Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Компания «Успешные ракеты» будет конкурировать с американской Rocket Lab.
Три российских частных инвестора планируют вложить $50 млн в разработку сверхлёгкой ракеты-носителя Success Rockets, сообщил «Ведомостям» его глава Олег Мансуров. Раньше такие ракеты в России не производили, отмечает издание.
Имена инвесторов Мансуров не раскрывает, но говорит, что это предприниматели из нефтяной, строительной отраслей и ИТ-сферы. На первый этап создания ракеты они выделят 300 млн рублей.
Разработкой займется компания «Успешные ракеты», которую планируют зарегистрировать в начале осени 2020 года. По словам Мансурова, она будет заказывать значительную часть работ у сторонних команд, которые уже существуют при вузах и крупных корпорациях. Он считает, что это поможет сократить сроки и стоимость проекта, уменьшить риски и создать конкуренцию между разработчиками.
Ракета длиной 20 метров и весом 13 тонн сможет доставлять на орбиту 250 кг груза. При этом стоимость доставки на орбиту не должна превышать $10 000 за 1 кг — тогда ракета сможет конкурировать с международными компаниями.
Потенциальным заказчиком услуг Мансуров считает «Роскосмос». Корпорации может понадобиться сверхлёгкая ракета, чтобы выводить на орбиту малые спутники по проекту «Сфера».
Success Rockets продолжит привлекать средства с помощью инвесторов и краудфандинговой кампании. Первые коммерческие пуски новой ракеты запланированы на 2024 год, указывает издание.
Проект осуществим, но при условии господдержки, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. По его словам, государство может помочь, открыв доступ к технологиям, испытательной базе и космодромам и разрешив нанимать сотрудников из структур Роскосмоса.
Основным конкурентом проекта может стать американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron, отмечает замруководителя группы «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы Павел Булат. Electron сможет выводить на орбиту 150 кг груза, а один пуск будет стоить около $6 млн.
Мансуров — организатор ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» и основатель компании «Актум», которая организует хакатоны для крупных корпораций. По словам предпринимателя, идею разработки ракеты на частные средства он обсуждал с инвесторами уже пять лет.
Оххх, название)))) желаю успеха в начинании. Правда не знаю, как эта история сложится в российских реалиях. Надеюсь на лучшее.
Всех благ.
А потом уголовочка как к НКК прилетит и не будет этих ваших ракет
Запомните, дети, когда в названии компании присутствует слово "успешный" или похожее, компания обречена на провал, а основатели - неуверенные в себе люди.
... на основании вышеизложенного приказываю:
- обеспечить вовлечённость подконтрольных предприятий в проект под видом их иницитивы
- провести контроль с привлечением специалистов Роскосмоса
- выделить финансирование на скорейшее выполнение плана проекта
- обеспечить информирование населения в широком информационном поле...
Помню последний частный космический запуск российской компании был от Лин Индастриал.
Запустили на заднем дворе ракету, которая в таджика какого-то попала. И ушли под воду после этого.
они вроде испытывали ее в промзоне в Подмосковье или Москве, и после взрыва она руку сторожу разхерачила вроде, у них мозгов даже нехватило это в котловане делать.
Ну вот читаешь "американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron".. а тем временем рокет-лаб провела 12 запусков уже, построила два своих космодрома, и собирается дальше делать запуски каждые 2 недели, уже имея клиентов на весь оставшийся год. Ну и делают еще очень много крутого.
Ну и там же ожидаемая стоимость в 10к за кг, когда у спейсх 5к за кг давно и сильно дешевле по райдшеринговой программе.
Блоги компаний
Показать еще