Три российских частных инвестора планируют вложить $50 млн в разработку сверхлёгкой ракеты-носителя Success Rockets, сообщил «Ведомостям» его глава Олег Мансуров. Раньше такие ракеты в России не производили, отмечает издание.

Имена инвесторов Мансуров не раскрывает, но говорит, что это предприниматели из нефтяной, строительной отраслей и ИТ-сферы. На первый этап создания ракеты они выделят 300 млн рублей.

Разработкой займется компания «Успешные ракеты», которую планируют зарегистрировать в начале осени 2020 года. По словам Мансурова, она будет заказывать значительную часть работ у сторонних команд, которые уже существуют при вузах и крупных корпорациях. Он считает, что это поможет сократить сроки и стоимость проекта, уменьшить риски и создать конкуренцию между разработчиками.

Ракета длиной 20 метров и весом 13 тонн сможет доставлять на орбиту 250 кг груза. При этом стоимость доставки на орбиту не должна превышать $10 000 за 1 кг — тогда ракета сможет конкурировать с международными компаниями.