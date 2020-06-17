SpaceX запланировала построить плавучий космодром для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых полётов
Материал редакции
Испытательные полёты на Земле начнутся через 2-3 года, предполагает Илон Маск.
SpaceX начала искать инженеров для проектирования и строительства плавучих космодромов.
С космодромов будут отправляться сверхтяжёлые ракеты, которые компания планирует использовать для полётов на Луну и Марс, а также перемещений на гиперзвуковой скорости на Земле, пояснил глава SpaceX Илон Маск.
Первые испытательные полёты на Земле начнутся через 2-3 года — их будет много перед стартом пассажирских рейсов, уточнил Маск. Где будет находиться космодром, бизнесмен не сказал.
В сентябре 2019 года SpaceX показала концепты своей сверхтяжёлой ракеты-носителя в паре с космическим кораблём Starship, который будет использоваться для полётов на Земле, отмечает TechCrunch.
За счёт гиперзвуковых перелётов время в пути для дальних рейсов сократится до пары часов. В 2017 году компания заявляла, что путь из любой точки планеты в другую точку составит не больше часа, уточняет издание.
Ilya Brin
Батут работает 👍
Настало время водного матраса 💪
Михаил М
Даже сверхзвуковые перелеты оказалось никому не нужны. Скажите маску, чтобы про Конкорд прочитал. Гиперзвук нерентабелен в квадрате. Я конечно понимаю, что это просто хайп на этом слове. Но как они собираются доставлять людей на баржу корня находится среди моря? Т.е. Лететь час из США в Россю, но + 5 часов от ньюерка до океана и хз сколько часов по океану. Почему-то сразу Задорнов вспоминается.
Кирилл СтенцовМихаил
Он без тебя разберется
Nikolay KapustinМихаил
Для перевозки именно людей, сверхзвук наверно и не нужен. Хотя все зависит от потребностей и возможностей. Если бы можно слетать за час в Австралию дешево, то почему бы и нет.
Но самое главный экономический профит это быстрая транспортировка грузов. Доставка условного Амазона в рамках шарика за 1 день это знаете ли вполне себе цель.
Денис ДемидовМихаил
Конкорд был очень востребован, все катастрофа перечеркнула, пугливая элита во всех странах.
evilnwМихаил
Только что говорил с ним. Он попросил передать тебе "Spasibo". Проект свернули. Ты ему кучу денег сэкономил.
Ware WowМихаил
лучше 5 часов на пароме гулять, чем сидеть в самолете.
Ol Ka
Насколько комфортным будет настолько быстрый перелёт? 🤔
Corban DallasOl
Тут скорее вопрос в экономике таких полетов. Сигарообразные лайнеры по прежнему в ходу, хотя сверхзвук в пасс.перевозках дело прошлого века.
Alexey Glazachev
Эх, рано Морской старт из Калифорнии ушёл.
Nikolay KapustinAlexey
Потому и ушел что не продали. Много запросили наверно.
Oleg S. Shvartsman
Да и при чем здесь Рогозин, он пришёл на останки советского космопрома, по сути, он могильщик...
Виктор Бежанов
У Рогозина он нерва глаз задёргался
KeleriusВиктор
Да ему норм все. С его зарплатой никаких проблем не будет у него
Виктор БежановKelerius
Ну говорят что его в отставку собираются отправлять
Nikolay Kapustin
Давай Илон. Плавучий остров в Тихом океане на экваторе размером в 2-3 кв км. С высокоскоростным интернетом. Цифровое государство, суверенитет, блокчейн, полеты на Марс. В жопу этих землян. Странные они.