«Морской старт» был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других. S7 договорилась о покупке космодрома в 2016 году, но в апреле 2020 года заморозила проект. 10 июня 2020 года ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что космодромом заинтересовался «Росатом».