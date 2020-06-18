Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Будущее
Катя Грановская
2476

Организатор хакатонов Олег Мансуров пообещал построить сверхлёгкую ракету в России и заявил, что привлёк на это $50 млн Материал редакции

Ещё не созданная компания «Успешные ракеты» собирается конкурировать с американской Rocket Lab.

42 комментария
В закладки
Слушать

Три российских частных инвестора планируют вложить $50 млн в разработку сверхлёгкой ракеты-носителя Success Rockets, сообщил «Ведомостям» его глава Олег Мансуров. Раньше такие ракеты в России не производили, отмечает издание.

Имена инвесторов Мансуров не раскрывает, но говорит, что это предприниматели из нефтяной, строительной отраслей и ИТ-сферы. На первый этап создания ракеты они выделят 300 млн рублей.

Разработкой займется компания «Успешные ракеты», которую планируют зарегистрировать в начале осени 2020 года. По словам Мансурова, она будет заказывать значительную часть работ у сторонних команд, которые уже существуют при вузах и крупных корпорациях. Он считает, что это поможет сократить сроки и стоимость проекта, уменьшить риски и создать конкуренцию между разработчиками.

Ракета длиной 20 метров и весом 13 тонн сможет доставлять на орбиту 250 кг груза. При этом стоимость доставки на орбиту не должна превышать $10 000 за 1 кг — тогда ракета сможет конкурировать с международными компаниями.

Сверхлёгкая ракета Electron Rocket Lab

Потенциальным заказчиком услуг Мансуров считает «Роскосмос». Корпорации может понадобиться сверхлёгкая ракета, чтобы выводить на орбиту малые спутники по проекту «Сфера».

Success Rockets продолжит привлекать средства с помощью инвесторов и краудфандинговой кампании. Первые коммерческие пуски новой ракеты запланированы на 2024 год, указывает издание.

Проект осуществим, но при условии господдержки, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. По его словам, государство может помочь, открыв доступ к технологиям, испытательной базе и космодромам и разрешив нанимать сотрудников из структур Роскосмоса.

Основным конкурентом проекта может стать американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron, отмечает замруководителя группы «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы Павел Булат. Electron сможет выводить на орбиту 150 кг груза, а один пуск будет стоить около $6 млн.

Мансуров — организатор ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» и основатель компании «Актум», которая организует хакатоны для крупных корпораций. По словам предпринимателя, идею разработки ракеты на частные средства он обсуждал с инвесторами уже пять лет.

#новость #роскосмос #космос

Катя Грановская
+1131
10
20
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Катя Грановская", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 42, "likes": 20, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 134913, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Jun 2020 11:29:15 +0300", "is_special": false }
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

sando

36

ну вот и всё, Илон, не долго музыка играла 

Ответить

Максим Ерёменко

sando
4

А если серьезно, не значит ли это, что Илон триггернул сферу космоса, и теперь частники наконец готовы пытаться обуздать и эту сферу? Это вопрос, открытый для обсуждения, а не утверждение.

Ответить

Asker Askerov

21

Оххх, название)))) желаю успеха в начинании. Правда не знаю, как эта история сложится в российских реалиях. Надеюсь на лучшее.
Всех благ.

Ответить

Влад Ижевский

Asker
4

От создателей салона "Хорошие проститутки", магазина мебели "Мягкая мебель", зоомагазина "Милые зверята", продуктовых магазинов "Вкусная еда" и т. д. 

Ответить

Андрей Селин

Влад
1

«Талантливые придумыватели названий» туда же

Ответить

Asker Askerov

Влад
0

Ахахахах)))))

Ответить

Alex S

18

... на основании вышеизложенного приказываю:
- обеспечить вовлечённость подконтрольных предприятий в проект под видом их иницитивы
- провести контроль с привлечением специалистов Роскосмоса
- выделить финансирование на скорейшее выполнение плана проекта
- обеспечить информирование населения в широком информационном поле...

Ответить

alex twit

13

Без ракеты-заносителя ничего не выйдет

Ответить

Кирилл Половинкин

7

А потом уголовочка как к НКК прилетит и не будет этих ваших ракет 

Ответить

Igor Thorik

Кирилл
6

опять будут посадки без старта? хехе ))) классика

Ответить

Asker Askerov

Кирилл
0

Вот и я про то же

Ответить

Вася Пражкин

8

Запомните, дети, когда в названии компании присутствует слово "успешный" или похожее, компания обречена на провал, а основатели - неуверенные в себе люди.

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
2

У них иная цель и сумма не такая большая.

Ответить

Ilya Brin

6
Ответить

Anton Bocharov

5

Предлагаю не скромничать и переименовать в "Самые Успешные Ракеты" 

Ответить

Дрюс Уилис

Anton
2

От создателей "Успешного успеха"...

Ответить

Dmitry Shevelev

5

Очень отважные люди, Роскосмос может их уничтожить одной своей пассивностью, без единого движения..

Ответить

Igor Tsvetkov

Dmitry
0

😂

Ответить

Кирилл Макеев

3

Помню последний частный космический запуск российской компании был от Лин Индастриал.

Запустили на заднем дворе ракету, которая в таджика какого-то попала. И ушли под воду после этого.

Ответить

Igor Thorik

Кирилл
1

они вроде испытывали ее в промзоне в Подмосковье или Москве, и после взрыва она руку сторожу разхерачила вроде, у них мозгов даже нехватило это в котловане делать.

Ответить

Alexey Glazachev

Igor
1

Так Каримжон стал первой жертвой частной космонавтики. На самом деле человека жалко - ни за что пострадал. 

Ответить

Алмаз Хамидуллин

3

...По словам предпринимателя, идею разработки ракеты на частные средства он обсуждал с инвесторами уже пять лет...
За время, потраченное Мансуровым на обсуждение, Илон Маск разработал, отладил и перешел к серийным запускам. 
Желтушная статейка. 

Ответить

Alexey Glazachev

2

По словам Мансурова, она будет заказывать значительную часть работ у сторонних команд, которые уже существуют при вузах и крупных корпорациях.

Знаю другую частную компанию с двумя буквами "к" в названии, которая хотела сделать так же. 

Как итог - бумага производится тоннами, ракеты нет и близко не видится. 

Ответить

Максим Яцковский

Alexey
1

Так построить ракету каждый дурак может. А вот правильные отчеты и заявки на бюджетные деньги сделать не так просто. Тут определенно нужно множество специалистов экстра класса!

Ответить

Alexey Glazachev

Максим
1

Истину говорите! Давайте сделаем совместный тренинг, "Как создать частную космическую компанию и заработать". 

Ответить

Alexey Bo

2

Нейминг такой нейминг...

Ответить

Syzygy

2

 Основным конкурентом проекта может стать американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron, отмечает замруководителя группы «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы Павел Булат

Заглянуть бы в вики, хотя бы. Electron летал уже 12 раз.

Ответить

Hassan Dakh

1

А будет госгарантия на триллион баксов, чтобы РПЦ освещала эти ракеты?
Ведь СВЯТАЯ ВОДИЧКА уже скоро в конституции будет)
А то и не полетят, если РПЦ не «брызганёт».

Ответить

Alexey Glazachev

Hassan
1

Я бы для разнообразия тувинских шаманов ещё заказал. 

Ответить

Hassan Dakh

Alexey
0

😂они угроза для Кремля😂

Ответить

Sergey Ontime

1

Когда инвестируют с мыслью «Вдруг выстрелит» в прямом смысле))

Ответить

Алексей

Sergey
0

Взлетит уж тогда

Ответить

Yuri Ahmedov

1

В штат входит поп с кадилом?

Ответить

Ol Ka

0

«Запланировали инвестировать» в компанию, «которую планируют зарегистрировать в начале осени 2020 года».

😶

Ответить

Вадим Клюев

Ol
1

деньги попилят, ролик с ракетой нарисуют, народ поверит - на том все и закончится

Ответить

Роман Александров

0

Успешные торпеды

Ответить

Алексей Устьянцев

0

Ну вот читаешь "американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron".. а тем временем рокет-лаб провела 12 запусков уже, построила два своих космодрома, и собирается дальше делать запуски каждые 2 недели, уже имея клиентов на весь оставшийся год. Ну и делают еще очень много крутого.  

Ну и там же ожидаемая стоимость в 10к за кг, когда у спейсх 5к за кг давно и сильно дешевле по райдшеринговой программе. 

Ответить

Артем Воднев

0

Земля им пухом.....

Ответить

Влад Ижевский

0

Как тебе такое, Роскосмос?

Ответить

alex twit

0

Это брат Тимура мансорунова?

Ответить

Andy Ch

0

Встречаются как-то Сечин, Ротенберг и Вексельберг...

Ответить

avy.to

0

Очередной ё-мобиль....

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Ecommpay
Подписан
Отписаться
Продвижение бизнеса в Азию: на что обратить внимание и как достичь успеха
2 июля состоится вебинар Gate2Asia. Ведущие эксперты в области продвижения и сопровождения онлайн-бизнеса раскроют самы…
0
Модульбанк
Подписан
Отписаться
Модульбанк запустил приятный онлайн-эквайринг для взрослых
Модульбанк запустил специальный продукт для онлайн-магазинов, продающих игрушки для взрослых. В него входит легкий инте…
0
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Владельцы «умных» браслетов ​Mi Smart Band 4 в России могут оплачивать покупки через NFC
Функция доступна держателям карт Mastercard банка «Открытие».
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Михельсон
за день
Мне биг мак, большую картошку фри, сырный соус и стандартную колу, пожалуйста.
Студенты Вышки, мы вас видим
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Дмитрий О

IKEA займётся производством…

K. A.

«Apple работает как мафиози…

Nikita Kolmogorov

Роскомнадзор заявил о…

Я не скажу свое…

Роскомнадзор заявил о…

Виктор Гонцов

Как добиться конверсии 20% и…

Всеволод Волчанский

Сервис для автоматизации…

true iBegginer

Мой опыт бизнеса в 26 лет: 3…

Evgeny Skakov

OfflineCPA.com — платформа для…

Abdurahmon Burhoni

Сеть клиник…

K. A.

«Apple работает как мафиози…

Евгений Широков

Роскомнадзор заявил о…

Роман Габидулин

Роскомнадзор заявил о…

Владимир Легкий

«Взлетит — не взлетит? Как…

Линьков Олег

Notion на максималках: как я…

Designer Startup

Роскомнадзор заявил о…

vlad krasnoff

IKEA займётся производством…

Andrew Zheludkov

Notion на максималках: как я…

Syzygy

Роскомнадзор заявил о…

Andrey Smirnov

Студенты Вышки, мы вас видим

Вадим Клюев

Zoom передумала шифровать…