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Будущее
Галина Мубаракшина
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РИА Новости: в «Росатоме» считают неразумной покупку «Морского старта» из-за долгов и необходимости инвестиций Материал редакции

Источники называли «Росатом» возможным покупателем плавучего космодрома — нынешний владелец, S7 Group, заморозил проект в апреле «до лучших времён».

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«Росатом» считает нецелесообразным выкуп плавучего космодрома «Морской старт» у S7, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.

В компании выделили пять рисков для проекта:

  • У «Росатома» нет большой потребности в запусках. Они могут быть связаны с созданием системы мониторинга Арктической зоны. Для неё потребуется запуск 19 спутников до 2032 года. А для самоокупаемости «Морского старта» нужно 3-4 пуска ежегодно.
  • У «Росатома» нет компетенции привлекать заказчиков к запускам. Важное условие сотрудничества — серия безаварийных стартов. В первые годы работы загрузка космодрома на 100% «маловероятна».
  • У «Морского старта» есть накопленные убытки и долги, нужна дополнительная оценка потенциальной стоимости покупки.
  • Если госкорпорация купит «Морской старт», ей придётся конкурировать с «Роскосмосом». У потенциального конкурента больше возможностей привлечь заказчиков.
  • Стоимость запуска ракет-носителей на коммерческом рынке снизилась из-за участия SpaceX. Чтобы конкурировать с ней, нужно создавать новые ракеты, делать инвестиции.

«Морской старт» был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других. S7 договорилась о покупке космодрома в 2016 году, но в апреле 2020 года заморозила проект. 10 июня 2020 года ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что космодромом заинтересовался «Росатом».

#новость #росатом #s7 #морскойстарт

Галина Мубаракшина
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Анатолий Булатов

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Pavel Ovchinnikov

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- президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев перед продажей комплекса Филеву: "Думаю, что сделка (по продаже "Морского старта") будет закрыта к началу 2017 года. Мы склоняемся к российскому кандидату, у него интересная программа, с ним удобно работать. Я думаю, у нас скоро появится свой Илон Маск, можно сказать, даже Илон Маск в квадрате"

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