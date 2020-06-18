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Ещё не созданная компания «Успешные ракеты» собирается конкурировать с американской Rocket Lab.
Три российских частных инвестора планируют вложить $50 млн в разработку сверхлёгкой ракеты-носителя Success Rockets, сообщил «Ведомостям» его глава Олег Мансуров. Раньше такие ракеты в России не производили, отмечает издание.
Имена инвесторов Мансуров не раскрывает, но говорит, что это предприниматели из нефтяной, строительной отраслей и ИТ-сферы. На первый этап создания ракеты они выделят 300 млн рублей.
Разработкой займется компания «Успешные ракеты», которую планируют зарегистрировать в начале осени 2020 года. По словам Мансурова, она будет заказывать значительную часть работ у сторонних команд, которые уже существуют при вузах и крупных корпорациях. Он считает, что это поможет сократить сроки и стоимость проекта, уменьшить риски и создать конкуренцию между разработчиками.
Ракета длиной 20 метров и весом 13 тонн сможет доставлять на орбиту 250 кг груза. При этом стоимость доставки на орбиту не должна превышать $10 000 за 1 кг — тогда ракета сможет конкурировать с международными компаниями.
Потенциальным заказчиком услуг Мансуров считает «Роскосмос». Корпорации может понадобиться сверхлёгкая ракета, чтобы выводить на орбиту малые спутники по проекту «Сфера».
Success Rockets продолжит привлекать средства с помощью инвесторов и краудфандинговой кампании. Первые коммерческие пуски новой ракеты запланированы на 2024 год, указывает издание.
Проект осуществим, но при условии господдержки, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. По его словам, государство может помочь, открыв доступ к технологиям, испытательной базе и космодромам и разрешив нанимать сотрудников из структур Роскосмоса.
Основным конкурентом проекта может стать американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron, отмечает замруководителя группы «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы Павел Булат. Electron сможет выводить на орбиту 150 кг груза, а один пуск будет стоить около $6 млн.
Мансуров — организатор ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» и основатель компании «Актум», которая организует хакатоны для крупных корпораций. По словам предпринимателя, идею разработки ракеты на частные средства он обсуждал с инвесторами уже пять лет.
ну вот и всё, Илон, не долго музыка играла
А если серьезно, не значит ли это, что Илон триггернул сферу космоса, и теперь частники наконец готовы пытаться обуздать и эту сферу? Это вопрос, открытый для обсуждения, а не утверждение.
Оххх, название)))) желаю успеха в начинании. Правда не знаю, как эта история сложится в российских реалиях. Надеюсь на лучшее.
Всех благ.
От создателей салона "Хорошие проститутки", магазина мебели "Мягкая мебель", зоомагазина "Милые зверята", продуктовых магазинов "Вкусная еда" и т. д.
... на основании вышеизложенного приказываю:
- обеспечить вовлечённость подконтрольных предприятий в проект под видом их иницитивы
- провести контроль с привлечением специалистов Роскосмоса
- выделить финансирование на скорейшее выполнение плана проекта
- обеспечить информирование населения в широком информационном поле...
А потом уголовочка как к НКК прилетит и не будет этих ваших ракет
Запомните, дети, когда в названии компании присутствует слово "успешный" или похожее, компания обречена на провал, а основатели - неуверенные в себе люди.
Предлагаю не скромничать и переименовать в "Самые Успешные Ракеты"
Очень отважные люди, Роскосмос может их уничтожить одной своей пассивностью, без единого движения..
Помню последний частный космический запуск российской компании был от Лин Индастриал.
Запустили на заднем дворе ракету, которая в таджика какого-то попала. И ушли под воду после этого.
они вроде испытывали ее в промзоне в Подмосковье или Москве, и после взрыва она руку сторожу разхерачила вроде, у них мозгов даже нехватило это в котловане делать.
Так Каримжон стал первой жертвой частной космонавтики. На самом деле человека жалко - ни за что пострадал.
...По словам предпринимателя, идею разработки ракеты на частные средства он обсуждал с инвесторами уже пять лет...
За время, потраченное Мансуровым на обсуждение, Илон Маск разработал, отладил и перешел к серийным запускам.
Желтушная статейка.
По словам Мансурова, она будет заказывать значительную часть работ у сторонних команд, которые уже существуют при вузах и крупных корпорациях.
Знаю другую частную компанию с двумя буквами "к" в названии, которая хотела сделать так же.
Как итог - бумага производится тоннами, ракеты нет и близко не видится.
Так построить ракету каждый дурак может. А вот правильные отчеты и заявки на бюджетные деньги сделать не так просто. Тут определенно нужно множество специалистов экстра класса!
Истину говорите! Давайте сделаем совместный тренинг, "Как создать частную космическую компанию и заработать".
Основным конкурентом проекта может стать американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron, отмечает замруководителя группы «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы Павел Булат
Заглянуть бы в вики, хотя бы. Electron летал уже 12 раз.
А будет госгарантия на триллион баксов, чтобы РПЦ освещала эти ракеты?
Ведь СВЯТАЯ ВОДИЧКА уже скоро в конституции будет)
А то и не полетят, если РПЦ не «брызганёт».
Я бы для разнообразия тувинских шаманов ещё заказал.
Когда инвестируют с мыслью «Вдруг выстрелит» в прямом смысле))
«Запланировали инвестировать» в компанию, «которую планируют зарегистрировать в начале осени 2020 года».
😶
деньги попилят, ролик с ракетой нарисуют, народ поверит - на том все и закончится
Ну вот читаешь "американская Rocket Lab, которая уже провела три пуска ракеты Electron".. а тем временем рокет-лаб провела 12 запусков уже, построила два своих космодрома, и собирается дальше делать запуски каждые 2 недели, уже имея клиентов на весь оставшийся год. Ну и делают еще очень много крутого.
Ну и там же ожидаемая стоимость в 10к за кг, когда у спейсх 5к за кг давно и сильно дешевле по райдшеринговой программе.
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