, по сообщениям «интерфакс» предлагается выделить им 9,35 млрд рублей из бюджета на плановый период 2025-2026 годов.
Чтобы оно просто отбивалось надо собирать с абонентов порядка 20 млрд в год. А т.к. они собираются делать низкоорбитальную группировку, то это только Россию закрыть при довольно низкой плотности. Если будет 10к в месяц с терминала, надо 2 млн абонентов в России найти. Чёт я сомневаюсь.
Хотя если минобороны согласится платить, то может даже и отобьётся.
Скорее всего, сделали ненужную хрень, чтобы бюджеты попилить.
наконец то вы поняли что хороших новостей не бывает - просто гадость хорошо спрятали