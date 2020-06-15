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Bit Bio работает над технологией, которая удешевит выращивание человеческих клеток для генной терапии и ускорит создание новых лекарств.
Основанный в Кембриджском университете стартап Bit Bio с 2016 года разрабатывает технологии программирования человеческих клеток. В середине июня он привлёк $41,5 млн инвестиций от основателя биотехнологических компаний Lyell Immunopharma, Juno и Grail Ричарда Клаузнера и венчурных фондов Foresite Capital, Blueyard Capital, Arch Venture Partners.
Инвесторов привлекла инициатива компании — Bit Bio хочет создать технологию, которая уменьшит стоимость производства клеток и сократит время клинических испытаний молекулярных препаратов.
Эти препараты создают на основе генетического материала пациентов. Бум биотех-проектов по разработке таких лекарств начался после того, как учёные полностью расшифровали геном и стали использовать технологию редактирования генома CRISPR, пишет TechCrunch.
Молекулярные препараты точечно действуют на механизмы, которые используют для распространения вредоносные микроорганизмы и белки, и способны помешать их деятельности. Но перед выпуском они должны проходить дорогостоящие и долгие клинические испытания.
Сейчас учёные теряют время, тестируя такие лекарства на животных: в большинстве случаев для них препарат оказывается эффективным, а в человеческом организме не работает или вредит ему, объясняет основатель Bit Bio Марк Коттер. Чтобы ускорить испытания, нужен постоянный доступ к человеческим клеткам, говорит он.
Технология Bit Bio основана на открытии японского биолога Синъя Яманака, который обнаружил способ запрограммировать взрослые мышечные клетки так, чтобы они вели себя как стволовые клетки. Коттер исследовал это открытие и понял, что технологию можно «перевернуть».
Разработчики Bit Bio превращают стволовые клетки в мышечные. Они делают это с помощью факторов транскрипции — белков, которые регулируют процесс переноса генетической информации в ДНК.
Если ввести такой белок в клетку, он меняет её развитие и позволяет получить из одной клетки другую. Яманака нашёл четыре фактора транскрипции, с помощью которых из мышечных клеток можно генерировать стволовые. Разработчики Bit Bio вводят эти же белки, чтобы провести обратное превращение.
Эту технологию уже использует дочерняя компания Bit Bio — Meatable, которая занимается производством искусственного мяса. Она выращивает свинину из стволовых клеток, которые берёт у живых животных. В декабре 2019 года она привлекла $10 млн инвестиций.
Как пишет TechCrunch, Bit Bio уже привлекла первых клиентов и заключила партнёрство с разработчиком лекарств Charles River Laboratories, который проводит клинические исследования для фармакологических, биотехнологических и государственных организаций.
Компания собирается разработать и собственную клеточную терапию, которая должна стать точнее и безопаснее тех, что есть на рынке сейчас. Она будет основана на клеточных популяциях из одного типа клеток, без примесей, которые могут вызывать опасные побочные эффекты. В компании сейчас создают такие популяции меньше чем за неделю, говорит Коттер.
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