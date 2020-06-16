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Источники называли «Росатом» возможным покупателем плавучего космодрома — нынешний владелец, S7 Group, заморозил проект в апреле «до лучших времён».
«Росатом» считает нецелесообразным выкуп плавучего космодрома «Морской старт» у S7, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.
В компании выделили пять рисков для проекта:
«Морской старт» был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других. S7 договорилась о покупке космодрома в 2016 году, но в апреле 2020 года заморозила проект. 10 июня 2020 года ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что космодромом заинтересовался «Росатом».
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Три года назад
- президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев перед продажей комплекса Филеву: "Думаю, что сделка (по продаже "Морского старта") будет закрыта к началу 2017 года. Мы склоняемся к российскому кандидату, у него интересная программа, с ним удобно работать. Я думаю, у нас скоро появится свой Илон Маск, можно сказать, даже Илон Маск в квадрате"
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