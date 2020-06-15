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Будущее
Катя Грановская
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Ускорить испытания лекарств с помощью генной инженерии: компания по производству человеческих клеток привлекла $41,5 млн Материал редакции

Bit Bio работает над технологией, которая удешевит выращивание человеческих клеток для генной терапии и ускорит создание новых лекарств.

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Основанный в Кембриджском университете стартап Bit Bio с 2016 года разрабатывает технологии программирования человеческих клеток. В середине июня он привлёк $41,5 млн инвестиций от основателя биотехнологических компаний Lyell Immunopharma, Juno и Grail Ричарда Клаузнера и венчурных фондов Foresite Capital, Blueyard Capital, Arch Venture Partners.

Основатель Bit Bio Марк Коттер

Инвесторов привлекла инициатива компании — Bit Bio хочет создать технологию, которая уменьшит стоимость производства клеток и сократит время клинических испытаний молекулярных препаратов.

Эти препараты создают на основе генетического материала пациентов. Бум биотех-проектов по разработке таких лекарств начался после того, как учёные полностью расшифровали геном и стали использовать технологию редактирования генома CRISPR, пишет TechCrunch.

Молекулярные препараты точечно действуют на механизмы, которые используют для распространения вредоносные микроорганизмы и белки, и способны помешать их деятельности. Но перед выпуском они должны проходить дорогостоящие и долгие клинические испытания.

Сейчас учёные теряют время, тестируя такие лекарства на животных: в большинстве случаев для них препарат оказывается эффективным, а в человеческом организме не работает или вредит ему, объясняет основатель Bit Bio Марк Коттер. Чтобы ускорить испытания, нужен постоянный доступ к человеческим клеткам, говорит он.

У технологии Bit Bio есть потенциал сделать то, что мы так долго ждали, — внести точность и надёжность в генную инженерию стволовых клеток.

Решение стартапа поменяет биологию и позволит создать новое поколение лекарств для генной терапии, которые помогут миллионам людей.

Ричард Клаузнер
основатель биотехнологических компаний Lyell Immunopharma, Juno и Grail

Технология Bit Bio основана на открытии японского биолога Синъя Яманака, который обнаружил способ запрограммировать взрослые мышечные клетки так, чтобы они вели себя как стволовые клетки. Коттер исследовал это открытие и понял, что технологию можно «перевернуть».

Разработчики Bit Bio превращают стволовые клетки в мышечные. Они делают это с помощью факторов транскрипции — белков, которые регулируют процесс переноса генетической информации в ДНК.

Если ввести такой белок в клетку, он меняет её развитие и позволяет получить из одной клетки другую. Яманака нашёл четыре фактора транскрипции, с помощью которых из мышечных клеток можно генерировать стволовые. Разработчики Bit Bio вводят эти же белки, чтобы провести обратное превращение.

Эту технологию уже использует дочерняя компания Bit Bio — Meatable, которая занимается производством искусственного мяса. Она выращивает свинину из стволовых клеток, которые берёт у живых животных. В декабре 2019 года она привлекла $10 млн инвестиций.

Превращение стволовых клеток в мышечные Bit Bio

Как пишет TechCrunch, Bit Bio уже привлекла первых клиентов и заключила партнёрство с разработчиком лекарств Charles River Laboratories, который проводит клинические исследования для фармакологических, биотехнологических и государственных организаций.

Компания собирается разработать и собственную клеточную терапию, которая должна стать точнее и безопаснее тех, что есть на рынке сейчас. Она будет основана на клеточных популяциях из одного типа клеток, без примесей, которые могут вызывать опасные побочные эффекты. В компании сейчас создают такие популяции меньше чем за неделю, говорит Коттер.

#медицина #биология #bitbio

Катя Грановская
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