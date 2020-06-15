У технологии Bit Bio есть потенциал сделать то, что мы так долго ждали, — внести точность и надёжность в генную инженерию стволовых клеток.

Решение стартапа поменяет биологию и позволит создать новое поколение лекарств для генной терапии, которые помогут миллионам людей.