Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Будущее
Галина Мубаракшина
1095

SpaceX запланировала построить плавучий космодром для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых полётов Материал редакции

Испытательные полёты на Земле начнутся через 2-3 года, предполагает Илон Маск.

  • SpaceX начала искать инженеров для проектирования и строительства плавучих космодромов.
  • С космодромов будут отправляться сверхтяжёлые ракеты, которые компания планирует использовать для полётов на Луну и Марс, а также перемещений на гиперзвуковой скорости на Земле, пояснил глава SpaceX Илон Маск.
  • Первые испытательные полёты на Земле начнутся через 2-3 года — их будет много перед стартом пассажирских рейсов, уточнил Маск. Где будет находиться космодром, бизнесмен не сказал.
  • В сентябре 2019 года SpaceX показала концепты своей сверхтяжёлой ракеты-носителя в паре с космическим кораблём Starship, который будет использоваться для полётов на Земле, отмечает TechCrunch.
  • За счёт гиперзвуковых перелётов время в пути для дальних рейсов сократится до пары часов. В 2017 году компания заявляла, что путь из любой точки планеты в другую точку составит не больше часа, уточняет издание.
Концепт SpaceX

#новость #spacex #starship

Галина Мубаракшина
+9338
4
8
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","starship","spacex"], "comments": 16, "likes": 8, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 134651, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Jun 2020 11:17:20 +0300", "is_special": false }
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Brin

5

Батут работает 👍
Настало время водного матраса 💪

Ответить

Михаил М

0

Даже сверхзвуковые перелеты оказалось никому не нужны. Скажите маску, чтобы про Конкорд прочитал. Гиперзвук нерентабелен в квадрате. Я конечно понимаю, что это просто хайп на этом слове. Но как они собираются доставлять людей на баржу корня находится среди моря? Т.е. Лететь час из США в Россю, но + 5 часов от ньюерка до океана и хз сколько часов по океану. Почему-то сразу Задорнов вспоминается.

Ответить

Кирилл Стенцов

Михаил
4

Он без тебя разберется

Ответить

Nikolay Kapustin

Михаил
2

Для перевозки именно людей, сверхзвук наверно и не нужен. Хотя все зависит от потребностей и возможностей. Если бы можно слетать за час в Австралию дешево, то почему бы и нет.
Но самое главный экономический профит это быстрая транспортировка грузов. Доставка условного Амазона в рамках шарика за 1 день это знаете ли вполне себе цель.

Ответить

Денис Демидов

Михаил
1

Конкорд был очень востребован, все катастрофа перечеркнула, пугливая элита во всех странах.

Ответить

evilnw

Михаил
0

Только что говорил с ним. Он попросил передать тебе "Spasibo". Проект свернули. Ты ему кучу денег сэкономил.

Ответить

Ware Wow

Михаил
0

лучше 5 часов на пароме гулять, чем сидеть в самолете.

Ответить

Ol Ka

0

Насколько комфортным будет настолько быстрый перелёт? 🤔

Ответить

Corban Dallas

Ol
3

Тут скорее вопрос в экономике таких полетов. Сигарообразные лайнеры по прежнему в ходу, хотя сверхзвук в пасс.перевозках дело прошлого века.

Ответить

Alexey Glazachev

1

Эх, рано Морской старт из Калифорнии ушёл. 

Ответить

Nikolay Kapustin

Alexey
0

Потому и ушел что не продали. Много запросили наверно.

Ответить

Oleg S. Shvartsman

1

Да и при чем здесь Рогозин, он пришёл на останки советского космопрома, по сути, он могильщик...

Ответить

Виктор Бежанов

0

У Рогозина он нерва глаз задёргался

Ответить

Kelerius

Виктор
1

Да ему норм все. С его зарплатой никаких проблем не будет у него

Ответить

Виктор Бежанов

Kelerius
1

Ну говорят что его в отставку собираются отправлять

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Давай Илон. Плавучий остров в Тихом океане на экваторе размером в 2-3 кв км. С высокоскоростным интернетом. Цифровое государство, суверенитет, блокчейн, полеты на Марс. В жопу этих землян. Странные они.

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Skyeng
Подписан
Отписаться
Как устроена видеосвязь на уроках в Skyeng
По материалам доклада Кирилла Рогового на FrontendConf 2019
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Бросить работу в крупной компании, найти первого клиента в соцсетях и запустить стартап без инвестора? Да, возможно
В Cloud Boost приходят не просто компании, а прежде всего уникальные люди, которые когда-то решили создавать продукт с …
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Офис-коворкинг, вечная пандемия и покер по Zoom: как в QIWI выживают на удаленке и что будет с нами дальше
Недавно мы объявили, что оставим большинство наших сотрудников на удаленке до конца лета. Почему мы приняли такое решен…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
evilnw
за день
В далёком будущем технологии Альфа-банка выйдут на новый уровень и это позволит уведомлять клиента об изменениях в договоре\тарифе.
«Альфа-банк» открыл в Москве «отделение будущего» — с распознаванием лица на входе, без бумаги и стоек сотрудников
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Максим Никитин

Apple App Store и Apple Pay…

Ledneva Elena

ЕС начал антимонопольное…

Alexey Praskovin

Московская биржа запустит торги…

hiperon

Ozon выпустил собственную…

Андрей Николаев

«Опора России» предложила…

Maxim Gubin

Гайд по Notion для бизнеса: 14…

Arthur Niazyan

«Опора России» предложила…

Ware Wow

SpaceX запланировала построить…

Денис Демидов

«Опора России» предложила…

Никита Хисматов

«Витрина опять под ударом…

Денис Демидов

SpaceX запланировала построить…

Evgeny Vasyuk

7 законных способов сократить…

evilnw

SpaceX запланировала построить…

Nikolay Kapustin

SpaceX запланировала построить…

Денис Демидов

«Опора России» предложила…

Николай Лещёв

Московская биржа запустит торги…

Александр Кучеряев

«Витрина опять под ударом…

Nikolay Kapustin

SpaceX запланировала построить…

Александр Кучеряев

«Витрина опять под ударом…

Николай Лещёв

Московская биржа запустит торги…